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посоветуйте компанию по продвижению сайта
10/06/2016
Продвижение и СЕО не работают для сайтов, которые изначально не были заточены под поисковые системы. Можно слить любой бюджет с 0 результатом. Очень много простых доходчивых книг о том как правильно создать сайт, что такое СЕО и как правильно настраивать рекламные компании самостоятельно.
Продвижение и СЕО не работают для сайтов, которые изначально не были заточены под поисковые системы. Можно слить любой бюджет с 0 результатом. Очень много простых доходчивых книг о том как правильно создать сайт, что такое СЕО и как правильно настраивать рекламные компании самостоятельно.
05/05/2017
Разобраться из чего состоит продвижение сайта, какие могут быть результаты и как это контролировать.
Бесполезно нанимать любого частика/компанию, если Вы не понимаете как их контролировать.
Ну скажу они надо писать тексты, либо оптимизировать сайт ( а как писать, что значит оптимизировать и пр и пр.)
Валентина Шейко:
Только недавно открыли компаниЮ, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Только недавно открыли компаниЮ, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Разобраться из чего состоит продвижение сайта, какие могут быть результаты и как это контролировать.
Бесполезно нанимать любого частика/компанию, если Вы не понимаете как их контролировать.
Ну скажу они надо писать тексты, либо оптимизировать сайт ( а как писать, что значит оптимизировать и пр и пр.)
07/05/2017
Покажите сайт )
Валентина Шейко:
Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Покажите сайт )
28/09/2017
а есть что посмотреть? Труды работ, так сказать?
Наташенька Палий:
Я самостоятельно продвигаю. но результат пока не очень.
Я самостоятельно продвигаю. но результат пока не очень.
а есть что посмотреть? Труды работ, так сказать?
09:57
Могу посоветовать наших партнеров, они продвигают наш сайт и сайты наших клиентов. В блоге есть кейс - они настроили контекст для магазина и увеличили прибыль в 10 раз.
Кейс 7yamarket: как найти свои рекламные каналы и увеличить доход в 10 раз за год
Могу посоветовать наших партнеров, они продвигают наш сайт и сайты наших клиентов. В блоге есть кейс - они настроили контекст для магазина и увеличили прибыль в 10 раз.
Кейс 7yamarket: как найти свои рекламные каналы и увеличить доход в 10 раз за год
12:51
Согласен с Александром,
продвижение сайта - это не только SEO, но и другие способы продвижения.
Обзор по способам продвижения можно посмотреть в сатье Способы продвижения сайта
Контекстная реклама работает быстрее и точнее, а SEO долго. Но, в случае удачи, поисковое продвижение SEO оказывается дешевле.
Согласен с Александром,
продвижение сайта - это не только SEO, но и другие способы продвижения.
Обзор по способам продвижения можно посмотреть в сатье Способы продвижения сайта
Контекстная реклама работает быстрее и точнее, а SEO долго. Но, в случае удачи, поисковое продвижение SEO оказывается дешевле.
12:53
Если хотите, можем провести аудит продвижения и предложить, как улучшить результаты.
Наташенька Палий:
Я самостоятельно продвигаю. но результат пока не очень.
Я самостоятельно продвигаю. но результат пока не очень.
Если хотите, можем провести аудит продвижения и предложить, как улучшить результаты.
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