Налоговая начала войну с фирмами-однодневками, как не попасть под удар?

Государство реализует все новые способы вывести отечественный бизнес «на чистую воду». Об этом свидетельствует как внедрение ЕГАИС для алкоголя, табака, меха, леса, медицины и пр., так и открытая война с теневой экономикой в лице фирм-однодневок, в которой уже начали страдать честные компании.

Фирмы-однодневки

Отличить фирму-однодневку не так уж и сложно:

Война ведется на нескольких фронтах

1) Борьба на уровне ФНС:

2) Законодательный уровень:

3) Финансовый контроль:

Потери среди мирного населения

Как защититься от шальной пули?

Сложный путь

Простой путь

– это организации, которые созданы для мошеннических действий или с целью уклонения от налогов. Название свое они получили за очень короткий срок жизни.• У нее нет постоянного юридического адреса, или по нему уже зарегистрировано несколько предпринимателей.• Отсутствует «физический» офис и постоянные сотрудники.• Зарегистрирована на человека, который не имеет отношения к деятельности организации.• Срок существования не превышает одного года, обычно, это несколько месяцев.• Не отчитываются о деятельности в контролирующие органы.По данным системы СПАРК, еще 10 лет назад количество фирм-однодневок на территории РФ превышало 50% от всех юридических лиц. Именно в тот момент государство начало уверенную борьбу с компаниями, которые уклонялись от уплаты налогов.• Распространение информации, которая поможет выявить однодневку среди своих контрагентов, среди налогоплательщиков.• Отслеживание «миграции» юридических лиц – компаний, которые часто меняют юридический адрес.• Использование системы АСК НДС-2 (автоматизированная система контроля за НДС). Она автоматически сопоставляет сведения о покупках и продажах налогоплательщиков, выявляя расхождения в декларациях по НДС.• УК РФ прописывает ответственность за создание фирм-однодневок – от 500 000 рублей штраф или 5 лет тюрьмы.Банки отслеживают среди клиентов организации, которые могут быть заподозрены в обналичивании, выводе денег за рубеж, неуплате НДС. Если такие подозрения есть, останавливают обслуживание и информируют Росфинмониторинг.Принятые меры уже привели к значительным результатам. «За последние 6 лет количество «неблагонадежных» компаний снизилось в 2,5 раза, а финансовая «миграция» компаний сократилась в 3,5 раза» – пишет Интерфакс.Надо отметить, что указанные меры приводят к возникновению проблем среди порядочных компаний, которые выполняют свои налоговые обязательства. Чтобы попасть под прицел налоговой достаточно иметь среди своих контрагентов организацию, которая не заплатила налоги.Руководитель группы разрешения налоговых споров Goltsblat BLP Александр Ерасов отметил в своем интервью для Интерфакс, что зачастую «претензии за действия недобросовестных контрагентов предъявляются не к спорным компаниям, а к их добросовестным контрагентам». При этом суды в большинстве случаев становятся на сторону налоговой.Руководитель практики налоговых споров АКГ «МЭФ-Аудит» Александр Овеснов пояснил ситуацию: «Использование АСК НДС-2 повысило возможности ФНС по выявлению так называемых «разрывов» в цепочке уплаты НДС по контрагентам налогоплательщика». Если один из ваших контрагентов или субконтрагентов не отчитается в ФНС за какой-либо период, либо не отразит в отчетности нужную операцию, к вам автоматически поступит претензия за предоставление необоснованных сведений.По статистике 1 500 дел попадает в суд каждые 3 месяца! Зачастую они связаны с тем, что компании хотят оспорить налоговые доначисления, которые получают за работу с недобросовестными контрагентами. Но доказать свою правоту получается лишь у 20% бизнесменов.Чтобы не попасть в подобную ситуацию, вам следует проявить должную осмотрительность, говоря проще, доказать суду, что на момент сделки компания не имела признаков неблагонадежности.• Удостовериться в реальности контрагента: убедиться в факте регистрации компании, проверить репутацию и возможность выполнения обязательств по договору и перед налоговой.• Собрать первичные документы, подтверждающие реальность финансово-хозяйственных отношений.Если по второму пункту проблем не должно возникнуть, то факт соблюдения должной осмотрительности довольно размыт. Простыми словами, вам нужно собрать максимальное количество информации о контрагенте перед подписанием сделки и заверить это юридически. Пойти можно 2 путями: простым и сложным.Запросить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, которая поможет проверить реальность регистрации компании по следующим параметрам: срок регистрации, юридический и физический адрес, регулярность выплаты налогов.Отследить кредитную историю. Это не так легко, но поможет вам проверить риск неуплаты кредита и выполнения обязательств.Просмотреть историю арбитражных дел - на сайте суда открыта информация по претензиям, которые предъявлялись организации.Оцените уровень надежности всех своих контрагентов в сервисе «СПАРК Риски» совершенно бесплатно. Проверка уровня надежности контрагента в сервисе проходит максимально быстро. Вы получаете доступ к информации о компании или ИП, оформленной в «карточке» контрагента. Вы получаете данные, которых вам будет достаточно для оценки потенциальных рисков.• Сводный индикатор риска - оценка надежности компании, рассчитываемая на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица.• Индекс должной осмотрительности – оценивает вероятность того, что компания является «фирмой-однодневкой»,• Показатель финансового риска – показывает вероятность неплатежеспособности компании,• Индекс платежной дисциплины – показатель, учитывающий своевременность оплаты компанией счетов.Обезопасьте себя от риска получить иск от налоговой уже сегодня! Оформите тестовый период сервиса «СПАРК Риски» на 7 дней – он позволит вам проверить каждого контрагента и избежать неприятных последствий взаимодействия с недобросовестными бизнес-партнерами.Получить тестовый период: https://gendalf.ru/its/1spark/index.php