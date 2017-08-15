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"Айфоны" ищут на Avito чаще всех прочих телефонов, вместе взятых 15/08/2017

"Айфоны" ищут на Avito чаще всех прочих телефонов, вместе взятых

Компания Avito обнародовала данные о том, какие телефоны чаще всего покупают на этой торговой площадке. Ко второму кварталу 2017 года телефоны стали самыми популярными товарами в категории "Бытовая электроника", их доля превысила максимум прошлого квартала и достигла 49,4%. Что интересно, их средняя стоимость при этом снизилась почти на тысячу рублей – с 12,9 до 11,8 тысяч.

Бесспорным лидером среди брендов по-прежнему остается iPhone – 54,1% запросов контактов в подкатегории пришлись на смартфоны Apple. В прошлом квартале этот показатель был примерно таким же – 54,5%.

Доли других известных марок смартфонов, таких как Хiaomi и Samsung, по сравнению с iPhone оказались значительно меньше. Запросы на товары Samsung составили 17,6%, а Хiaomi  – всего 3,7%. В пятерку фаворитов также попали Nokia и Sony, но интерес к ним за прошедший квартал существенно снизился.

Phones

Смартфоны iPhone также оказались на первом месте при оценке стоимости. Так, их средняя цена на региональном рынке оказалась на отметке 17,7 тысяч рублей. Модели телефонов прочих производителей незначительно упали в цене, средняя стоимость продукции Meizu теперь составляет 14,9 тысяч рублей, Xiaomi – 10,8 тысяч рублей, а Samsung – 10 тысяч рублей.

Среди недорогих телефонов бесспорный лидер – Nokia. Телефоны этой марки в среднем стоят всего 4,3 тысячи рублей.  Напомним, что цены на Avito отличаются от цен на сайтах ритейлеров, поскольку сайт объявлений часто предлагает б/у и устаревшие модели.

Price

Впрочем, как сообщают крупные ритейлеры, их топ-3 не отличается от "авитовского". Среди новых смартфонов покупатели также чаще всего выбирают продукцию Apple, затем идет Samsung, а следом – продукция китайских производителей: Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и Honor.



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