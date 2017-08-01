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Amazon ускоряет доставку до нескольких минут 13:09

Amazon ускоряет доставку до нескольких минут

Теги:    Amazon

Американский интернет-ритейлер Amazon запускает новый сервис мгновенных покупок Instant Pickup, который позволяет потребителям забрать заказ через две минуты после оформления. Для реализации такой скорости Amazon будет использовать уже существующие "автоматы тапочной доступности" Рickup locker. Сейчас они служат для сбора и возврата регулярных пакетов Amazon Prime.

Amazon разместит склады с набором популярной продукции (нескоропортящиеся продукты, предметы личной гигиены, мелкая электроника) недалеко от уже установленных автоматов по доставке заказов. За каждую такую точку будет отвечать курьер службы Prime. Кроме того, часть самых востребованных товаров будет заранее раскладываться в ячейки постаматов. После оплаты покупателям будет высылаться код от такой ячейки.

Проект Instant Pickup уже запущен в тестовом режиме. Компания начала эксперименты с кампусов нескольких крупных университетов Атланты, Беркли, Калифорнии, Коламбуса, Лос-Анджелеса и Мэриленда, где находится немалое число студентов-покупателей Amazon. При этом ритейлер обещает открыть еще 22 локации в ближайшие семь дней.

Идея стартовать с инновациями в высших учебных заведениях – не нова. Студенты более восприимчивы к новым технологиям, и так можно завоевать их симпатии гораздо быстрее. Кроме того, взаимодействие с ними – перспективное направление, поскольку это история про выстраивание долгих постоянных отношений со своими клиентами. Это уже понял китайский интернет-ритейлер JD, не один год подряд обкатывающий все новые проекты в сфере доставки в ВУЗах пятерки крупных городов Поднебесной.

Теги:    Amazon


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