Всем привет!Тема актуальная и, надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится.Работаю с Ecombank больше года - нареканий не имею. Удобный личный кабинет, все прозрачно, платежи приходят без задержек, менеджеры всегда на связи. Возможно брать кредиты по разным схемам (овердрафт, кредит с отсрочкой и пр.) - мне удобно, чего и вам желаю.Схема работы простая - фулфиллмент от reWorker, факторинг от Ecombank (оформляется доп. соглашением к агентскому договору с фулфиллмент-оператором).