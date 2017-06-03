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Нет продаж с сайта
Alex Alexis,
Управляющий Фундучок
Управляющий Фундучок
|2
03/06/2017
Здравствуйте дорогие участники форума. Есть ИМ на аренде для города, создал его 11 мая. Получил всего 1 заказ. По вебвизору вижу, люди заходят, пролистывают страницы не особо задерживаясь на них и уходят. Сейчас даю рекламу в adwords. Может, просто осматриваются. Скажите, какое время было нужно вам чтобы получать 3-4 заказа в день? Как вам сайт и что нужно переделать? Большое спасибо
Сайт - funduchok39.ru
Здравствуйте дорогие участники форума. Есть ИМ на аренде для города, создал его 11 мая. Получил всего 1 заказ. По вебвизору вижу, люди заходят, пролистывают страницы не особо задерживаясь на них и уходят. Сейчас даю рекламу в adwords. Может, просто осматриваются. Скажите, какое время было нужно вам чтобы получать 3-4 заказа в день? Как вам сайт и что нужно переделать? Большое спасибо
Сайт - funduchok39.ru
Олег Валерьевич,
senior director ML
senior director ML
03/06/2017
Вопрос не совсем корректный. Кол-во заказов не зависит от возраста магазина. У вас молодой сайт со специфичным товаром. На мой взгляд ему не хватает рекламы на тематических площадках, а также попробуйте расширить географию доставки.
Вопрос не совсем корректный. Кол-во заказов не зависит от возраста магазина. У вас молодой сайт со специфичным товаром. На мой взгляд ему не хватает рекламы на тематических площадках, а также попробуйте расширить географию доставки.
04/06/2017
я не смог оформить заказ, как новый покупатель
нет реквизитов магазина
я не смог оформить заказ, как новый покупатель
нет реквизитов магазина
Alex Alexis,
Управляющий Фундучок
Управляющий Фундучок
|2
05/06/2017
А в чем была сложность оформления заказа?
По поводу реквизитов, где их лучше отобразить, в контактах?
А в чем была сложность оформления заказа?
По поводу реквизитов, где их лучше отобразить, в контактах?
05/06/2017
Видео: https://screencast.com/t/TnPgit7N
Видео: https://screencast.com/t/TnPgit7N
Николай Павленко,
Владелец, Руководитель ИП Павленко
Глухомань, Россия
Владелец, Руководитель ИП Павленко
Глухомань, Россия
|1
21/06/2017
Добавлю к всему вышесказанному - сделайте акцент на блоге и проставьте из описания товара ссылки на соответствующие статьи. Это позволит подогреть интерес аудитории.
И поменяйте заголовок сайта, слишком длинный. "Вкусные, полезные" это хорошо, но лучше указать что за товары. Так целевой аудитории будет проще вас найти.
Добавлю к всему вышесказанному - сделайте акцент на блоге и проставьте из описания товара ссылки на соответствующие статьи. Это позволит подогреть интерес аудитории.
И поменяйте заголовок сайта, слишком длинный. "Вкусные, полезные" это хорошо, но лучше указать что за товары. Так целевой аудитории будет проще вас найти.
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