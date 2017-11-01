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Продам брендовый интернет-магазин одежды и аксессуаров.



Ссылка на сообщение Елена Барсукова,
Cотрудник GODRESS
01/11/2017

При желании можно расширить ассортимент и добавить раздел с детскими товарами (есть поставщики).

Товарный остаток на сумму 800 000 руб.
Ассортимент товарного остатка: актуальная женская и мужская качественная одежда, стиль - smart casual.

География работы магазина – Москва и регионы РФ.

Средний чек 30 000 рублей.

Современный, стильный, качественный и удобный для администрирования сайт.

Уникальный разработанный бренд: логотип и стилистика (этикетки, бирки, пакеты).

Бизнес полностью выстроен, можно сочетать работу интернет-магазина и offline шоу-рума.

Предложение включает в себя предприятие «под ключ»: сайт, фирменный стиль, товарный остаток.

Контакты поставщиков и логистической компании, наработанная клиентская база, аккаунт в Инстаграмм с реальными подписчиками (больше 1000 человек).

Магазин продается в связи с изменением направления бизнеса.






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