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Логистика, отзыв о компании "Спутник СПб", обязательно к прочтению!!!



Ссылка на сообщение Алексей Иванченко,
водитель ооо "Спутник СПб"
10:33

Всем тёплый привет! Меня зовут Алексей, и я уже несколько лет развиваю своё дело, небольшой бизнес по продаже и изготовлению мебели. Мой бизнес рос и становился обширнее, захватывая отдалённые города, и вот тогда мне пришлось задуматься о перевозки грузов. Я не представлял, как всё организовать- ведь бывали грузы негабаритные, а бывали и весом в несколько тонн! Тогда один мой товарищ посоветовал ООО «Спутник СПб». Это транспортно- логистическая компания, в ней работают профессионалы, которые занимаются широким профилем перевозок – по ЖД, в автомобилях. Кроме того ребята занимаются поставкой различной специальной техники, например кранов. Могут даже предоставить услуги водителя! Я пока не пользовался этими опциями, а только заказывал перевозку материалов и мебели. Остался очень доволен - всё просто, честно и официально оформлено! Поэтому я и пишу тут, ведь не у всех есть знакомые, способные дать совет по этому вопросу. Желаю Вашему бизнесу процветания! А ООО «Спутник СПб» Вам в этом поможет! http://spb-sputnik.ru






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