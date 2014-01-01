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Socpublic - надежный сайт с большими выплатами.



Ссылка на сообщение Tgmkc Fghjjuh,
uytkvuyk kiul;iouvlioul
16:58

Soc public — еще один интересный сайт для заработка. Довольно мощный проект
созданный на основе бывшего Wmpublic, очень быстро набирает обороты и вполне
может потягаться с другими «гигантами» на этом рынке, а в будущем у меня есть
серьезные основания полагать что будет в лидерах.

Если на старом Вмпаблик все расчеты производились в долларах, то сейчас
Соц Паблик работает на рублевой основе. К большому достоинству этого проекта
я отнесу наличие собственной программы, которая постоянно следит за появлением
новых заданий и сайтов для серфинга.

Друзья, сейчас хочу заострить Ваше внимание на том, что основной способ
заработать на Соцпаблике и других похожих проектах — это выполнение заданий.
Минимальная оплата за выполнение 1 задания — 0.20 руб. В среднем же задания
оплачиваются по цене от 1 до 30 руб., однако можно найти и дорогие задания
по 100, 200, 300 рублей, а иногда даже по 500 руб и больше. При этом доступных
для выполнения заданий около 3500 штук и вместе с развитием проекта это число
постоянно растет. Этот способ реально позволяет заработать!

Еще отмечу то, что для выполнения заданий от Вас не требуются какие-то особые
навыки и опыт работы – все легко: прочитали задание > сделали > получили оплату.
Этот способ заработка хорошо подходит для новичков!

За посещения, просмотр писем и сайтов в серфинге платят от 0.01 до 0.06-0.08 руб.
В день приходит около 120-150 кликов, бывает и больше.

Рефералы — это люди, которых Вы приглашаете на проект, они дают возможность
дополнительного пассивного дохода. На соцпаблике реферальная система уникальна,
она имеет 3 уровня: 60%-10%-2%. Например, если Ваш реферал заработает для
себя 1000 руб., то Вы можете получить за это 60%, т.е 600 руб.!

Однако максимальный процент заработка с рефералов напрямую зависит от Вашего
рейтинга и статуса на проекте, подробнее узнать об этом можно на официальном сайте
Соцпублика в разделе: «Мой аккаунт» > «Карьерная лестница».

3-х уровневая реферальная система — это отличная возможность получать прибыль
не только от тех рефералов, которых Вы приглашаете сами, но также и от тех, которых
приглашают уже Ваши рефералы. Поэтому набирая себе огромную команду, сможете
зарабатывать хорошие деньги, обязательно помните об этом!

А теперь перейдем к регистрации на проекте Socpublic. Ее можно сделать перейдя по
ссылке https://socpublic.com/?i=2672292&slide=1 Если у кого-то возникли
вопросы вот ссылка на мой видеоролик в ЮТУБЕ:
https://www.youtube.com/watch?v=rqAR6MZ9kog Удачи вам!

Сылки на скриншоты:

http://savepic.net/9900978.htm

http://savepic.net/9957300.htm






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