"Директ" vs AdWords: что продает лучше

Система сквозной аналитики Roistat проверила эффективность для онлайн-продаж систем Google AdWords и "Яндекс. Директ" и определила лучшую. Как сообщает sostav.ru, в ходе исследования Roistat проанализировала данные о продажах из CRM реальных компаний, учитывая их расходы на рекламу, прибыль, отказы и возвраты.

Выяснилось, что ROI поисковой рекламы выше, чем у тематической. Последняя, правда, увеличивает охват и привлекает больше целевой аудитории.

Если говорить о сравнении "Директа" и AdWords, то в результатах поиска оба инструмента показывают себя весьма неплохо. Впрочем, небольшой перевес все-таки на стороне "Директа". Лучше он справляется и при работе на тематических сайтах. Возможно, этому способствует качество настройки рекламной кампании. Еще один возможный вариант – "Яндекс" приводит более платежеспособную аудиторию.

Стоит отметить, что в целом использование обеих систем окупает себя. Правда, чуть лучше дела все-таки обстоят с "Яндексом".

Некоторые рекламные каналы демонстрируют плюсовой ROI, подсчитанный по формуле, и отрицательный медианный ROI. Это можно связать с тем, что у небольших рекламодателей (если оценивать по выручке на рекламный канал) реклама на тематических сайтах не окупается. Тем не менее, в целом по каналу (с учетом расходов всех рекламодателей и прибыли от сделок) сальдо остается плюсовым. С точки зрения этого сегмента, "Яндекс.Директ" демонстрирует лучшую окупаемость у 75% рекламодателей.

В тематической рекламе совсем другая картина: здесь (если считать по Last click) реклама у "Яндекса" находится на грани окупаемости, а у AdWords – хронически убыточна.

Правда, следует отметить, что Last click не показывает всего пути пользователя до завершения покупки. Если учесть постоянный рост количества каналов коммуникации и устройств, то растет и значимость отслеживания всей цепочки действий, приведших к конверсии.

Исследователи отмечают, что эффективность вложений в рекламу растет по мере роста выручки. По всей видимости, этому способствует более качественная настройка кампании.

Отметим, что в исследовании участвовали данные, собранные за три квартала 2017 года у 2000 рекламодателей, которые пользовались AdWords и "Директ" одновременно.