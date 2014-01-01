Разрешительная документация
Эльвира Шредер,
менеджер портала Информационный портал
менеджер портала Информационный портал
11:40
Добрый день!
Тема создается для информирования всех заинтересованных лиц, включая новичков - людей планирующих или только мечтающих открыть свое производство с дальнейшей законной продажей. По мере возникновения вопросов и наличия у меня возможности оперативного ответа, всегда рада помочь в вопросах сертификации товаров и услуг.
Я не преследую коммерческой выгоды, просто постараюсь помочь советом всем кому это нужно. Так что, если есть вопросы – спрашивайте)
Процедура подтверждения соответствия называется сертификацией продукции.
После проведения лабораторных исследований образцов продукции орган по сертификации выдает так называемый сертификат соответствия или другой сертификационный документ на услуги или продукцию, являющийся официальным подтверждением ее соответствия всем нормам и требованиям.
Благодаря процедуре сертификации на рынке товаров и услуг РФ контролируется заявленное производителем или продавцом качество этих товаров и услуг.
Добрый день!
Тема создается для информирования всех заинтересованных лиц, включая новичков - людей планирующих или только мечтающих открыть свое производство с дальнейшей законной продажей. По мере возникновения вопросов и наличия у меня возможности оперативного ответа, всегда рада помочь в вопросах сертификации товаров и услуг.
Я не преследую коммерческой выгоды, просто постараюсь помочь советом всем кому это нужно. Так что, если есть вопросы – спрашивайте)
Процедура подтверждения соответствия называется сертификацией продукции.
После проведения лабораторных исследований образцов продукции орган по сертификации выдает так называемый сертификат соответствия или другой сертификационный документ на услуги или продукцию, являющийся официальным подтверждением ее соответствия всем нормам и требованиям.
Благодаря процедуре сертификации на рынке товаров и услуг РФ контролируется заявленное производителем или продавцом качество этих товаров и услуг.
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