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Выбор сервиса для e-mail рассылок
Иван Скриганюк,
Директор Venofbags
Москва
Директор Venofbags
Москва
10/04/2017
Используем Mailchimp - нам нравится, удобная, гибкая, функциональная. Правда для супервозможностей там нужен платный аккаунт, но это везде так, что уж там.
Используем Mailchimp - нам нравится, удобная, гибкая, функциональная. Правда для супервозможностей там нужен платный аккаунт, но это везде так, что уж там.
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
19/04/2017
вот такой еще использовали unisender
вот такой еще использовали unisender
Лия Иванова,
Менеджер по маркетингу Swimer.ru - интернет-магазин купальников
Менеджер по маркетингу Swimer.ru - интернет-магазин купальников
00:48
Обращалась для email рассылок в агентство StandartMedia.ru. Сервис удобный и понятный, да и стоит недорого. А вот продажи интернет - магазина увеличились.
Обращалась для email рассылок в агентство StandartMedia.ru. Сервис удобный и понятный, да и стоит недорого. А вот продажи интернет - магазина увеличились.
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