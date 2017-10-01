Что купят в "Черную Пятницу"?

В этом году во время распродажи "Настоящая Черная Пятница" будут наиболее востребованы бытовая техника, смартфоны и гаджеты, компьютеры, планшеты и электроника. Так считают представители ресурсов B-friday.com и Price.ru, организаторы одной из распродаж. В прошлом году на эти категории пришлось до 40% внутренних переходов на сайте акции, пояснили в PR-агентстве LED agency.

Специалисты агентства считают, что за год симпатии российских граждан остались прежними: онлайн-покупатели снова ждут скидок, чтобы запастись подарками к грядущим праздникам. "Нет причин считать, что предпочтения россиян внезапно изменятся, так что, скорее всего, в топе снова будут смартфоны, смарт-часы, гаджеты, электроника и бытовая техника А-брендов", – прогнозирует гендиректор LED agency Леонид Довладбегян.

При этом скидки на бытовую технику и электронику как раз невысоки и составляют в среднем 30%. В то же время на одежду и аксессуары для дома они могут достигать 90%. По словам Довладбегяна, эти категории также хорошо продавались в ходе распродажи 2016 года. Кроме того, интернет-покупателей заинтересовали сумки, детские товары, автотовары, товары для дома и дачи.

Средний чек в "Черную Пятницу" обычно выше, чем во время "Киберпонедельника", проходящего в конце января. Так происходит потому, что наши соотечественники более склонны экономить на себе, зато щедры, когда речь заходит о подарках для близких.

Накануне акции Price.ru фиксирует спрос на ирригаторы, фотоэпиляторы для домашнего использования, электрические зубные щетки, электропростыни и стайлеры для щетины и бороды, например, на модное гибридное устройство для бритья Philips OneBlade (средняя цена 1811 рублей).

По данным этого ресурса, средняя стоимость товара в самой популярной категории в дни "Черной Пятницы" – гаджетов для красоты – 2290 рублей. Из таких товаров россияне выбирают в качестве новогодних подарков электронику в ценовом диапазоне от 800 до 5000 рублей. Среди хитов ноябрьской распродажи в прошлом году были приборы для укладки волос – Rowenta, Babyliss, Remington, Bosch, эпиляторы – Braun, Philips, Rowenta, Satinelle, Panasonic и фитнес-браслеты – Xiaomi, Huawei, Jawbone, Sony. Также покупатели в ходе прошлой акции активно сравнивали цены и тратили деньги на парфюмерию и постельное белье.

"Среди мужчин тренд этого года – bluetooth-колонки и наушники JBL, а также смартфоны с full-view экраном. Например, модели Xiaomi Mi Mix (средняя цена – 30 696 рублей) и Samsung Galaxy S8 (средняя цена – 45 524 рублей). Очевидно, что россияне уже выбирают подарки для друзей и родственников", – поделилась управляющий директор Price.ru Елена Суховей.

Прошлогодняя "Настоящая Черная Пятница" продемонстрировала интерес людей и к менее привычным для Интернета товарам. Так, первое место по числу кликов на сайте акции в прошлом году досталось автомобилям Ford. Впрочем, следом в топе по этому параметру оказались более понятные товары: смартфоны Huawei Honor и Samsung, телевизоры Samsung и Philips, а также офисное кресло.

Всероссийская онлайн-распродажа "Настоящая Черная Пятница" состоится на сайте b-friday.com 24 – 26 ноября 2017 года при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций. Организатор акции – PR-агентство LED agency (ранее Expert Town). Партнером акции выступает Price.ru, сервис сравнения цен.