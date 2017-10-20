Amazon увеличит штат в "высокий сезон"

Американский интернет-ритейлер Amazon нанимает 120 тысяч дополнительных сотрудников в клиентский сервис, доставку, на склады и в центры хранения заказов в США.

Так компания планирует справиться с пиковыми нагрузками "высокого сезона", который является "узким местом" практически для всех онлайн-продавцов. В этом году американская Национальная федерация розничной торговли ожидает небывалую активность покупателей. Согласно подсчетам аналитиков, в этом году американцы потратят на подарки больше, чем когда-либо – порядка $678.75 млрд.

Хорошим стимулом для таких работников становится возможность получить постоянную работу. Ежегодно Amazon оставляет от одной до нескольких тысяч сотрудников в своих офисах, ориентируясь на итоговые показатели работы новичков.

В этом году шансы есть у многих соискателей. В конце июля в Amazon сообщали о планах по созданию порядка 100000 новых рабочих мест в ближайшие полтора года.