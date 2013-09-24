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Отвечаем на Ваши вопросы по продвижению (от IQAD.RU)
24/09/2013
В данной теме мы хотели бы отвечать на Ваши вопросы по продвижению сайта: как от новичков, так и от тех, кто уже занимается продвижением сайта самостоятельно или в партнерстве с компанией.
В данной теме мы хотели бы отвечать на Ваши вопросы по продвижению сайта: как от новичков, так и от тех, кто уже занимается продвижением сайта самостоятельно или в партнерстве с компанией.
Алексей Юрьевич,
собственник "Турбаза.ру"
собственник "Турбаза.ру"
25/05/2017
Имел опыт работы с iqad 4 месяца, договор номер 19892. За 4 месяца было оплачено около 80 тысяч рублей. Обещали провести работы на сайте, внутреннюю оптимизацию, привлечь трафик из поисковых систем. После первого месяца работы, видя что ничего не происходит кроме закупки ссылок начал их пинать, зашевелились, переписали несколько описаний категорий и размножили модули на сайте с одинаковым текстом ( видимо даже не в курсе про фильтры поисковых систем). В общем потихоньку мне пришлось самому начинать разбираться в сео, так как это дилетанты в чистом виде. Как я узнал потом, доноры для покупки ссылок отбирались абы как, посадочные страницы не были оптимизированы.
При том что я продвигался не по высококонкурениным запросам, и по региону Краснодар где конкуренция очень низкая. Из 90% опрошенных нами клиентов из числа тех кто сделал заказ на сайте, только 2 человека ответили что нашли нас через поисковую систему и она сделали заказы на суммы около 200 рублей. Отличная "инвестиция" если посчитать вложил 80 тысяч заработал 80 рублей(если чистым после продажи остаётся около 20%))) Все остальное из других каналов. Самое интересное дальше. Поняв окончательно, что это просто высасывание денег, не дававшее никакой пользы сайту. Я отказался оплачивать дальше и работать с Iqad, спустя некоторое время заметил что сайт начал выпадать из индекса Яндекса. Обратился в тех поддержку. Мне ответили что намудрили на сайте с какрническими урл, при обращении в тех поддержку движка, проблему исправили. Сказав об этом. Iqad начали делать вид что не при делах, хотя доступы были только у них.
В итоге умышленно (как я думаю) было модифицировано три файла из ядра сайта, в которых был прописан код, который запрещает Яндексу индексировать сайт. Вот так они нагадили за то что я отказался от их бесполезных услуг. Мало того предложив им выплатить мне компенсацию. Получил отказ.
Работать вам с ними и выкидывать деньги на ветер решать Вам. Или же разобраться самому во всем или найти порядочную компанию.
Имел опыт работы с iqad 4 месяца, договор номер 19892. За 4 месяца было оплачено около 80 тысяч рублей. Обещали провести работы на сайте, внутреннюю оптимизацию, привлечь трафик из поисковых систем. После первого месяца работы, видя что ничего не происходит кроме закупки ссылок начал их пинать, зашевелились, переписали несколько описаний категорий и размножили модули на сайте с одинаковым текстом ( видимо даже не в курсе про фильтры поисковых систем). В общем потихоньку мне пришлось самому начинать разбираться в сео, так как это дилетанты в чистом виде. Как я узнал потом, доноры для покупки ссылок отбирались абы как, посадочные страницы не были оптимизированы.
При том что я продвигался не по высококонкурениным запросам, и по региону Краснодар где конкуренция очень низкая. Из 90% опрошенных нами клиентов из числа тех кто сделал заказ на сайте, только 2 человека ответили что нашли нас через поисковую систему и она сделали заказы на суммы около 200 рублей. Отличная "инвестиция" если посчитать вложил 80 тысяч заработал 80 рублей(если чистым после продажи остаётся около 20%))) Все остальное из других каналов. Самое интересное дальше. Поняв окончательно, что это просто высасывание денег, не дававшее никакой пользы сайту. Я отказался оплачивать дальше и работать с Iqad, спустя некоторое время заметил что сайт начал выпадать из индекса Яндекса. Обратился в тех поддержку. Мне ответили что намудрили на сайте с какрническими урл, при обращении в тех поддержку движка, проблему исправили. Сказав об этом. Iqad начали делать вид что не при делах, хотя доступы были только у них.
