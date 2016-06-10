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посоветуйте компанию по продвижению сайта



Ссылка на сообщение im_mons
10/06/2016

Продвижение и СЕО не работают для сайтов, которые изначально не были заточены под поисковые системы. Можно слить любой бюджет с 0 результатом. Очень много простых доходчивых книг о том как правильно создать сайт, что такое СЕО и как правильно настраивать рекламные компании самостоятельно.



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
01/05/2017

Егор Рубинцов:

Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??


Нашли в итоге компанию?



Ссылка на сообщение Валентина Шейко,
собственник Парфюм
05/05/2017

Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?



Ссылка на сообщение Andrei Duduka,
Управляющий всех управляющих во всех управлениях управляющей компании Управляющая компания всемуц управляющими компаниями
05/05/2017

Валентина Шейко:

Только недавно открыли компаниЮ, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?

Разобраться из чего состоит продвижение сайта, какие могут быть результаты и как это контролировать.
Бесполезно нанимать любого частика/компанию, если Вы не понимаете как их контролировать.
Ну скажу они надо писать тексты, либо оптимизировать сайт ( а как писать, что значит оптимизировать и пр и пр.)



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
07/05/2017

Валентина Шейко:

Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?


Покажите сайт )



Ссылка на сообщение Наташенька Палий,
SEO SEO
Москва, Ростов
27/09/2017

Я самостоятельно продвигаю. но результат пока не очень.



Ссылка на сообщение Дмитрий Смольский,
Менеджер по маркетингу СТФ
28/09/2017

Наташенька Палий:

Я самостоятельно продвигаю. но результат пока не очень.

а есть что посмотреть? Труды работ, так сказать?



17/10/2017

Да, покажите свои работы. Наверно, лучше чем у всяких фирм?)



24/10/2017

Может у кого видео - презентация есть типо?



Ссылка на сообщение Александр Фролов,
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
09:57

Могу посоветовать наших партнеров, они продвигают наш сайт и сайты наших клиентов. В блоге есть кейс - они настроили контекст для магазина и увеличили прибыль в 10 раз.
Кейс 7yamarket: как найти свои рекламные каналы и увеличить доход в 10 раз за год



Ссылка на сообщение Сергей Прошин,
Руководитель Proshin.ru
12:51

Согласен с Александром,
продвижение сайта - это не только SEO, но и другие способы продвижения.
Обзор по способам продвижения можно посмотреть в сатье Способы продвижения сайта
Контекстная реклама работает быстрее и точнее, а SEO долго. Но, в случае удачи, поисковое продвижение SEO оказывается дешевле.



Ссылка на сообщение Сергей Прошин,
Руководитель Proshin.ru
12:53

Наташенька Палий:

Я самостоятельно продвигаю. но результат пока не очень.

Если хотите, можем провести аудит продвижения и предложить, как улучшить результаты.


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