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“Маркетинг без затрат” для интернет-магазинов - обсуждение
Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
Редактор новостей Oborot.ru
18:00
Обсуждение материала "“Маркетинг без затрат” для интернет-магазинов Читайте в статье: Секреты кросс-маркетинга: как получить новых клиентов без затратПримеры совместных акций, позволяющих продвинуть интернет-магазин, поднять продажи, повысить конверсию >>>".
Обсуждение материала "“Маркетинг без затрат” для интернет-магазинов Читайте в статье: Секреты кросс-маркетинга: как получить новых клиентов без затратПримеры совместных акций, позволяющих продвинуть интернет-магазин, поднять продажи, повысить конверсию >>>".
Марина Дрёмова,
маркетолог Ассоциация Ко-Маркетинга России
маркетолог Ассоциация Ко-Маркетинга России
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18:00
Уважаемые коллеги, для организации кросс-проектов используйте базу Ассоциации Ко-Маркетинга России - https://aco-m.ru/about/members/
Уважаемые коллеги, для организации кросс-проектов используйте базу Ассоциации Ко-Маркетинга России - https://aco-m.ru/about/members/
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