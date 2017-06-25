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"Директ" экспериментирует со спецразмещением 14:20

"Директ" экспериментирует со спецразмещением

В порядке эксперимента "Яндекс" добавляет в спецразмещение еще одно объявление. Тест проходит как на десктопах, так и на мобильниках.

Четыре объявления сейчас может видеть около 10% всей аудитории "Яндекса", говорится в блоге сервиса.

 

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В "Яндексе" настаивают, что это не простое расширение рекламных площадей. Дело в том, что "лишнее" объявление появляется не всегда, а только в некоторых коммерческих тематиках, где уже много качественных рекламных объявлений. Поисковик планирует показывать больше хорошей рекламы в тех случаях, когда это уместно, и она релевантна интересам аудитории. В компании уверяют, что такой подход увеличивает кликабельность спецразмещения в среднем на 17%, а его качество не падает.  

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Что ждет спецразмещение дальше?

В "Яндексе" сообщили, что в будущем спецразмещение изменится – туда добавят еще одно объявление, однако коснется это лишь 2,7% запросов. В поисковике уверяют, что не собираются искусственно "раздувать" блок или снижать требования к качеству рекламы.

В интерфейсе управления ставками, в связи с появлением дополнительного объявления, ничего не изменится. В API же поисковик начнет отдавать максимальное количество данных обо всех вариантах показа рекламы – это поможет гибче настраивать инструменты управления ставками.

"Яндекс" планирует вывести новую версию спецразмещения из эксперимента сначала в России, а затем и в других странах. Новые аукционы появятся в Bids.get уже на следующей неделе.



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