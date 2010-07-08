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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Раскрутка за процент от продаж



Ссылка на сообщение holt
08/07/2010

ИМ кресел и стульев. Сайту три года. Готовы отдавать хороший процент (не три-пять)).
Пишите в личку



Ссылка на сообщение weter188
09/07/2010

Сайт http://azoora.ru/ подарки,парфюмерия.
предлагаю процент с продаж порядка 3-5% (обсуждаемо)
Пишите в личку.



Ссылка на сообщение dmitriygerasimov
20/07/2010

http://host-telekom.ru/
кто возьмется подвигать 10% с продаж
вопросы в техподдержку сайта



Ссылка на сообщение Маргоша
29/07/2010

Всем привет, у кого какие предложения на счет http://funny-rabbit.ru/
с меня не менее 10% :)

Предложения писать сюда: margo-06@list.ru



Ссылка на сообщение Tveet
22/07/2014

Вот мой сайт http://tveet.ru/
Предлагаю 25%
Не большая конкуренция. Возможность реализации в разных городах (объясню позже). Все заказы через корзину.
Жду ваших предложений.
9683224@gmail.com



Ссылка на сообщение Tveet
22/07/2014

Вот мой сайт http://tveet.ru/
Не большая конкуренция. Возможность реализации в разных городах (объясню позже). Все заказы через корзину.
Жду ваших предложений.
9683224@gmail.com



Ссылка на сообщение gnezdo102.ru
23/07/2014

Интернет магазин мобильных аксессуаров http://www.Gnezdo102.ru готовы к серьезному сотрудничеству. Предлагаем процент с продаж до 20%. Направляйте ваши предложения по email (info@gnezdo102.ru) либо звоните 89273441678



Ссылка на сообщение Trafflab
26/07/2014

Существуют десяток партнерок платящих от 40% за продажу популярнейших товаров.
Не ждите манны небесной и человека, который придет и подарит вам продажи в надежде, что вы с ним поделитесь.



Ссылка на сообщение goldun
27/07/2014

http://takanta.ru/
заказы отслеживаются в админке,
процент с продаж до 25% в течении года,



Ссылка на сообщение Dressforme
05/08/2014

А есть кто-нибудь кто может предложить партнёрку по ИМ ? :) Пишите на mail@dressforme.me



Ссылка на сообщение rah
19/08/2014

Наш сайт по продаже чая, кофе, аксессуаров :
http://puerqueen.ru

Заказы отслеживаются в админке.
С меня от 15%.

моя почта rahmankulov@rambler.ru
icq 252455064



Ссылка на сообщение Яков Р.,
Свободный художник Интернет-магазин
24/08/2014

Здравствуйте!
Наш сайт www.wedstyle.su . Занимаемся продажей свадебных аксессуаров.
Предлагаем комиссионные с заказов - 14%.

Сайт партнерской программы - http://partner.wedstyle.su/affiliates/

Email: partner@wedstyle.su



Ссылка на сообщение Юрий Кондаков
31/08/2014

Здравствуйте.
Производим оборудование для малого бизнеса которое окупается за месяц - два. Производство стройматериалов для строительства, готовый бизнес с обучением.
Основной сайт sks-master.ru
Готовы рассмотреть сотрудничество по продвижению за процент с продаж, но не трогая основной сайт, так как трудно будет отследить Ваших клиентов от наших.



Ссылка на сообщение Chers
17/09/2014

Партнерам отдаем 25%!!! Магазин бижутерии!
№1 в Украине магазин мужских украшений.
Трафик, как мужской так и женский!
Огромный ассортимент. Доставка 1-2 дня. Бонус клиентам 15%. Накопительная скидка

Но только Украинский трафик! И белый.

1) Есть личный кабинет
2) Куки хранятся 30 дней
3) Выплата от 1500 рублей (500 грн.) любым методом (WM, ЯД, укр. банки)

Подробно: http://chers.com.ua/partnerskaya-programma/

Вопросы в скайп: ivan-chers



Ссылка на сообщение Семен Суранов,
предприниматель ИП Суранов С.А.
19/06/2017

Ищу SMM щика, готов работать с ним за % от продаж. За высокий процент, обсудим любые возможности реализации нашей работы, коммуникаций, что бы SMM щик не сомневался что все честно и % ему отходит на карту тот который заработал, и в том объеме что продали. Пишите в вк ваши предложения. Мой проект это спортпит премиум качества. Деньги на рекламу есть и на хороший опт с поставщиком, по сути я просто ваш инвестор. https://vk.com/protikenotik


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