Бизнесу помогут экспортировать через Интернет

DHL Express и Российский Экспортный Центр (РЭЦ) начали сотрудничать в сфере поддержки электронной коммерции и развития экспортного потенциала малого и среднего бизнеса. Их совместная программа предполагает специальные условия и решения по доставке грузов для клиентов РЭЦ и обучение для российских экспортеров.

Программа поддержки действует с 1 июня 2017 года. В рамках проекта клиенты РЭЦ смогут получить экспертную поддержку и консультации специалистов DHL Express по вопросам экспорта и таможенного декларирования, а также доступ к аналитической информации по рынку международной электронной коммерции.

"В России мы видим большой интерес со стороны бизнеса в освоении зарубежных рынков, в том числе посредством электронной коммерции", – сообщила вице-президент DHL Express по продажам и маркетингу Анна Клинскова.

По словам управляющего директора по организации международных проектов РЭЦ Михаила Мамонова, основными факторами, которые замедляют развитие российского розничного экспорта, являются стоимость и время доставки заказа до клиента.

По данным Google Сonsumer Barometer, основные сомнения покупателей, влияющие на выбор интернет-магазина, связаны с опциями доставки. Например, сроки доставки покупатели называют среди наиболее значимых факторов при выборе интернет-магазина.

По прогнозам экспертов, объемы трансграничной торговли во всем мире в ближайшие годы будут только расти, и ежегодный рост в среднем составит около 25% вплоть до 2020 года. Для российских производителей и экспортеров – это отличная возможность выйти на новые рынки, используя инструменты онлайн-торговли.

Результаты исследования, проведенного с целью изучения рынка современного ритейла, также говорят о том, что расширение географии электронной коммерции повышает объемы продаж интернет-магазина в среднем на 10-15%.

В России количество экспортных отправок у клиентов DHL Express продемонстрировало двузначный рост в 2016 году в сравнении с 2015 годом. К концу 2019 года объем экспортных интернет-продаж из России должен вырасти до $60 млн, что в 100 раз больше, чем в 2016 году.

Предполагается, что в 2017 году объем экспорта должен достигнуть $12,5 млн против $0,6 в 2016 году, а в 2018 году – $30 млн. Такой рост будет обеспечен за счет увеличения количества вовлеченных в экспортную онлайн-торговлю отечественных продавцов и повышения спроса на российские товары у иностранных покупателей, что приведет к большему количеству транзакций.

Кроме того, уже к концу 2018 года электронные каталоги российских товаров должны быть представлены не менее чем на трех В2В площадках. Заниматься консолидацией российских товаров и оперировать павильонами на международных площадках станут крупные российские интернет-компании, с которыми будут заключены партнерские соглашения. В ближайшие три года будет заключено не менее десяти таких договоров. Однако не исключается, что будет создан и собственный сервисный оператор на базе РЭЦ.