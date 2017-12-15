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Alibaba продаст автомобили через приложение и селфи 15/12/2017

Alibaba продаст автомобили через приложение и селфи

Alibaba продемонстрировала новый способ продажи автомобилей – через приложение, селфи и автомат. Лишь в августе компания заявляла о планах создания таких автоматов, а уже в январе будущего года два из них начнут работать.

Всего несколько шагов отделяют клиента от понравившегося авто. Это может быть машина, которая просто привлекла внимание на улице. Покупатель фотографирует ее на свой смартфон и отправляет фото в приложение Alibaba. Затем делает селфи, которое служит средством идентификации, и вводит свои платежные данные.

Дальше покупатель отправляется в терминал, программа распознавания лиц ″узнает″ его и выдает нужный автомобиль из автоматического многоэтажного гаража. Клиенту дается три дня бесплатного тест-драйва, в том числе, машину можно проверить и на бездорожье. Если автомобиль нравится, и клиент решает его приобрести, это тоже можно сделать в платежном приложении Alibaba.

Есть и ограничения: одну модель нельзя тестировать более одного раза.

Тем не менее, это намного больше, чем сейчас предлагают в автосалонах. ″Обычно, когда клиенты тестируют автомобиль, они не могут проверить его на бездорожье, поскольку это занимает слишком много времени. И обычно у них не бывает возможности протестировать больше двух автомобилей за уикенд, – объясняет генеральный менеджер автомобильного подразделения  Alibaba Ю Вэй. – А мы пытаемся предложить пользователям те сервисы, которые недоступны у обычных дилеров″.

Судя по всему, это работает. Несмотря на ограничения, уже сейчас, до запуска автомобильных автоматов и сразу после анонса, на тест-драйв записались свыше 50 человек.



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