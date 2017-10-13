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AdWords расскажет о днях до конверсии 13/10/2017

AdWords расскажет о днях до конверсии

Сервис AdWords расскажет владельцам интернет-магазинов о том , сколько времени проходит от первого клика по рекламе до продажи. Как говорится в официальном сообщении, нововведение поможет маркетологам разобраться, сколько времени пользователи принимают решение о покупке. Информацию можно будет получить по всем кликам за выбранный период времени.

Как это работает на практике

Например, вы заметили, что 90% всех продаж ваших стиральных машин происходит на 14-й день после первого клика. Держа эту информацию в уме, вы можете корректировать свои аукционные ставки в 14-й день таким образом, чтобы "собрать" топовые позиции и поймать "пик" продаж.

lag-segmentation-animation

Второе применение – это использование информации сервиса для планирования своих рекламных кампаний. Например, вы видите, что пользователи активно интересуются вашим предложением в ноябре, но возвращаются и покупают лишь во время рождественских распродаж. Эти данные позволят вам построить более гибкую стратегию стимуляции продаж до скидочных периодов.

Новая метрика доступна как в старом, так и в новом интерфейсе AdWords.



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