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Продам и-т магазин детских товаров (магазину 8 лет)
31/07/2017
8 лет, одни из лидирующих позиций на рынке
Огромное количество запросов в Топ 3 или Топ 5 Яндекс,
Летом без рекламы минимум в район 2 тыс человек в сутки, с рекламой 3-4-5 тысяч.
Настроенные Яндекс Директ, Маркет, Метрика
Сайт 1с Битрикс, с большим количеством изменений собственным программистом.
Огромное количество поставщиков, отличные условия и лучшие цены и отсрочки,
Магазин требует вложений для увеличения оборота, увеличения заказов,
Конверсия в районе 1-1,5 процента, Сайт имеет мобильную версию + наработки (готовы на 60% новый сайт, более современный, адаптивный и тд)
Штат профессиональных сотрудников, которые работают уже по много лет каждый.
База постоянных покупателей, более 100 000 клиентов за 8 лет, многие совершают повторные покупки.
Цена 4 000 000 руб. В цену входят телефония, настроенные компании рекламы, сервисы по сбору аналитики, хостинг, группы в соц сетях с большим количеством подписчиков, товарные остатки, офисная мебель и оргтехника, сайт, зарегестрированный товарный знак ( общая сумма не менее 1 млн).
Обороты летом 4-5 млн, с осени 5-6 млн минимум. Средняя доходность 20% на рынке детских товаров.
При правильном вложении денег, даже в кризис оборот минимум будет 10-12 млн.
8 лет, одни из лидирующих позиций на рынке
Огромное количество запросов в Топ 3 или Топ 5 Яндекс,
Летом без рекламы минимум в район 2 тыс человек в сутки, с рекламой 3-4-5 тысяч.
Настроенные Яндекс Директ, Маркет, Метрика
Сайт 1с Битрикс, с большим количеством изменений собственным программистом.
Огромное количество поставщиков, отличные условия и лучшие цены и отсрочки,
Магазин требует вложений для увеличения оборота, увеличения заказов,
Конверсия в районе 1-1,5 процента, Сайт имеет мобильную версию + наработки (готовы на 60% новый сайт, более современный, адаптивный и тд)
Штат профессиональных сотрудников, которые работают уже по много лет каждый.
База постоянных покупателей, более 100 000 клиентов за 8 лет, многие совершают повторные покупки.
Цена 4 000 000 руб. В цену входят телефония, настроенные компании рекламы, сервисы по сбору аналитики, хостинг, группы в соц сетях с большим количеством подписчиков, товарные остатки, офисная мебель и оргтехника, сайт, зарегестрированный товарный знак ( общая сумма не менее 1 млн).
Обороты летом 4-5 млн, с осени 5-6 млн минимум. Средняя доходность 20% на рынке детских товаров.
При правильном вложении денег, даже в кризис оборот минимум будет 10-12 млн.
15/08/2017
Ответил в личку, прошу прощения за долгий ответ
Светлана Нн:
В личку Вы не ответили. Может, здесь озвучите свой сайт?
(Чтобы не попасть под "рекламные санкции", хотя бы по-русски, кириллицей.)
В личку Вы не ответили. Может, здесь озвучите свой сайт?
(Чтобы не попасть под "рекламные санкции", хотя бы по-русски, кириллицей.)
Ответил в личку, прошу прощения за долгий ответ
25/10/2017
Напишите, плиз в личку, отвечу более подробно
Oleg E.:
Добрый день! Для ваших показателей цена низковата. Почему так дешево?
Добрый день! Для ваших показателей цена низковата. Почему так дешево?
Напишите, плиз в личку, отвечу более подробно
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