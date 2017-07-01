Докладчики ЭТ-2017: выбор редакции

Старейшая в России ecommerce-конференция "Электронная торговля-2017″ пройдет 18 и 19 октября в московском Центре Международной Торговли. Два дня вместят в себя в себя насыщенную программу: пять параллельных потоков и более 90 докладов от топовых экспертов рынка. Организатор – компания Oborot.ru.

Мы всегда тщательно отбираем докладчиков ЭТ. Их знания и опыт – это лучшее, что накопил рынок за год. Участники будут рассказывать о всех бизнес-процессах в ecommerce и omnichannel – от работы над продающим сайтом и до доставки на последней миле.

Сегодня мы выбрали 7 топ-спикеров, чтобы рассказать о них подробнее.

Дмитрий Пивоваров – сооснователь екатеринбурской компании Е96, успевшей побывать в собственности "Сафмара" и выкупиться обратно. Дмитрий расскажет о том, как вести бизнес за полторы тысячи километров от столицы и как выживать под давлением заходящих на региональные рынки крупных мультиканальных ритейлеров.

На секции "Email-маркетинг: бриф для топов" директор по маркетингу Quelle Андрей Осокин, расскажет о приемах эффективного сбора клиентской базы, переписке с подписчиками, а также поделится секретами «управления хаосом», позволяющими нарастить долю бесплатных каналов в рекламе до 40%.

Секция "Компания в фокусе" – один из самых популярных форматов ЭТ. Топ-менеджмент компании, особенно хорошо отработавшей в этом году, раскрывает секреты успеха, представляет кейсы, отвечает на вопросы. На этот раз здесь выступит директор по маркетингу СТД "Петрович" Игорь Колынин, под руководством которого компания стала обладателем Гран При Effie Awards-2015 за самую креативную рекламную кампанию "С теми, кто отважился на ремонт". О том, насколько его приемы эффективны, можно судить по финансовым результатам ритейлера: в 2016 году "Петрович" показал 40%-ый рост оборота по сравнению с 2015 годом.

В секции Mobile выступит веб-директор OZON.ru Михаил Осин. Под его руководством OZON успешно запустил мобильный сайт и версию 2.0 приложения, внедрил функцию SCAN IT! и в разы увеличил продажи за рубежом. Эксперт обещает рассказать о том, как сделать удобное мобильное приложение, а потом все переделать и сделать лучше, чем было.

Директор по Интернету и интернет-коммерции Leroy Merlin Николай Козак поделится секретами управления персоналом, затронет вопросы тимбилдинга и расскажет о том как в компании развивают профессиональные компетенции сотрудников.

В секции "Омниканальный маркетинг" директор управления интернет-коммерции и корпоративных продаж "Евросети" Илья Адамский расскажет, как в ритейлере стараются "выманить" онлайн-покупателя за покупками офлайновые магазины и для чего это нужно.

На секции "Инновации в логистике и доставке" можно будет изучить, как шаг за шагом оптимизировала свою логистику компания Lamoda. Глава службы доставки ритейлера Илья Стародубцев представит кейсы, показывающие, как автоматизировать распределение заказов, геймифицировать сам процесс доставки, как правильно работать с логистическими операторами.

Узнать больше об остальных докладчиках и изучить сетку программы можно на сайте, посвященном конференции. Большинство докладов в течение года остаются коммерческой тайной.

"ЭТ " – крупнейшая в России и Восточной Европе конференция по электронной коммерции, интернет-продажам и многоканальному ритейлу. С 2005 года конференция является главным профессиональным событием российской интернет-торговли. ЭТ-2016 посетило более 900 человек, среди них: топ-менеджеры и владельцы интернет-магазинов, ритейлеров и многоканальных компаний, высококлассных специалистов электронной торговли. Организатор конференции – компания Oborot.ru.