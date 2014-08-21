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Помогите найти call-центр!



Ссылка на сообщение Фролик
21/08/2014

Вячеслав Куприянов:

Лусше собственный корпоративный колл-центр открыть


Даже для среднекрупных ИМ открытие колл центра в прямом смысле этого слова скорее будет не рентабельно. Помещение, инфраструктура, ФОТ и прочие издержки ради десятка операторов в лучшем случае. Затраты на открытие и поддержку колл центра что для 2, что за 20 операторов будут примерно одни, разница разве что в ФОТ и размере первоначальных затрат, может еще лицензия на ПО будет стоить в зависимости от доп рабочих мест.

Большинство заказов в ИМ все таки оформляются онлайн, если совмещать работу оператора колл центра и менеджера по продажам, то еще можно рассмотреть, но в текущем виде открытие своего колл центра на мой взгляд напрасная трата денег.



Ссылка на сообщение k2c
14/09/2014

Фролик:

Даже для среднекрупных ИМ открытие колл центра в прямом смысле этого слова скорее будет не рентабельно. Помещение, инфраструктура, ФОТ и прочие издержки ради десятка операторов в лучшем случае. Затраты на открытие и поддержку колл центра что для 2, что за 20 операторов будут примерно одни, разница разве что в ФОТ и размере первоначальных затрат, может еще лицензия на ПО будет стоить в зависимости от доп рабочих мест.

Большинство заказов в ИМ все таки оформляются онлайн, если совмещать работу оператора колл центра и менеджера по продажам, то еще можно рассмотреть, но в текущем виде открытие своего колл центра на мой взгляд напрасная трата денег.


Аутсорсинговый КЦ по нашему опыту обычно бывает дешевле на 40%, а то и более %. Кроме того, Вы не думайте, что звонки будут приходить к вашим собственным операторам один за другим, гуськом))
Их либо нет, либо они звонят все разом. Нормальная ситуация, когда в период 15-ти минут приходит 8-16 заказов по проекту, где предусмотрены 2 оператора. Куда тогда деваются те звонки, которые оператор не может обработать? Правильно - в мусорку. А это стоимость каждого клиента. Зависит от вида бизнеса. от 100 до 1000 р примерно. Вот и получается, что вся "экономия" в преимуществах собственного КЦ съедается потерянными клиентами.

Аутсорсинговый КЦ имеет возможность принимать столько звонков, сколько у него операторов. Кроме того, свои перегрузки по несложным проектам он сам может сливать другим площадкам на аутсорсинг... Так или иначе, но вцелом получается выгоднее. Для ряда бизнесов. Особенно, где интернет-продажи.

Так же интересен вариант, когда излишки трафика снимает КЦ аутсорсинговый, если все же у вас есть свои операторы. Особенно это важно в специфических темах, где требуется узкая специализация. Скажем, у интернет-аптек.
Но вы так же не забывайте, что у операторов КЦ есть так же свой опыт. Есть люди работавшие в медицинском секторе, которые неплохо разбираются в деталях. Так что, все индивидуально.



Ссылка на сообщение Николай Арто,
Генеральный директо FTR
14:04

пользовались http://investorvebinar.info. отлично и дешево.


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