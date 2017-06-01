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DPD вводит двухчасовой интервал курьерской доставки 11:23

DPD вводит двухчасовой интервал курьерской доставки

Интернет-магазины, сотрудничающие с транспортной компанией DPD, сократят для своих клиентов время ожидания заказов. Пока что новшество введено только в Москве.

Компания объявила, что с 13 июня жители столицы могут оценить новую услугу в рамках сервиса Predict – двухчасовой интервал доставки. Ранее в DPD сообщали клиентам день доставки заказа, но время приезда курьера ограничивалось широким интервалом с 9:00 до 18:00 (в отдельных случаях время ожидания сокращалось до 4-5 часов). Большинство жалоб в Интернете на работу компании заключается именно в том, что клиентам приходилось тратить целый день на ожидание.

Теперь покупатели будут получать SMS с обозначением двухчасового интервала, в который следует ожидать курьера по предварительно указанному адресу. При этом заказчики по-прежнему могут изменить условия доставки (дату, время, адрес и т.п.) на странице сервиса Predict. Услуга автоматически подключается ко всем получателям в Москве и будет бесплатной для интернет-магазинов. Предварительно клиент может выбрать, в первой или во второй половине дня ему будет удобнее получить заказ.

Как сообщают в компании, "сокращение временного интервала стало возможным благодаря доработке IT-системы. В частности, были внедрены три новых сервиса: разбор адресов, определение их геокоординат и маршрутизация на основе результатов геокодирования".

Система тестировалась в Москве три месяца. Теперь она позволяет полностью автоматически построить маршрут для курьера.  Компания обещает быстрее доставлять заказы интернет-магазинов  и увеличивать количество доставок с первого раза.

Двухчасовой интервал доставки DPD давно действует в странах ЕС и является одним из главных преимуществ компании. Теперь она пробует реализовать его и в России. Сначала услуга вводится в Москве, где, по словам представителей DPD, курьеры из-за большой загруженности и пробок нередко не могут даже позвонить заранее клиенту. В дальнейшем сервис планируется к запуску в других миллионниках с большим количеством заказов – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре.

Другие службы доставки пока информируют только о планах перехода на двухчасовой интервал. Например, в СДЭК сейчас предоставляют покупателям в Москве и Санкт-Петербурге трехчасовой интервал. В регионах клиентам практически всех фирм приходится дожидаться курьера "в течение дня".



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