Более 10% смартфонов покупают в онлайне

В феврале этого года каждый десятый смартфон в России был продан через Интернет, утверждает газета "Ведомости". Если же учесть трансграничные покупки, то доля интернет-продаж мобильных устройств в штуках преодолевает отметку в 15 %. В денежном выражении этот показатель в течение года колебался в диапазоне от 11% до 14 %, утверждают опрошенные журналистами эксперты.

За последний год процент онлайн-продаж в штуках в общем объёме российского рынка смартфонов немного вырос. По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2016 году в России было продано 26,4 миллиона устройств (+4,4% год к году). А вот доля обычных "кнопочных" мобильных снизилась на 2%. Тем не менее кнопочные телефоны по-прежнему занимают около трети рынка мобильных устройств.

Также эксперты отметили рост популярности китайских брендов. Основная причина – низкая по сравнению с другими компаниями цена при сохранении аналогичного функционала. По итогам 2016 года в первой десятке самых продаваемых производителей в России китайские заняли половину позиций. Sony, HTC и Nokia/Microsoft в прошлом году суммарно заняли только 5 % всего рынка смартфонов в натуральном выражении.

Средняя цена на смартфоны в прошлом году увеличилась на 22 % по сравнению с прошлым годом и составила 12,1 тыс. рублей. Это самый высокий показатель стоимости устройств с 2009 года. На рост цен повлиял растущий спрос на устройства дороже 15 тыс. рублей, чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж гаджетов, приобретаемых в кредит.

Аналитики считают, что рынок смартфонов уже восстанавливается после скачков курса, а покупатели начинают привыкать к новым реалиям и адаптироваться к новым ценам на устройства.

Популярность смартфонам приносит их растущая универсальность. Новые устройства заменяют пользователям планшеты, фотоаппараты, электронные книги и другие устройства. Кроме того, свою роль играет отложенный с 2015 года спрос и продолжающийся процесс замены покупателями обычных кнопочных мобильных смартфонами. Отдельное предпочтение при этом отдается устройствам, поддерживающим технологию высокоскоростного Интернета LTE. Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли в 2016 году более чем в два раза по сравнению с 2015 годом.

Ранее аналитики ритейлера "М.Видео" сообщили, что рынок смартфонов в первом квартале 2017 года показал рост на 5% в штуках и на 3% в деньгах. Причину этого явления они видят в снижении цен на 2,5% на популярные модели устройств.