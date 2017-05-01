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"Дикси" хочет торговать продуктами онлайн 13:00

"Дикси" хочет торговать продуктами онлайн

Розничная группа "Дикси" планирует запустить интернет-продажи продуктов питания на базе собственных супермаркетов "Виктория", сообщил директор по логистике компании Денис Гуров. По его словам, это может произойти уже в ближайшем будущем.

Сеть "Виктория" уже больше года продает в онлайне готовую еду собственного производства. На момент запуска интернет-продаж в компании рассказывали, что на онлайн-канал приходилась четверть от всех заказов готовых блюд, которые продавались под брендом сети. Теперь компания собралась расширить интернет-витрину.

На сегодняшний день онлайн-торговля продуктами питания в России не очень развита. Хорошо себя чувствует в Сети только сегмент готовых блюд. По оценке "Директ-фуд", через Интернет в нашей стране реализуется только 0,01% всего продовольствия. В Англии, например, этот показатель достиг 10%.

Тем не менее многие крупные сети последние два года очень серьезно готовятся к запуску интернет-продаж продовольственных продуктов. Так, X5 Retail Group уже проводит тесты интернет-магазина, созданного на базе сети "Перекресток", хотя пока что доставка работает только для Москвы в пределах МКАД и некоторых городов Подмосковья, близких к ЮЗАО.

Крупнейший российский ритейлер "Магнит" также предпринимает осторожные шаги по оценке успешности онлайн-канала, несмотря на скепсис, который испытывает к такому способу продаж гендиректор и основной владелец компании Сергей Галицкий. Он считает, что себестоимость логистики для разовой покупки очень высока, и овчинка может не стоить выделки. Пока что "Магнит" только выпустил свое мобильное приложение, с помощью которого можно находить ближайшие магазины, просматривать ценовые акции и создавать список покупок без привязки к ассортименту магазина.

"Дикси" основана в 1999 году и занимает третье место после "Магнита" и X5 Retail Group по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди российских розничных продовольственных сетей. По состоянию на 31 января 2016 года компания управляла 2 710 магазинами, включая: 109 магазинов "Виктория", 1 магазин Cash, 36 компактных гипермаркетов "Мегамарт" и "Минимарт" и 2 564 магазина "у дома".



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