AdWords расскажет о днях до конверсии
Сервис AdWords расскажет владельцам интернет-магазинов о том , сколько времени проходит от первого клика по рекламе до продажи. Как говорится в официальном сообщении, нововведение поможет маркетологам разобраться, сколько времени пользователи принимают решение о покупке. Информацию можно будет получить по всем кликам за выбранный период времени.
Как это работает на практике
Например, вы заметили, что 90% всех продаж ваших стиральных машин происходит на 14-й день после первого клика. Держа эту информацию в уме, вы можете корректировать свои аукционные ставки в 14-й день таким образом, чтобы "собрать" топовые позиции и поймать "пик" продаж.
Второе применение – это использование информации сервиса для планирования своих рекламных кампаний. Например, вы видите, что пользователи активно интересуются вашим предложением в ноябре, но возвращаются и покупают лишь во время рождественских распродаж. Эти данные позволят вам построить более гибкую стратегию стимуляции продаж до скидочных периодов.
Новая метрика доступна как в старом, так и в новом интерфейсе AdWords.
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