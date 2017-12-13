Что ищут российские модники

Одежда и обувь постепенно отвоёвывают всё больший кусок ecommerce-рынка, следует из отчета "Яндекса". Так, в третьем квартале этого года число ключевых поисковых запросов в поисковике в индустрии "Мода" увеличилось на 4% относительно этого же периода прошлого года, говорят аналитики.

Рост произошел за счет мобильных запросов (+21% год к году), десктоп сдал позиции на 6% за тот же период. Опережая другие категории, в мобильном поиске растёт люксовый сегмент.

Кстати, для всех других категорий товаров наблюдается примерно та же картина. Число запросов со стационарных компьютеров снижается, а мобильных – растёт.

Впрочем, вслед за мобильным поиском нередко следует покупка с десктопа, указывают эксперты "Яндекса". Процент кросс-девайсных транзакций чрезвычайно высок – 58%.

Также довольно примечательным является падение интереса россиян к скидкам: в июле-сентябре интернет-пользователи вводили на четверть меньше запросов в "Яндекс" на эту тему, чем годом ранее.

Зато растёт спрос на китайские товары. Онлайн-площадки Поднебесной составляют всё более серьёзную конкуренцию западным и отечественным брендам, представленным на российском рынке. В категории "Одежда и обувь" интерес к таким ресурсам заметно вырос в сравнении с прошлым годом.

В целом же интерес пользователей ко всем категориям товаров, независимо от производителя, растёт пропорционально. Популярнее всего одежда: на неё приходится более половины запросов и на десктопах, и на мобильных устройствах.

Тройка лидирующих отечественных онлайн-площадок за год не изменилась: Wildberries, Lamoda и Bonprix. При этом только у Wildberries число запросов выросло значительно. Остальных ритейлеров ищут через поисковик реже.

На Центральный федеральный округ приходится почти половина всех поисковых запросов индустрии. И самая активная часть аудитории, следящая модой, находится в Москве и Санкт-Петербурге: 34% и 9% соответственно. Следом в тройке лидеров оказались Поволжье и Северо-Запад.