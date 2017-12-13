Акции "Детского мира" арестовали

Арбитражный суд Башкирии арестовал 52,09% акций ритейлера "Детский мир" балансовой стоимостью 33,8 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, решение принято в рамках обеспечительных мер по иску "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на 131,6 млрд рублей.

Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов прокомментировал решение суда следующим образом: "Ну что тут сказать? Это очередной пример башкирского правосудия".

Арест пакета акций "Детского мира" создает неопределенность вокруг сделки по продаже 6,3% акций "Системой" и Российско-китайским инвестиционным фондом. О намерении продать пакет акций "Система" объявила 11 декабря. "Система" в рамках сделки продает 5% "Детского мира", тем самым доля компании снизится с 52,1% до 47,1%. Однако в определении суда говорится о доле "Системы" до заключения сделки.

Всего арестованы активы балансовой стоимостью 99 млрд рублей. Среди них – 90,5% акций агрохолдинга "Степь" стоимостью 17,2 млрд рублей, 71,87% "МТС-банк" стоимостью 15,3 млрд рублей, 100% "Система телеком активы" стоимостью 8,7 млрд рублей, 98,78% "Лидер-Инвест" стоимостью 7,9 млрд рублей, 16,18% "Сегежа" стоимостью 7,5 млрд рублей и 88,78% группы "Кронштандт" стоимостью 7,1 млрд рублей. Суд временно запретил "Системе" распоряжаться данным имуществом и получать доход по арестованным ценным бумагам.

Представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил, что компанию не интересуют эти активы с точки зрения их деятельности, а интересует надежное обеспечение возмещения ущерба. В "Башнефти" допускают, что сумма претензий по иску может быть увеличена.

Иск в суд был подан 7 декабря. Сумма иска равна размеру дивидендов, выведенных из башкирской компании в 2009-2014 годах за вычетом уплаченных налогов, пояснили ранее в "Роснефти".

В свою очередь, в АФК "Система" считают претензии незаконными и необоснованными. Также представители компании заявляют, что стоимость уже арестованных на сегодняшний день активов АФК "Система" перекрывает новые требования "Роснефти" и "Башнефти" по ранее поданным двум искам.

По первому иску "Роснефть" потребовала от "Системы" 170 млрд рублей, но суд удовлетворил требования только на 136,4 млрд рублей.

По результатам 2016 года выручка "Детского мира" достигла 79,5 млрд рублей, показав рост на 31,4%. Сопоставимые продажи (like-for-like) увеличились на 12,3%. Сопоставимый рост количества чеков – на 6%. Размер среднего чека вырос на 5,9% при среднем росте цен на 10%.

В российском сегменте интернет-торговли детскими товарами компания занимает третье место с долей рынка 23,4%. Кроме того, "Детский мир" подумывает выйти на рынок Индии, а также рассматривает возможность приобретения существующих сетей офлайновых магазинов Армении.