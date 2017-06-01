Дирижабли, ангелы и человекоподобные роботы: фотоотчет с ECOM Expo'17

Мы выложили фотоотчет с крупнейшей в России и Восточной Европе выставки технологий для интернет-торговли – ECOM Expo'17. Выставка, которую организует команда Oborot, прошла 24-25 мая в Москве. Событие посетили 8000 профессионалов в сфере ecommerce.

Подробный фотоотчет есть "ВКонтакте", Facebook и на официальном сайте выставки.

Организаторы ECOM Expo уже приступили к формированию программы конференции "Электронная торговля – 2017", которая продет в октябре этого года в московском Центре Международной Торговли. Открыта регистрация со скидкой в 52%.

ECOM Expo – крупнейшая в России отраслевая выставка, целиком посвященная электронной коммерции. В этом году генеральный партнер выставки – компания Avito. Также партнерами мероприятия выступили: Товары@mail.ru, Reg.ru, CPAExchange, SIGMASMS.RU, E-pepper, YELLOW PAGES, EMAILMATRIX, Sendsay, СКБ-Контур, BLIZKO.ru, Яндекс.маркет, Бизнес.ру, Shiptor, JivoSite, Retail Rocket, SEOnews, New-Retail.ru, PONY EXPRESS, Ingate, i-Media, IML.ru, InSales, Cossa, Competera, СДЭК, TimesNet, RBK Money, НАДТ, DDelivery, openbusiness-1000 идей.