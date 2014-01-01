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Lamoda обеспечит работу интернет-магазина FIFA - обсуждение
Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
Редактор новостей Oborot.ru
22:34
Обсуждение материала "Lamoda обеспечит работу интернет-магазина FIFA Онлайн-площадка будет продавать товары с символикой ЧМ-2018, ритейлер получит роялти с продаж >>>".
Обсуждение материала "Lamoda обеспечит работу интернет-магазина FIFA Онлайн-площадка будет продавать товары с символикой ЧМ-2018, ритейлер получит роялти с продаж >>>".
Roman Roev,
Директор емелиндвор
Директор емелиндвор
22:34
Кому интересно!!!
Продаю 5 тематических доменов к ЧМ-2018
Домены зарегистрированы в зоне РУ и COM.
Это дает возможность продаж по всему Миру.
Самый перспективный бизнес в данный момент.
Готов предоставить поставщика всей футбольной атрибутики от ручек и кружек до футбольной формы и клубных шарфов.
Товар можно заказывать у поставщика без предоплат.
С созданием магазинов и SEO оптимизацией также готов помочь.
euroshop-club.ru
euro2018shop.com
fifa2018shop.com
fifa2018shop.ru
euro2018shop.ru
https://www.reg.ru/domain/shop/lots-by-seller/216757
Кому интересно!!!
Продаю 5 тематических доменов к ЧМ-2018
Домены зарегистрированы в зоне РУ и COM.
Это дает возможность продаж по всему Миру.
Самый перспективный бизнес в данный момент.
Готов предоставить поставщика всей футбольной атрибутики от ручек и кружек до футбольной формы и клубных шарфов.
Товар можно заказывать у поставщика без предоплат.
С созданием магазинов и SEO оптимизацией также готов помочь.
euroshop-club.ru
euro2018shop.com
fifa2018shop.com
fifa2018shop.ru
euro2018shop.ru
https://www.reg.ru/domain/shop/lots-by-seller/216757
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