Агрегатор такси "Везёт" привлек $10 млн инвестиций

Венчурный фонд Almaz Capital приобрел миноритарную долю группе компаний "Везёт", владеющей несколькими агрегаторами такси. Полученные средства будут направлены на развитие технологической платформы сервиса.

Размер инвестиций и приобретенной фондом доли не раскрываются. Источник "Интерфакса", знакомый с деталями сделки, сообщил, что сумма сделки составляет $10 млн. Ранее Almaz Capital инвестировал аналогичную сумму в сервис вызова такси Fasten, запущенный в США при участии СЕО и совладельца группы "Везёт" Евгения Львова.

ГК "Везёт" образовалась в начале мая нынешнего года в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (которой принадлежат бренды "Сатурн" и RedTaxi) и "Везёт" (бренды RuTaxi, "Лидер", "Везёт"). Сделка по объединению проводилась при поддержке UFG Private Equity, инвестировавшего в сервис около $100 млн.

Управляющий партнёр Almaz Capital Александр Галицкий считает, что у "Везёт" – большой потенциал. Сервис стал первой ласточкой, с которой началась консолидация фрагментированного российского рынка агрегаторов, и синергия объединенной компании позволит достичь впечатляющих результатов.

На сегодняшний день по данным компании, сервисы такси ГК "Везёт" представлены в 86 российских городах, а также, в более, чем 10 городах Казахстана и Чехии. Также,в "Везет" говорят, что осуществляют более 1 млн поездок в день и являются крупнейшим игроком на рынке по этому показателю.

Стоит отметить, что независимых данных по числу поездок для различных онлайн-сервисов такси – нет. Практически все игроки рынка не разглашают эту информацию. По оценке источников РБК, в 2016 году на российском рынке лидировал "Яндекс.Такси" — в сутки через него заказывалось примерно 500 тысяч поездок по всей России. Следом числился Uber — 150–170 тысяч поездок и Gett — 150 тысяч поездок.

При этом "миллион ежедневных поездок" в действительности наверняка существует, однако "Везёт" – не "чистый" онлайн-сервис. Машины можно заказывать также и общаясь по телефону с диспетчерами. По словам аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, доля онлайн-заказов на российском рынке такси составляет примерно 15-20%. И соотвествующая доля заказов через приложение у "Везёт" вряд ли сильно отличается от среднего на рынке.

В ноябре 2016 года маркетинговое агентство Discovery Research Group оценивали долю RuТaxi на рынке в 11%, "Максим" – 9%, а Fasten – 7%. При этом на мобильных агрегаторов в сумме приходилось 5% рынка. В отчете же Credit Suisse прогнозируется, что к концу нынешнего года доля "Везет" на рынке заказов такси в целом составит 12%, а в сегменте онлайн-заказов – 7-10%.

С другой стороны, месяц назад Федеральная антимонопольная служба начала проверку сделки ГК "Везёт". Это дает основания полагать, что в ведомстве заподозрили сравнимость долей бизнесов RuTaxi и Fasten долей, которую получит объединение "Яндекс.Такси" и Uber.