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Посоветуйте хостинг



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
05/12/2016

Господа, кто-нибудь hostmonster.com пробовал? Ищу под забугор что-нибудь. GoDaddy говорят вообще мрак. А HostMonster вроде более-менее. Проекты не сильно нагруженные будут, 100-500 посещений в день.



Ссылка на сообщение kaavain
05/12/2016

Anton Shishkin:

Ищу под забугор что-нибудь



А чего ты - попробуй что я юзаю, эстонцев этих.

За три месяца у меня нареканий на них нет. Однажды только прилег сервер на полчаса.



Ссылка на сообщение kaavain
05/12/2016

mister-y:

Хостинг от бегет


Человек просит для забугра... А тут - хохляцкий что ли? Я бы вообще не рискнул теперь.

Да даже безотносительно этого - ценник конский и VPS нет в принципе.



Ссылка на сообщение sindust
20/12/2016

Два года сижу на firstvds.ru - полет нормальный. Лично меня все устраивает



Ссылка на сообщение An Tishkyn,
Marketing Manager Holding
16:04

Протестируйте хостинг от ГиперХост с круглосуточной техподдержкой и тестовым периодом 7 дней.
https://hyperhost.ua/


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