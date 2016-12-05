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Посоветуйте хостинг
05/12/2016
Господа, кто-нибудь hostmonster.com пробовал? Ищу под забугор что-нибудь. GoDaddy говорят вообще мрак. А HostMonster вроде более-менее. Проекты не сильно нагруженные будут, 100-500 посещений в день.
Господа, кто-нибудь hostmonster.com пробовал? Ищу под забугор что-нибудь. GoDaddy говорят вообще мрак. А HostMonster вроде более-менее. Проекты не сильно нагруженные будут, 100-500 посещений в день.
05/12/2016
А чего ты - попробуй что я юзаю, эстонцев этих.
За три месяца у меня нареканий на них нет. Однажды только прилег сервер на полчаса.
Anton Shishkin:
Ищу под забугор что-нибудь
Ищу под забугор что-нибудь
А чего ты - попробуй что я юзаю, эстонцев этих.
За три месяца у меня нареканий на них нет. Однажды только прилег сервер на полчаса.
An Tishkyn,
Marketing Manager Holding
Marketing Manager Holding
16:04
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