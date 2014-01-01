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Отзывы о площадке Skybuy.ru
Николай Левашов,
Менеджер по маркетингу Кнауф
Менеджер по маркетингу Кнауф
12:17
Приветствую!
Недавно занялся продажей сухих строительных смесей.
Присмотрел площадку Skybuy.ru
Вроде как ребята из Сколково, позиционируют себя как самая защищенная площадка для торговли, поэтому хочу попробовать с ними поработать.
Кто-то размещал там свою продукцию? Также не знаю, можно ли там диллерам размещаться или только производителям.
Приветствую!
Недавно занялся продажей сухих строительных смесей.
Присмотрел площадку Skybuy.ru
Вроде как ребята из Сколково, позиционируют себя как самая защищенная площадка для торговли, поэтому хочу попробовать с ними поработать.
Кто-то размещал там свою продукцию? Также не знаю, можно ли там диллерам размещаться или только производителям.
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