52% онлайн-покупательниц делают заказы ночью

Больше половины онлайн-покупательниц совершают покупки в ночное время. 52% заказов в Интернете приходится на период с 21.00 до 6.00, утверждается в совместном исследовании ритейлера Wildberries и компании Google. Аналитики изучили поисковые запросы и сопоставили их с результатами опроса 250 клиенток интернет-магазина.

Оказалось, что путь покупательниц к заказу в онлайне состоит из нескольких этапов. Сначала они выбирают товар, затем определяются с ценовым диапазоном, и только после этого подыскивают продавца. Как правило, прежде чем оплатить товар, женщины заходят на сайт магазина не менее 2-3 раз.

Определяющими факторами при выборе интернет-магазина становятся выгодные акции и скидки: они привлекают 73% покупательниц. 80% респонденток волнует цена, качество и размер товара. Среди других важных факторов: широкий ассортимент, безопасность совершения покупки, хорошие фотографии вещей и быстрая доставка.

Люксовая категория сейчас интересует только 4% опрошенных женщин. 70% хотят знать, как одежда будет смотреться на обычных людях, а не на моделях.

Аналитики отмечают высокий процент возвратов в категории fashion. Основные причины – неуверенность в размере, качестве и в том, как новый предмет гардероба будет сидеть на покупательнице в итоге. Женщины, как правило, заказывают до трех товаров, а выкупают порядка 73% онлайн-заказов.

В среднем россиянки обновляют гардероб при помощи Сети примерно раз в два месяца. Треть – почти каждый месяц, а 44% респонденток решаются на интернет-шоппинг 2-3 раза в год.

Информацию о цене, качестве и размерах женщины находят непосредственно в интернет-магазинах. Для отслеживания скидок и акций они используют поисковые системы. Помимо этого, интернет-пользователи ищут советы по уходу и эксплуатации вещей. В поиске Google популярны такие запросы, как: таблицы сочетания цветов, расшифровка ярлыков на одежде, советы по уходу за обувью и т.д.

Модные тенденции и новые образы звезд покупательницы предпочитают изучать в социальных сетях, особенно в Instagram. Однако огромную популярность сейчас набирают и тематические блоги на YouTube. Рассказы о гардеробе и подходах к его созданию, обзоры лучших магазинов, отчеты о результатах онлайн-покупок, демонстрация разницы между ожиданием и реальностью при заказе одежды оказывают большое влияние на аудиторию и начинают задавать новые тренды и форматы.

Среднестатистическая онлайн-покупательница – уже не новичок в Сети. Это замужняя женщина старше тридцати лет, с высшим образованием, совершившая свою первую покупку около 2,5 лет назад.

Ранее исследование "Яндекс.Денег" показало, что женщины действительно чаще проводят транзакции по ночам, а также совершают в полтора раза больше платежей в Интернете, чем мужчины. Кроме того, представительницы прекрасного пола тратят за раз примерно на 15% больше средств. В то же время эксперты платежной системы PayOnline добавляют, что у сильного пола средний чек одной покупки на треть выше.