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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Нет продаж с сайта



Ссылка на сообщение Alex Alexis,
Управляющий Фундучок
2
03/06/2017

Здравствуйте дорогие участники форума. Есть ИМ на аренде для города, создал его 11 мая. Получил всего 1 заказ. По вебвизору вижу, люди заходят, пролистывают страницы не особо задерживаясь на них и уходят. Сейчас даю рекламу в adwords. Может, просто осматриваются. Скажите, какое время было нужно вам чтобы получать 3-4 заказа в день? Как вам сайт и что нужно переделать? Большое спасибо
Сайт - funduchok39.ru



Ссылка на сообщение Олег Валерьевич,
senior director ML
03/06/2017

Вопрос не совсем корректный. Кол-во заказов не зависит от возраста магазина. У вас молодой сайт со специфичным товаром. На мой взгляд ему не хватает рекламы на тематических площадках, а также попробуйте расширить географию доставки.



Ссылка на сообщение Alexander Pushkin,
ceo qwerty
Москва, Россия
04/06/2017

я не смог оформить заказ, как новый покупатель
нет реквизитов магазина



Ссылка на сообщение Alex Alexis,
Управляющий Фундучок
2
05/06/2017

А в чем была сложность оформления заказа?
По поводу реквизитов, где их лучше отобразить, в контактах?



Ссылка на сообщение Alexander Pushkin,
ceo qwerty
Москва, Россия
05/06/2017

Видео: https://screencast.com/t/TnPgit7N



Ссылка на сообщение Николай Павленко,
Владелец, Руководитель ИП Павленко
Глухомань, Россия
1
21/06/2017

Добавлю к всему вышесказанному - сделайте акцент на блоге и проставьте из описания товара ссылки на соответствующие статьи. Это позволит подогреть интерес аудитории.
И поменяйте заголовок сайта, слишком длинный. "Вкусные, полезные" это хорошо, но лучше указать что за товары. Так целевой аудитории будет проще вас найти.


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