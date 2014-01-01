Отзывы о компании ЗЕСТ ЭКСПРЕСС
Светлана Макеева,
Менеджер по работе с клиентами Планета Красок
Менеджер по работе с клиентами Планета Красок
18:16
Доброго дня. Хочу оставить отзыв о компании «Зест-Экспресс». Об этой службе узнали от своих клиентов. Сделали пробную отправку сразу нескольких документов по Москве. Счет, выставленный за услуги, полностью соответствовал заявленным первоначально цифрам. Отчет по некоторым адресам был предоставлен позже, хотя документы были уже у получателя. Посмотрим, что будет дальше.
Доброго дня. Хочу оставить отзыв о компании «Зест-Экспресс». Об этой службе узнали от своих клиентов. Сделали пробную отправку сразу нескольких документов по Москве. Счет, выставленный за услуги, полностью соответствовал заявленным первоначально цифрам. Отчет по некоторым адресам был предоставлен позже, хотя документы были уже у получателя. Посмотрим, что будет дальше.
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