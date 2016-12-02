Помните, что для пенсионера в 60 лет Ваша работа - это способ прожить.

qualified:



на последней доставке предъявил женщине претензии, что живёт далеко от метро и дом без лифта. Женщина звонила нам, жаловалась.

Вот никогда не поверю в такой инцидент. Т.е. курьер приезжает и тут же заявляет - да Вы меня достали, хрен доедешь до Вас, да еще и лифта у Вас нет.У Вас ведь нет никаких записей этого инцидента, чтобы сделать объективный вывод. Вполне вероятно, что курьер приехал и просто сказал, что долго добирался.

qualified:



Второй случай – женщина видать деловая бизнесвуман, купила дорогой ноутбук. Ещё когда я ей звонил, принимал заказ, сказала: «Перезвони через два часа»

Это особая каста людей, которые часто сами не знают что им надо.

qualified:



Когда курьер до неё дозвонился, сказала, чтобы он подъехал в определённое время, типо у неё совещание.

Т.е. нужно приехать ровно в 14-00, не раньше и не позже? Ок, цена вопроса 1000 руб.

qualified:



При приезде курьера опять возникли вопросы, нет сдачи и т.д.

Частая ситуация, курьер при звонке может уточнить нужна ли сдача, Вы так же можете спросить потребуется ли сдача, при доставках часто такие вопросы задают. Клиент тот еще кекс, он должен понимать, что сдачи может и не оказаться и вопрос со сдачей в любом случае нужно будет как-то решать, поэтому он либо оплачивает заказ заранее картой, либо готовит деньги максимально без сдачи.

qualified:



Плюс курьер не отдал ей целлофановой пакет, в котором лежал ноутбук, я так понимаю из принципа. Опять жалобы.

Ага, мне привезли вот Ваш ноутбук, он вообще не такой какой я заказывала, а еще мне пакет не дали.

Anton Shishkin:



Я бы на йух прямым текстом послал, объяснив, кто здесь клиент и кто перед кем стелиться должен

И кто здесь клиент? Есть потребность доставить заказ, нет курьера - нет заказа. Все свободны.

Anton Shishkin:



уже драться со мной хотел, потому что я ему четко объяснил, что сдача - это его святая обязанность, а не моя, как клиента

Ну драчуны бывают, но вот приехал курьер, привез товар, сдачи нет. Кто и как вопрос будет решать? Т.е если курьер уедет вместе с товаром, даже не получив деньги за доставку, то покупателю от этого будет лучше?

Anton Shishkin:



Клиент - это такая штука, которая не будет подстраиваться под магазин. А вот магазин, если хочет продавать нормально, должен подстроиться под клиентов.

Есть такое понятие как заградительные цены, когда за заказ можно заработать столько, что любые издержки будут покрыты. Но такое бывает только с клиентами-дураками. Все остальные ищут где дешевле урвать и все равно какими способами.Магазин должен продавать много и согласно тем условиям, которые приняты. Отклонение от стандартов приводит к хаусу.