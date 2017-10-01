Alibaba вложится в технологии

Китайский интернет-гигант Alibaba Group решил финансировать развитие новых технологий. Компания планирует в течение трех лет передать более $15 млрд научным лабораториям по всему миру. Конечная цель проекта, получившего название Damo Academy, – внедрение новой стратегии по интеграции онлайн- и офлайн-торговли, создающей единую комплексную систему для покупателей.

"Damo Academy будет на переднем крае развития технологий следующего поколения, что ускорит рост Alibaba и наших партнеров", – рассказал главный технический директор компании Джефф Чанг.

В планах холдинга открытие хабов исследования и разработки в Москве, Пекине, Ханчжоу, Сан-Матео, Белвью, Тель-Авиве и Сингапуре. В эти центры будут набирать более сотни исследователей мирового уровня.

Основные направления, на которых должны будут сосредоточиться ученые: проекты в области анализа данных, Интернета вещей, финансовых технологий, квантовых расчетов и взаимодействия человека и машины. Впрочем, в рамках программы будет создан и общий научно-консалтинговый комитет, в функции которого войдет разработка рекомендаций по фундаментальным научным исследованиям.

В последние годы Alibaba Group активно тратит средства на исследования в области новинок, уподобляясь американскому Amazon. Холдинг изучает любые возможности оптимизации рабочих процессов. Например, два года назад Alibaba купил израильский стартап, работавший с QR-кодами, что казалось странным и несвоевременным, поскольку к 2015 году бар-коды уже не могли считаться чем-то инновационным. Всего полтора года спустя бар-коды нашли своё место в шоу-румах холдинга по всему миру.

Весной этого года стало известно, что Alibaba запускает производство смарт-грузовиков для улучшения качества доставки заказов и, может оказаться, что уже в следующем году такие "умные" машины поедут по дорогам Поднебесной.