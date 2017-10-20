/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Новости Общий менеджмент
Главная Новости Ведение бизнеса Общий менеджмент
Amazon увеличит штат в "высокий сезон" 15:30

Amazon увеличит штат в "высокий сезон"

Теги:    Amazon

Американский интернет-ритейлер Amazon нанимает 120 тысяч дополнительных сотрудников в клиентский сервис, доставку, на склады и в центры хранения заказов в США.

Так компания планирует справиться с пиковыми нагрузками "высокого сезона", который является "узким местом" практически для всех онлайн-продавцов. В этом году американская Национальная федерация розничной торговли ожидает небывалую активность покупателей. Согласно подсчетам аналитиков, в этом году американцы потратят на подарки больше, чем когда-либо – порядка $678.75 млрд.

Хорошим стимулом для таких работников становится возможность получить постоянную работу. Ежегодно Amazon оставляет от одной до нескольких тысяч сотрудников в своих офисах, ориентируясь на итоговые показатели работы новичков.

В этом году шансы есть у многих соискателей. В конце июля в Amazon сообщали о планах по созданию порядка 100000 новых рабочих мест в ближайшие полтора года.

Теги:    Amazon


Прокомментировать



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:
.
Читайте также
block chain
"М.Видео" экономит с помощью блокчейна

Технология помогла ритейлеру сократить операционные расходы, а также повысить скорость и удобство факторинговых платежей
20
Тимати, 1500 заказов в сутки на третий месяц и другие факты о финалистах премии “Большой оборот-2017”

Эксперты назвали лучших в российской ecommerce. Опубликованы шорт-листы главной профессиональной премии в сфере интернет-торговли. Победители определятся 19 октября

Do not Enter - обсуждение 1

"известный бизнесмен Максим Ноготков" - над этим поржал ни одного успешного проекта у чувака нет.




Рубрикатор

Открытие бизнеса

 Бизнес-планирование
 Привлечение инвестиций
 Название и регистрация
 Сайт и приложение
 Первые шаги

Привлечение клиентов

 SEO и продающий маркетинг
 Продвижение бренда
 Нестандартные методы продвижения
 Эффективность рекламы

Удержание клиентов

 Дизайн и usability
 Контент
 CRM и повторные продажи

Ведение бизнеса

 Автоматизация
 Бухгалтерия и налогообложение
 Безопасность
 Доставка и логистика
 Обучение и управление персоналом
 Общий менеджмент
 Платежные системы
 Управление ассортиментом
 Юридические вопросы

Тенденции развития

 Российские тенденции
 Международные тенденции



Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены