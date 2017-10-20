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Дворкович против низкого порога 13:44

Дворкович против низкого порога

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что он против снижения порога беспошлинной интернет-торговли ниже €200. Как сообщает wek.ru, по его словам, в этом вопросе важно найти золотую середину. "По моим ощущениям, ниже €200 снижать не надо, поскольку при этом уровне мы сможем получить тот бюджетный эффект, который Минфин прогнозирует", – сказал он.

Дворкович  обратил внимание на разные величины порога беспошлинной интернет-торговли в странах Евразийского экономического союза – в Белоруссии (€22) и Казахстане (€500).

Ранее гендиректор "Почты России" Николай Подгузов в письме к Дворковичу предложил обсудить с представителями стран-участников Евразийского экономического союза поэтапное уменьшение до 50 евро порога беспошлинного ввоза иностранных посылок.

В документе уточняется, что сначала можно снизить порог до 200 евро к 1 января 2019 года. Затем через год – до 100 евро, и к 1 января 2021 – до 50 евро. По собственным данным "Почты России", стоимость 93% иностранных интернет-покупок и сейчас не превышает 50 евро.

В сентябре в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2018 год и 2019-2020 годы появилось предложение с 1 июля 2018 года снизить порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях физическими лицами до €20. Это нововведение, по оценке Минфина, может повысить доходы бюджета в следующем году на 30 млрд рублей.

Снижение беспошлинного порога для товаров для личного пользования, доставляемых на территорию Евразийского экономического союза перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях, ожидалось и ранее, однако оно планировалось гораздо более плавным.

Так, в настоящее время Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено пороговое значение на 2018 год в размере действующих в настоящее время €1 тыс., на 2019 год – €500, на 2020 год – €200.

Сейчас в России не облагаются пошлинами посылки на сумму до €1000 и весом до 31 кг в месяц. При превышении этой суммы пошлина составляет 30%, но не менее €4 за 1 кг. Через год после вступления в силу кодекса аналогичные условия будут относиться уже к сумме в €500. Еще через год планируется снизить порог до €200, но тогда пошлина при его превышении составит 15%, но не менее €2 за 1 кг.

Ранее в комитете Госдумы по бюджету и налогам заявили, что зарубежных интернет-ритейлеров могут обязать выплачивать НДС. Также Минфин включил предложение о введении налога для иностранных площадок в проект Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 годы.



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