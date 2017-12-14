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Airbnb экспериментирует с VR 14/12/2017

Airbnb экспериментирует с VR

Airbnb объявила, что экспериментирует с технологиями расширенной и виртуальной реальности, чтобы упростить выбор жилья и улучшить опыт путешествий клиентов.

В своем блоге компания продемонстрировала некоторые простые идеи прототипов. В них подробно описывается, как можно использовать VR-технологии для лучшей оценки квартиры, которую клиенты планируют снять. Арендодатели смогут сканировать жилье и создавать 360-градусные изображения. Квартиросъемщики, в свою очередь, смогут просматривать их с помощью VR-гарнитуры или специального приложения на смартфоне.

Другая возможности использовать технологию дополненной реальности – это инструкции и памятки от хозяев гостям. Это может быть актуально в домах и квартирах нестандартной планировки и с необычными технологическими решениями. Знаки AR, которые можно будет считывать с помощью приложения Airbnb, помогут гостям сориентироваться на новом месте.

″Если клиент не понимает, как разблокировать дверь, включить горячую воду в душе, или просто пройти из одной комнаты в другую – это стресс. Трудно разобраться, когда все инструкции на иностранном языке. Куда проще, когда с утра твой смартфон объяснит, как добраться до кофейных кружек, а потом подскажет, как настроить непривычный термостат″, – говорится в сообщении компании.

В анонсе не указывается, когда именно будет внедрена технология виртуальной реальности. Всего шесть месяцев назад Airbnb широко анонсировал аналогичную технологию, только расширенной реальности, но она также не была реализована. Дело в том, что внедрение такого новшества требует не только технических решений (необходимо встроить VR-технологию в приложение), но и огромной работы с людьми: следует обучить и поощрить всех арендодателей использовать незнакомый функционал.

Несмотря на шумиху вокруг AR-приложений, возникшую после того, как Apple и Google представили технологии, упрощающие их создание, не так много компаний воспользовались открывшимися возможностями. Разве что Amazon в своей приверженности высоким технологиям выпустил AR View в приложении для iOS. Возможно, Airbnb также удастся доказать полезность виртуальной реальности в обычной жизни.



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