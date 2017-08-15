Американский интернет-гигант Amazon займется продажей билетов на мероприятия. Сейчас компания находится в процессе поиска партнеров в этом сегменте и ведет переговоры с операторами крупных спортивных стадионов, арен, концертных залов и других объектов.

Решение ритейлера – прямая угроза для существующего в США сервиса Ticketmaster. На сегодняшний день он является практически монополистом в этом сегменте. В прошлом году доход этой компании от продажи билетов составил $1,6 млрд, доходы от перепродаж оцениваются экспертами дополнительно в $250 млн.

До недавнего времени Amazon вел переговоры с этим сервисом о потенциальном партнерстве, однако стороны ни к чему не пришли. Компании "перебили чашки" из-за спора о том, кто будет контролировать персональные данные клиентов.

После этого Amazon решил заняться билетами самостоятельно. Этот сегмент созрел для нового игрока, считают местные эксперты. Особенно это касается билетов на спортивные состязания: потребители считают билетные сборы слишком высокими, а владельцам площадок, спортивным лигам и командам не хватает дистрибьюторов.

Продажи билетов в театры и на выступления музыкальных групп – также перспективное направление, выгодное для всех сторон. Сам ритейлер может увеличить охват Amazon Prime, а творческие коллективы и спортивные команды могут рекламироваться среди подписчиков этой программы, предлагая также товары с собственной символикой.

2017 год удачно складывается для Аmazon. По последним данным, капитализация компании составляет $502,6 млрд. Дороже стоят лишь Apple c капитализацией $800 млрд, Alphabet Inc. ($667 млрд) и Microsoft Corp. ($571 млрд).