Alibaba готовится "пожинать плоды" инвестиций

Финансовый директор Alibaba Group Мегги Ву заявила на корпоративной конференции, что в компании предполагают рост оборота на 45-49% в 2018 году.

Несмотря на то, что, по прогнозу, выручка компании в будущем году составит $35 млрд, рост предполагается более низкий, чем предсказал на 2017 год (56%) основатель компании Джек Ма.

Прогноз роста включает в себя финансовые данные по Lazada – юго-восточной компании, которая вошла в состав Alibaba Group в апреле нынешнего года. Без учета Lazada Ву определяет рост конгломерата в 44-45% в 2017 году.

Причиной роста в ближайшем будущем станут инвестиции, сделанные компанией в различные сопутствующие направления, такие как облачный сервис, big data и искусственный интеллект.

В марте 2017 года у Alibaba Group было $8 млрд свободных средств, которые было решено потратить на дополнительный стимул основных источников роста: привлечение новых клиентов и расширение базы В2С продаж.

В 2018 году одним из основных интересов холдинга станут его медийные проекты: Youku Tudou, UCWeb и Alibaba Pictures Group, а также направления спортивных зрелищ, игр, литературы, музыки и цифрового телевидения.

По словам генерального директора Alibaba Даниэля Жанга, группа планирует вложить большие инвестиции в медийный бизнес и собирается создать платформу для генерации различного контента, включая видеоролики, фильмы, новости и т.д. Ранее компания уже инвестировала в создание контента $7,2 млрд.

Кроме того, значительная часть вложений пойдет на создание рабочего механизма дистрибуции контента, чтобы взаимосвязь между медийной и торговой платформами компании стала доступна партнерским предприятиям компании.

Этот комментарий Жанга появился почти сразу после того, как Alibaba Pictures в начале этой недели приобрела мажоритарный пакет акций индийской платформы по продаже билетов TicketNew.

Это первое большое поглощение Alibaba Pictures билетного сервиса за пределами Китая. По словам генерального директора TicketNew, китайский интернет-гигант планирует инвестировать в сервис 12 млрд индийских рупий (около $190 млн) в период становления бизнеса.