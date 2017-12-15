Для "Маркета" ищут третьего инвестора

Для совместного предприятия "Яндекса" и Сбербанка на базе "Яндекс.Маркета" обе компании рассматривают возможность привлечения ещё одного инвестора в проект. Как рассказал "Интерфаксу" первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис, от такого партнёра требуется индустриальный опыт.

"Возможно, это будет российская компания, возможно это будет компания международная, в том числе из Китая. Вы знаете, что там есть не только Alibaba, есть еще одна большая компания. Мы продолжим эти переговоры и с кем-то договоримся, но делать какие-то прогнозы – достаточно неблагодарное дело, поэтому пока статус такой", – заявил он.

"Иногда двум слонам тяжело вместе станцевать танго, даже если они этого очень хотят", – также сказал Хасис.

Напомним, на этой неделе "Яндекс" и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании СП. Сбербанк приобретёт вновь выпущенные акции "Яндекс.Маркета" на сумму 30 млрд рублей. На момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 млрд рублей без учёта будущей синергии. "Яндекс" и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. Десять процентов акций пойдёт на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.

Основной задачей "Яндекс.Маркета" станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и Прибалтике "Яндекс" и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках "Яндекс.Маркета".

СП будет использовать технологии и бренд "Яндекса" и получит рекламно-информационную поддержку от поисковика и от банка. Кроме того, партнёры заявили, что намерены использовать все возможности и накопленный опыт в своих областях, чтобы обеспечить значительный рост "Яндекс.Маркета".

Окончательное закрытие сделки запланировано на первую половину 2018 года, после получения всех необходимых регуляторных разрешений и выполнения формальных условий. Ранее предполагалось завершить все процедуры до конца этого года, но сроки пришлось перенести.

По информации издания The Financial Times, до партнёрства с "Яндексом", Сбербанк вел переговоры с Alibaba Group о создании электронной торговой площадки в России на базе существующего приложения Сбербанка. Однако соглашение не было достигнуто.

Если речь снова зайдет о компаниях из Поднебесной, наиболее вероятным кандидатом на роль соинвестора может оказаться интернет-гигант JD.соm, который в последние пару лет чувствует себя на внутреннем рынке Китая очень уверенно. "Яндекс.Маркету" уже приходилось сотрудничать с этой китайской компанией. Недавно на "Маркете" был открыт новый раздел с товарами из Поднебесной с предложениями от 7 партнерских магазинов, где наряду с Gearbest, Intmall, Clogo, Umkamall, Trade-Ease, Lightinthebox выставляется и JD.com. Этот проект готовился больше двух лет.