В итоге умышленно (как я думаю) было модифицировано три файла из ядра сайта, в которых был прописан код, который запрещает Яндексу индексировать сайт. Вот так они нагадили за то что я отказался от их бесполезных услуг. Мало того предложив им выплатить мне компенсацию. Получил отказ.
Работать вам с ними и выкидывать деньги на ветер решать Вам. Или же разобраться самому во всем или найти порядочную компанию.
Alexander Pushkin,
ceo qwerty
Москва, Россия
ceo qwerty
Москва, Россия
25/05/2017
Почитайте, что пишет Яндекс. Сайт должен быть для человека, тексты должны быть напечатаны для человека и вы попадете в ТОП. Пишите статьи, выкладывайте документы полезные, видео, прописывайте корректно тайтлы и дескрепшены - именно они влияют на поиск, а не ключевики, + хорошие уникальные тексты и элементарное соблюдение seo правил.
Мой сайт Яндекс почему-то больше любит, чем гугл. А вот сайт конкурента - наоборот, гугл больше любит)
drova-les.ru:
Подскажите что мешает сайту подняться в топ 10
Подскажите что мешает сайту подняться в топ 10
Почитайте, что пишет Яндекс. Сайт должен быть для человека, тексты должны быть напечатаны для человека и вы попадете в ТОП. Пишите статьи, выкладывайте документы полезные, видео, прописывайте корректно тайтлы и дескрепшены - именно они влияют на поиск, а не ключевики, + хорошие уникальные тексты и элементарное соблюдение seo правил.
Мой сайт Яндекс почему-то больше любит, чем гугл. А вот сайт конкурента - наоборот, гугл больше любит)
Вероника Лазарева,
Руководитель отдела по работе с клиентами ООО "Айкьюад"
Москва
Руководитель отдела по работе с клиентами ООО "Айкьюад"
Москва
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21/06/2017
Алексей Юрьевич, вы пришли к нам 23 декабря 2016 года. В рамках seo-продвижения по данному Договору велось продвижение запросов различной частотности и конкурентности – ВЧ, СЧ, ВК, СК-запросы. По региону «Краснодар».
За время сотрудничества органический трафик сайта вырос на 195%.
С самого начала был разработан план оптимизации ресурса под продвигаемые запросы. Была проведена внутренняя оптимизация продвигаемых страниц. Все проходило согласно запланированным изначально работам и срокам. Написание самих текстов было по плану, без каких-либо напоминаний с вашей стороны. Вся эта информация есть у вас на почте и отображена в вашем личном кабинете.
«переписали несколько описаний категорий и размножили модули на сайте с одинаковым текстом ( видимо даже не в курсе про фильтры поисковых систем).» - были написан большой объем текстов, для всех продвигаемых страниц. Текстов было написано по объему в 2,5 раза больше оплаченного.
«размножили модули на сайте с одинаковым текстом ( видимо даже не в курсе про фильтры поисковых систем).» - данную информацию клиенту предоставили вам мы. В ходе анализа и подготовки задания на контент были найдены cтраницы категорий (в шаблоне), которые содержали дублирующий блок текста, начинающийся с тега h1 «Купить натуральную косметику». Написали мы вам об этом 7 февраля 2017г. Эти модули были размещены на сайте еще до начала сотрудничества, что легко можно увидеть в сохраненной копии с помощью сервиса https://archive.org/web/ ( к слову, фильтров за неуникальный контент у поисковых ситем нет).
«доноры для покупки ссылок отбирались абы как,»- качество доноров – оценка субъективная. Мы отбираем доноры по нашим алгоритмам, которые дают приносят результаты.
«посадочные страницы не были оптимизированы.» - Была оптимизирована КАЖДАЯ продвигаемая страница, и список этих страниц мы оговаривали ЗАРАНЕЕ. Все продвигаемые страницы были оптимизированы под алгоритмы поисковых систем, с учетом алгоритмов поисковых систем и уровнем оптимизации конкурентов.
После базовой оптимизации, работы с сайтом продолжились. Был проведен подробный технический анализ и мы с вами согласовали устранение ошибок за дополнительные плату. Была взята предоплата за внедрение. После того как правки были внесены, вы оповестили о том, что прекращаете сотрудничество. Вторую часть, которая составляет более 50% счета, вы не оплатили. НЕ реагировали на звонки и просто пропали.
