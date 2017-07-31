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Продам и-т магазин детских товаров (магазину 8 лет)



Ссылка на сообщение Алексей Мещанкин,
основатель и генеральный директор ООО Детские товары
Москва, Россия
31/07/2017

8 лет, одни из лидирующих позиций на рынке
Огромное количество запросов в Топ 3 или Топ 5 Яндекс,
Летом без рекламы минимум в район 2 тыс человек в сутки, с рекламой 3-4-5 тысяч.
Настроенные Яндекс Директ, Маркет, Метрика
Сайт 1с Битрикс, с большим количеством изменений собственным программистом.
Огромное количество поставщиков, отличные условия и лучшие цены и отсрочки,
Магазин требует вложений для увеличения оборота, увеличения заказов,
Конверсия в районе 1-1,5 процента, Сайт имеет мобильную версию + наработки (готовы на 60% новый сайт, более современный, адаптивный и тд)
Штат профессиональных сотрудников, которые работают уже по много лет каждый.
База постоянных покупателей, более 100 000 клиентов за 8 лет, многие совершают повторные покупки.
Цена 4 000 000 руб. В цену входят телефония, настроенные компании рекламы, сервисы по сбору аналитики, хостинг, группы в соц сетях с большим количеством подписчиков, товарные остатки, офисная мебель и оргтехника, сайт, зарегестрированный товарный знак ( общая сумма не менее 1 млн).
Обороты летом 4-5 млн, с осени 5-6 млн минимум. Средняя доходность 20% на рынке детских товаров.
При правильном вложении денег, даже в кризис оборот минимум будет 10-12 млн.



Ссылка на сообщение Дмитрий Галибин,
Директор ИП Галибин
01/08/2017

Добрый день.



Ссылка на сообщение Дмитрий Галибин,
Директор ИП Галибин
01/08/2017

В каком городе продажа?



Ссылка на сообщение Алексей Мещанкин,
основатель и генеральный директор ООО Детские товары
Москва, Россия
03/08/2017

Дмитрий Галибин:

В каком городе продажа?

Магазин в Москве, но торгуем по всей России.



Ссылка на сообщение Светлана Нн,
Сайт умер. Очень жаль...
Москва, Москва
08/08/2017

В личку Вы не ответили. Может, здесь озвучите свой сайт?
(Чтобы не попасть под "рекламные санкции", хотя бы по-русски, кириллицей.)



Ссылка на сообщение Алексей Мещанкин,
основатель и генеральный директор ООО Детские товары
Москва, Россия
15/08/2017

Светлана Нн:

В личку Вы не ответили. Может, здесь озвучите свой сайт?
(Чтобы не попасть под "рекламные санкции", хотя бы по-русски, кириллицей.)


Ответил в личку, прошу прощения за долгий ответ



Ссылка на сообщение Анна Мир,
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
07/09/2017

Мне тоже интересно. Можно в личку ваши данные



Ссылка на сообщение Алексей Мещанкин,
основатель и генеральный директор ООО Детские товары
Москва, Россия
14/09/2017

Anton None:

Добрый день.
Можете в личку написать домен?

Скинул



Ссылка на сообщение Oleg E.,
Директор, Другое (мини-компания)
24/10/2017

Добрый день! Для ваших показателей цена низковата. Почему так дешево?



Ссылка на сообщение Алексей Мещанкин,
основатель и генеральный директор ООО Детские товары
Москва, Россия
25/10/2017

Oleg E.:

Добрый день! Для ваших показателей цена низковата. Почему так дешево?

Напишите, плиз в личку, отвечу более подробно



Ссылка на сообщение Татьяна Клёван,
Менеджер по закупкам ООО "Мегаторг"
30/10/2017

Здравствуйте! Напишите в ЛС домен,пожалуйста



Ссылка на сообщение Деби Г.москве,
нет нет
Москва, г
31/10/2017

Здравствуйте! Напишите в ЛС домен,пожалуйста



Ссылка на сообщение Алексей Мещанкин,
основатель и генеральный директор ООО Детские товары
Москва, Россия
15/11/2017

Серьезно изменилась цена и условия продажи.
Теперь точно будет выгодно для всех)
Подробности в личке


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