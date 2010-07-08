Главная Форум Привлечение клиентов SEO и продающий маркетинг
|Предыдущая
|1
|2
|3
|4
|5
Раскрутка за процент от продаж
08/07/2010
ИМ кресел и стульев. Сайту три года. Готовы отдавать хороший процент (не три-пять)).
Пишите в личку
ИМ кресел и стульев. Сайту три года. Готовы отдавать хороший процент (не три-пять)).
Пишите в личку
09/07/2010
Сайт http://azoora.ru/ подарки,парфюмерия.
предлагаю процент с продаж порядка 3-5% (обсуждаемо)
Пишите в личку.
Сайт http://azoora.ru/ подарки,парфюмерия.
предлагаю процент с продаж порядка 3-5% (обсуждаемо)
Пишите в личку.
20/07/2010
http://host-telekom.ru/
кто возьмется подвигать 10% с продаж
вопросы в техподдержку сайта
http://host-telekom.ru/
кто возьмется подвигать 10% с продаж
вопросы в техподдержку сайта
29/07/2010
Всем привет, у кого какие предложения на счет http://funny-rabbit.ru/
с меня не менее 10%
Предложения писать сюда: margo-06@list.ru
Всем привет, у кого какие предложения на счет http://funny-rabbit.ru/
с меня не менее 10%
Предложения писать сюда: margo-06@list.ru
22/07/2014
Вот мой сайт http://tveet.ru/
Предлагаю 25%
Не большая конкуренция. Возможность реализации в разных городах (объясню позже). Все заказы через корзину.
Жду ваших предложений.
9683224@gmail.com
Вот мой сайт http://tveet.ru/
Предлагаю 25%
Не большая конкуренция. Возможность реализации в разных городах (объясню позже). Все заказы через корзину.
Жду ваших предложений.
9683224@gmail.com
22/07/2014
Вот мой сайт http://tveet.ru/
Не большая конкуренция. Возможность реализации в разных городах (объясню позже). Все заказы через корзину.
Жду ваших предложений.
9683224@gmail.com
Вот мой сайт http://tveet.ru/
Не большая конкуренция. Возможность реализации в разных городах (объясню позже). Все заказы через корзину.
Жду ваших предложений.
9683224@gmail.com
23/07/2014
Интернет магазин мобильных аксессуаров http://www.Gnezdo102.ru готовы к серьезному сотрудничеству. Предлагаем процент с продаж до 20%. Направляйте ваши предложения по email (info@gnezdo102.ru) либо звоните 89273441678
Интернет магазин мобильных аксессуаров http://www.Gnezdo102.ru готовы к серьезному сотрудничеству. Предлагаем процент с продаж до 20%. Направляйте ваши предложения по email (info@gnezdo102.ru) либо звоните 89273441678
27/07/2014
http://takanta.ru/
заказы отслеживаются в админке,
процент с продаж до 25% в течении года,
http://takanta.ru/
заказы отслеживаются в админке,
процент с продаж до 25% в течении года,
05/08/2014
А есть кто-нибудь кто может предложить партнёрку по ИМ ? Пишите на mail@dressforme.me
А есть кто-нибудь кто может предложить партнёрку по ИМ ? Пишите на mail@dressforme.me
19/08/2014
Наш сайт по продаже чая, кофе, аксессуаров :
http://puerqueen.ru
Заказы отслеживаются в админке.
С меня от 15%.
моя почта rahmankulov@rambler.ru
icq 252455064
Наш сайт по продаже чая, кофе, аксессуаров :
http://puerqueen.ru
Заказы отслеживаются в админке.
С меня от 15%.
моя почта rahmankulov@rambler.ru
icq 252455064
Яков Р.,
Свободный художник Интернет-магазин
Свободный художник Интернет-магазин
24/08/2014
Здравствуйте!
Наш сайт www.wedstyle.su . Занимаемся продажей свадебных аксессуаров.
Предлагаем комиссионные с заказов - 14%.
Сайт партнерской программы - http://partner.wedstyle.su/affiliates/
Email: partner@wedstyle.su
Здравствуйте!
Наш сайт www.wedstyle.su . Занимаемся продажей свадебных аксессуаров.
Предлагаем комиссионные с заказов - 14%.
Сайт партнерской программы - http://partner.wedstyle.su/affiliates/
Email: partner@wedstyle.su
31/08/2014
Здравствуйте.
Производим оборудование для малого бизнеса которое окупается за месяц - два. Производство стройматериалов для строительства, готовый бизнес с обучением.
Основной сайт sks-master.ru
Готовы рассмотреть сотрудничество по продвижению за процент с продаж, но не трогая основной сайт, так как трудно будет отследить Ваших клиентов от наших.
Здравствуйте.
Производим оборудование для малого бизнеса которое окупается за месяц - два. Производство стройматериалов для строительства, готовый бизнес с обучением.
Основной сайт sks-master.ru
Готовы рассмотреть сотрудничество по продвижению за процент с продаж, но не трогая основной сайт, так как трудно будет отследить Ваших клиентов от наших.
17/09/2014
Партнерам отдаем 25%!!! Магазин бижутерии!
№1 в Украине магазин мужских украшений.
Трафик, как мужской так и женский!
Огромный ассортимент. Доставка 1-2 дня. Бонус клиентам 15%. Накопительная скидка
Но только Украинский трафик! И белый.
1) Есть личный кабинет
2) Куки хранятся 30 дней
3) Выплата от 1500 рублей (500 грн.) любым методом (WM, ЯД, укр. банки)
Подробно: http://chers.com.ua/partnerskaya-programma/
Вопросы в скайп: ivan-chers
Партнерам отдаем 25%!!! Магазин бижутерии!
№1 в Украине магазин мужских украшений.
Трафик, как мужской так и женский!
Огромный ассортимент. Доставка 1-2 дня. Бонус клиентам 15%. Накопительная скидка
Но только Украинский трафик! И белый.
1) Есть личный кабинет
2) Куки хранятся 30 дней
3) Выплата от 1500 рублей (500 грн.) любым методом (WM, ЯД, укр. банки)
Подробно: http://chers.com.ua/partnerskaya-programma/
Вопросы в скайп: ivan-chers
Семен Суранов,
предприниматель ИП Суранов С.А.
предприниматель ИП Суранов С.А.
19/06/2017
Ищу SMM щика, готов работать с ним за % от продаж. За высокий процент, обсудим любые возможности реализации нашей работы, коммуникаций, что бы SMM щик не сомневался что все честно и % ему отходит на карту тот который заработал, и в том объеме что продали. Пишите в вк ваши предложения. Мой проект это спортпит премиум качества. Деньги на рекламу есть и на хороший опт с поставщиком, по сути я просто ваш инвестор. https://vk.com/protikenotik
Ищу SMM щика, готов работать с ним за % от продаж. За высокий процент, обсудим любые возможности реализации нашей работы, коммуникаций, что бы SMM щик не сомневался что все честно и % ему отходит на карту тот который заработал, и в том объеме что продали. Пишите в вк ваши предложения. Мой проект это спортпит премиум качества. Деньги на рекламу есть и на хороший опт с поставщиком, по сути я просто ваш инвестор. https://vk.com/protikenotik
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив