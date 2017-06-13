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Джек Ма резко разбогател на $2,8 млрд 13/06/2017

Джек Ма резко разбогател на $2,8 млрд

Состояние основателя Alibaba Джека Ма за одну ночь выросло на $2,8 млрд. Именно настолько подскочили в цене находящиеся в его владении акции холдинга после того, как Alibaba Group озвучила прогноз продаж на этот год. После официального заявления акции Alibaba выросли на 13%.

В результате скачка цен на акции Alibaba Group Джек Ма поднялся на четырнадцатую строчку в мировом рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Только в этом году его активы увеличились на $8,5 млрд и достигли $41,8 млрд.

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Несмотря на общее замедление китайской экономики, аналитики компании утверждают, что к концу финансового года рост доходов составит от 45 до 49%, и связан он будет с диверсификацией бизнеса и вложениями, сделанными в смежные с интернет-торговлей отрасли.

Как и главный конкурент в Китае Tencent, Alibaba, помимо интернет-торговли и социальных сетей, расширяет свой бизнес в таких отраслях, как облачные сервисы для потоковой передачи музыки и видео, чем захватывает рынок цифровой рекламы. Предсказанный рост доходов компании наглядно демонстрирует, насколько окупаются инвестиции в эти отрасли.

"Интернет вещей будет огромен, – сказал Ма инвесторам. – В прошлом машины потребляли энергию, в будущем они станут потреблять информацию". Он также отметил, что в будущем без данных не смогут выжить ни предприятия, ни целые страны.

По словам Джека Ма, его компания является 22 по величине в мире по количеству транзакций. Основатель Alibaba уверен, что к 2036 году она поднимется на пятую ступеньку за счет охвата среднего класса жителей Китая, международной торговли и сбору информации.



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