В последующем , с ваших слов, удалось узнать, что отказ от сотрудничества был, т.к. заказов из органической выдачи не было. Напоминаем, что сами заказы – не задача продвижения. Заказы – это следствие продвижения сайта. НО заказы зависят уже от юзабилити, удобства пользования сайтом, вашего предложения и т.п. Договор был не на лиды. Трафик и заявки – это следствие продвижения. Трафик стал расти, заявок (с ваших слов) мало. Мы готовы были работать и с юзабилити, для исправления ситуации. Но вы отказались.
Из 90% опрошенных нами клиентов из числа тех кто сделал заказ на сайте, только 2 человека ответили что нашли нас через поисковую систему и она сделали заказы на суммы около 200 рублей. – трафик на сайт составлял несколько тысяч посетителей. Всего 2 заказа с такого трафика говорят уже не о проблемах с seo. Даже несмотря на прекращение нашего сотрудничества, мы вам описали явные ошибки юзабилити, которые есть на сайте и которые побуждают клиентов уйти с сайта, так и не сделав заказ. Например, сама форма заказа. Слишком сложная, слишком много обязательных полей для заполнения.
А теперь самое интересное, вы пишите «Сказав об этом. Iqad начали делать вид что не при делах. В итоге умышленно (как я думаю) было модифицировано три файла из ядра сайта, в которых был прописан код, который запрещает Яндексу индексировать сайт» - никакие файлы, которые бы запрещали индексацию сайта в целом, а уж тем более умышленно, внесены на сайт не были. 24 апреля мы закончили внедрения по техническому анализу, о чем вам сообщили.
Была инструкция поставить noindex, follow для страниц пагинации. А также разместить rel="canonical" для одной страницы сайта.
После внесения мы проверили корректность исправлений. Все было внесено корректно.
Страницы сайта действительно начали выпадать из индекса по причине некорректного тега rel="canonical". Но информации о том, что уже после 24 апреля кто-либо с нашей стороны использовал ваши доступы у нас нет.
Мало того предложив им выплатить мне компенсацию. Получил отказ.- мы со своей стороны не отказывались разобраться в произошедшей ситуации. Поднимите, пожалуйста, переписку. Мы обосновали, по какой причине не можем просто принять претензии. И единственное, что попросили у вас– логи заходов, чтобы подтвердить ваши слова: посмотреть кто заходил на сайт и вносили ли правки после нас.
Но вы со своей стороны просто игнорировали эту просьбу.
За такое короткое время и небольшой бюджет, ваш сайт показал отличную динамику. Как позиций, так и трафика. Все работы проводились в срок и даже быстрее. Если не оправдались ваши ожидания, которые, кстати, мы Вам не закладывали (мы всегда говорим что SEO-это долгая и кропотливая работа) мы не виноваты. Более того, мы были готовы работать СВЕРХ плана. Однако отсутствие желания понимать базовые принципы работ и жизнь в иллюзорном мире не позволяет вам это сделать.
Наши работы и трафик останутся с Вами.
Алексей Юрьевич, вы пришли к нам 23 декабря 2016 года. В рамках seo-продвижения по данному Договору велось продвижение запросов различной частотности и конкурентности – ВЧ, СЧ, ВК, СК-запросы. По региону «Краснодар».
За время сотрудничества органический трафик сайта вырос на 195%.
С самого начала был разработан план оптимизации ресурса под продвигаемые запросы. Была проведена внутренняя оптимизация продвигаемых страниц. Все проходило согласно запланированным изначально работам и срокам. Написание самих текстов было по плану, без каких-либо напоминаний с вашей стороны. Вся эта информация есть у вас на почте и отображена в вашем личном кабинете.
«переписали несколько описаний категорий и размножили модули на сайте с одинаковым текстом ( видимо даже не в курсе про фильтры поисковых систем).» - были написан большой объем текстов, для всех продвигаемых страниц. Текстов было написано по объему в 2,5 раза больше оплаченного.
