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"Директ" дал новые инструменты продавцам обуви и одежды 15/12/2017

"Директ" дал новые инструменты продавцам обуви и одежды

"Яндекс.Директ" запустил поддержку смарт-баннеров, созданных специально для продавцов обуви и одежды.

Как сказано в официальном сообщении сервиса, новый формат дополнен элементами онлайн-каталога. Благодаря им баннеры смогут стать более информативными: пользователям дадут больше данных о продвигаемом товаре без перехода на сайт продавца.

По сути, уже внутри баннера пользователи могут получить информацию о доступных размерах обуви или одежды, составе, цветовой линейке и т.д. Товар можно даже рассмотреть со всех сторон, если загружены его фотографии. Если навести курсор на баннер, то изображение товара будет увеличено, чтобы потенциальный покупатель мог разглядеть детали.

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Баннер автоматически берет всю эту информацию из YML-фида, а конкретнее ― из поля param.

Любопытно, что сервис даже умеет различать оттенки цветов, которые содержатся в пользовательских запросах. Например, "куртка цвета хаки" или "бежевое пальто". Таким образом, он сможет генерировать максимально подходящий пользователю вариант баннера.

После того, как пользователь кликнул по баннеру, он будет перемещен на карточку товара в интернет-магазине.

В поисковике уверены, что особенно полезным новый формат объявлений будет в тех случаях, когда нужно "найти" пользователя, не завершившего покупку, а также для привлечения новых клиентов.

А еще "Яндекс" рекомендует не забывать обновлять статус объявлений. В частности, информацию о наличии или отсутствии товара, чтобы сервис не демонстрировал неактуальные объявления и, соответственно, деньги на рекламу не расходовались впустую.



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Спасибо! Хороший кейс. Мне, например, не приходило в голову менять альты и тайтлы картинок..




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