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Вместо инвестиций - факторинг для ИМ



Ссылка на сообщение ExpressRMS
14/03/2015

Привлечь инвестиции в сегодняшней ситуации для ИМ практически невозможно, но выживать надо.

Кто-то пользуется для финансирования своих кассовых разрывов факторинговыми схемами, ориентированными специально на ИМ?
Какие плюсы-минусы?

Я знаю две таких:
pimpay.ru (4,5-5% в месяц)
ecomfact.ru (4-4,5% в месяц)

Есть другие? Подешевле?



Ссылка на сообщение Евгений Чернов
16/03/2015

Здравствуйте!
Вы не совсем верно указали информацию о нашем сервисе, в частности исказили ставку. Приглашаю вас пообщаться по теме сервиса и обсудить вопрос детальнее.

Спасибо!



Ссылка на сообщение ExpressRMS
17/03/2015

Евгений!
1. Так я о вашем сервисе только ставку и указал - взял с сайта, умножил на 30 - какие уж тут частности.
2. За приглашение спасибо, брошу в личку контакты

А по теме что скажете?
Есть еще конкуренты?



Ссылка на сообщение Евгений Чернов
17/03/2015

В PimPay нет займов на срок 30 дней.
Прошу все же указать корректно:
PimPay выдает займы на срок 21 или 45 дней, а комиссия PimPay составляет от 0,1% до 0,15% от суммы в сутки в зависимости в зависимости от конъюнктуры рынка.



Ссылка на сообщение ExpressRMS
20/03/2015

После встречи и пояснений Евгения согласен с его корректировками - ставка и условия изменяемые и их лучше смотреть на сайте Pimpay.

Но появился еще один участник, добавлю его:

Pimpay.ru
Ecomfact.ru
Tpfin.ru



Ссылка на сообщение ExpressRMS
23/04/2015

Актуализируем список включением еще одного новичка в этом сегменте факторинга для интернет-магазинов:

Pimpay.ru
Ecomfact.ru
Tpfin.ru
Lendo.ru



Ссылка на сообщение ExpressRMS
12/05/2015

Нашел еще вариант факторинга:
Pimpay.ru
Ecomfact.ru
Tpfin.ru
Lendo.ru
Imhelp.ru

Теперь пятеро :-))



Ссылка на сообщение zoostyle
17/11/2015

А кто-то пользовался этими сервисами? Какие отзывы?

Отправил всем заявки, второй день никто не звонит. У ИМХелпа % не адекватный на фоне остальных.



Ссылка на сообщение juljul
13/01/2016

И вот уже несколько месяцев нет никаких сообщений и отзывов по этим сервисам, судя по всему ими мало кто пользуется.



Ссылка на сообщение flig2000
05/02/2016

Тема мертва? Или есть актуальные и разумные предложения на рынке?



Ссылка на сообщение ExpressRMS
23/05/2016

Вместо одного из сервисов появился новый бренд: Ecombank



Ссылка на сообщение waadiim
15/11/2016

Добрый день,
какие из этих компаний реально работают?

Pimpay.ru
Ecomfact.ru
Tpfin.ru
Lendo.ru
Imhelp.ru
Ecombank

кто-нибудь работал с ними? :)



Ссылка на сообщение ExpressRMS
15/11/2016

Лендо уже нет, но появился ещё Тульский расчётный центр.



Ссылка на сообщение Dmitry Gloukhovskiy,
CEO & Founder ПСОР-СЕРВИС
Moscow, Russia
24/04/2017

Всем привет!
Тема актуальная и, надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится.

Работаю с Ecombank больше года - нареканий не имею. Удобный личный кабинет, все прозрачно, платежи приходят без задержек, менеджеры всегда на связи. Возможно брать кредиты по разным схемам (овердрафт, кредит с отсрочкой и пр.) - мне удобно, чего и вам желаю.

Схема работы простая - фулфиллмент от reWorker, факторинг от Ecombank (оформляется доп. соглашением к агентскому договору с фулфиллмент-оператором).



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
27/04/2017

Dmitry Gloukhovskiy:

Всем привет!
Тема актуальная и, надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится.

Работаю с Ecombank больше года - нареканий не имею. Удобный личный кабинет, все прозрачно, платежи приходят без задержек, менеджеры всегда на связи. Возможно брать кредиты по разным схемам (овердрафт, кредит с отсрочкой и пр.) - мне удобно, чего и вам желаю.

Схема работы простая - фулфиллмент от reWorker, факторинг от Ecombank (оформляется доп. соглашением к агентскому договору с фулфиллмент-оператором).


Спасибо, попробуем.


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