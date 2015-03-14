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Вместо инвестиций - факторинг для ИМ
14/03/2015
Привлечь инвестиции в сегодняшней ситуации для ИМ практически невозможно, но выживать надо.
Кто-то пользуется для финансирования своих кассовых разрывов факторинговыми схемами, ориентированными специально на ИМ?
Какие плюсы-минусы?
Я знаю две таких:
pimpay.ru (4,5-5% в месяц)
ecomfact.ru (4-4,5% в месяц)
Есть другие? Подешевле?
Привлечь инвестиции в сегодняшней ситуации для ИМ практически невозможно, но выживать надо.
Кто-то пользуется для финансирования своих кассовых разрывов факторинговыми схемами, ориентированными специально на ИМ?
Какие плюсы-минусы?
Я знаю две таких:
pimpay.ru (4,5-5% в месяц)
ecomfact.ru (4-4,5% в месяц)
Есть другие? Подешевле?
Dmitry Gloukhovskiy,
CEO & Founder ПСОР-СЕРВИС
Moscow, Russia
CEO & Founder ПСОР-СЕРВИС
Moscow, Russia
24/04/2017
Всем привет!
Тема актуальная и, надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится.
Работаю с Ecombank больше года - нареканий не имею. Удобный личный кабинет, все прозрачно, платежи приходят без задержек, менеджеры всегда на связи. Возможно брать кредиты по разным схемам (овердрафт, кредит с отсрочкой и пр.) - мне удобно, чего и вам желаю.
Схема работы простая - фулфиллмент от reWorker, факторинг от Ecombank (оформляется доп. соглашением к агентскому договору с фулфиллмент-оператором).
Всем привет!
Тема актуальная и, надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится.
Работаю с Ecombank больше года - нареканий не имею. Удобный личный кабинет, все прозрачно, платежи приходят без задержек, менеджеры всегда на связи. Возможно брать кредиты по разным схемам (овердрафт, кредит с отсрочкой и пр.) - мне удобно, чего и вам желаю.
Схема работы простая - фулфиллмент от reWorker, факторинг от Ecombank (оформляется доп. соглашением к агентскому договору с фулфиллмент-оператором).
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
|1
27/04/2017
Спасибо, попробуем.
Dmitry Gloukhovskiy:
Всем привет!
Тема актуальная и, надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится.
Работаю с Ecombank больше года - нареканий не имею. Удобный личный кабинет, все прозрачно, платежи приходят без задержек, менеджеры всегда на связи. Возможно брать кредиты по разным схемам (овердрафт, кредит с отсрочкой и пр.) - мне удобно, чего и вам желаю.
Схема работы простая - фулфиллмент от reWorker, факторинг от Ecombank (оформляется доп. соглашением к агентскому договору с фулфиллмент-оператором).
Всем привет!
Тема актуальная и, надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится.
Работаю с Ecombank больше года - нареканий не имею. Удобный личный кабинет, все прозрачно, платежи приходят без задержек, менеджеры всегда на связи. Возможно брать кредиты по разным схемам (овердрафт, кредит с отсрочкой и пр.) - мне удобно, чего и вам желаю.
Схема работы простая - фулфиллмент от reWorker, факторинг от Ecombank (оформляется доп. соглашением к агентскому договору с фулфиллмент-оператором).
Спасибо, попробуем.
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