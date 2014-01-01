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Мобильный трафик - на сайт - обсуждение



Ссылка на сообщение Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
09:57

Обсуждение материала "Мобильный трафик - на сайт Что выбрать интернет-магазину: адаптивный дизайн или мобильную версию? >>>".



Ссылка на сообщение Алексей Гламозда,
администратор На Амуре
09:57

Не могли бы вы глянуть на сайт https://ok-vmeste.ru Сам по себе он адаптивный. Но прикручен мобильный шаблон, для которого существует мобильное приложение. Обязательно ли сам мобильный шаблон переводить на поддомен (m)? Дело в том, что я заметил, в метрике практически не отображаются посетители, именно с мобильных устройств. Может ли быть причина в шаблоне? Когда переходы в простой, адаптивной версии, учёт идёт по нормальным стандартам. Я и счётчик установил в шаблон, от общей версии сайта, и экспериментировал с продолжительностью сессии. Не учитывает, и всё тут.


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