«размножили модули на сайте с одинаковым текстом ( видимо даже не в курсе про фильтры поисковых систем).» - данную информацию клиенту предоставили вам мы. В ходе анализа и подготовки задания на контент были найдены cтраницы категорий (в шаблоне), которые содержали дублирующий блок текста, начинающийся с тега h1 «Купить натуральную косметику». Написали мы вам об этом 7 февраля 2017г. Эти модули были размещены на сайте еще до начала сотрудничества, что легко можно увидеть в сохраненной копии с помощью сервиса https://archive.org/web/ ( к слову, фильтров за неуникальный контент у поисковых ситем нет).
«доноры для покупки ссылок отбирались абы как,»- качество доноров – оценка субъективная. Мы отбираем доноры по нашим алгоритмам, которые дают приносят результаты.
«посадочные страницы не были оптимизированы.» - Была оптимизирована КАЖДАЯ продвигаемая страница, и список этих страниц мы оговаривали ЗАРАНЕЕ. Все продвигаемые страницы были оптимизированы под алгоритмы поисковых систем, с учетом алгоритмов поисковых систем и уровнем оптимизации конкурентов.
После базовой оптимизации, работы с сайтом продолжились. Был проведен подробный технический анализ и мы с вами согласовали устранение ошибок за дополнительные плату. Была взята предоплата за внедрение. После того как правки были внесены, вы оповестили о том, что прекращаете сотрудничество. Вторую часть, которая составляет более 50% счета, вы не оплатили. НЕ реагировали на звонки и просто пропали.
В последующем , с ваших слов, удалось узнать, что отказ от сотрудничества был, т.к. заказов из органической выдачи не было. Напоминаем, что сами заказы – не задача продвижения. Заказы – это следствие продвижения сайта. НО заказы зависят уже от юзабилити, удобства пользования сайтом, вашего предложения и т.п. Договор был не на лиды. Трафик и заявки – это следствие продвижения. Трафик стал расти, заявок (с ваших слов) мало. Мы готовы были работать и с юзабилити, для исправления ситуации. Но вы отказались.
Из 90% опрошенных нами клиентов из числа тех кто сделал заказ на сайте, только 2 человека ответили что нашли нас через поисковую систему и она сделали заказы на суммы около 200 рублей. – трафик на сайт составлял несколько тысяч посетителей. Всего 2 заказа с такого трафика говорят уже не о проблемах с seo. Даже несмотря на прекращение нашего сотрудничества, мы вам описали явные ошибки юзабилити, которые есть на сайте и которые побуждают клиентов уйти с сайта, так и не сделав заказ. Например, сама форма заказа. Слишком сложная, слишком много обязательных полей для заполнения.
А теперь самое интересное, вы пишите «Сказав об этом. Iqad начали делать вид что не при делах. В итоге умышленно (как я думаю) было модифицировано три файла из ядра сайта, в которых был прописан код, который запрещает Яндексу индексировать сайт» - никакие файлы, которые бы запрещали индексацию сайта в целом, а уж тем более умышленно, внесены на сайт не были. 24 апреля мы закончили внедрения по техническому анализу, о чем вам сообщили.
Была инструкция поставить noindex, follow для страниц пагинации. А также разместить rel="canonical" для одной страницы сайта.
После внесения мы проверили корректность исправлений. Все было внесено корректно.
Страницы сайта действительно начали выпадать из индекса по причине некорректного тега rel="canonical". Но информации о том, что уже после 24 апреля кто-либо с нашей стороны использовал ваши доступы у нас нет.
Мало того предложив им выплатить мне компенсацию. Получил отказ.- мы со своей стороны не отказывались разобраться в произошедшей ситуации. Поднимите, пожалуйста, переписку. Мы обосновали, по какой причине не можем просто принять претензии. И единственное, что попросили у вас– логи заходов, чтобы подтвердить ваши слова: посмотреть кто заходил на сайт и вносили ли правки после нас.
Но вы со своей стороны просто игнорировали эту просьбу.
За такое короткое время и небольшой бюджет, ваш сайт показал отличную динамику. Как позиций, так и трафика. Все работы проводились в срок и даже быстрее. Если не оправдались ваши ожидания, которые, кстати, мы Вам не закладывали (мы всегда говорим что SEO-это долгая и кропотливая работа) мы не виноваты. Более того, мы были готовы работать СВЕРХ плана. Однако отсутствие желания понимать базовые принципы работ и жизнь в иллюзорном мире не позволяет вам это сделать.
Наши работы и трафик останутся с Вами.
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