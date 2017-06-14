Amazon нацелился на европейский авторынок

Amazon нацелился на европейский авторынок1
Amazon планирует атаку на рынок автомобилей, и первой ей подвергнется Европа. Интернет-гигант нанял на работу опытного специалиста Кристофа Моллера, партнера консалтинговой компании Oliver Wyman. До февраля прошлого года он руководил в компании направлением автомобильной промышленности.
"В Amazon я курирую OEM-бизнес на европейском рынке", – рассказал Моллер (OEM – original equipment manufacturer – компания, продающая под своим именем и брендом оборудование, сделанное другими предприятиями – ред.).
Новое подразделение Amazon будет запущено в Люксембурге и начнет продавать автомобили в Великобритании. Создание нового подразделения требует больших вложений. По словам Моллера, компания приглашает на работу высокооплачиваемых экспертов.
В Fiat Chrysler подтверждают, что осведомлены о начинании Amazon. Fiat, наравне с Hyundai и Opel, уже продавал автомобили на площадке интернет-гиганта.
Один из производителей отметил, что компания делает все возможное, чтобы добавить такой, казалось бы, невозможный в интернет-торговле сервис, как тест-драйв. Уже сейчас через площадку Amazon можно опробовать на дороге некоторые модели Mercedes.
В самой корпорации отказались комментировать планы в отношении Европейского рынка автомобилей. Неизвестно, станет ли Amazon продавать новые машины или подержанные.
В прошлом году в Италии прошли тестовые продажи Fiat 500 и Fiat Panda. Было продано три автомобиля через региональный сайт Amazon. В компании тест посчитали успешным и в марте продлили, заключив договор долгосрочной аренды.
В США Amazon успешно торгует автозапчастями. Однако в компании уверены, что традиционные дилеры теряют свою привлекательность для потребителей, и поэтому необходимо заполнить нишу в цифровом пространстве.
Руководитель интернет-магазина
Vbh220D
Теряют привлекательность?
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