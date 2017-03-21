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Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.
21/03/2017
Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.
Нам нужен несложный интернет магазин на бесплатном движке для запуска быстрых продаж.
Готовы купить у вас Копию уже сделанного вами несложного интернет магазина с небольшой правкой цветов дизайна и наполнением контента для нас. А если он создан на шаблоне, то можно вообще ничего править.
Наш ассортимент- Сантехника. Товаров 1500 шт.
Требования: возможность залить наши товары. Возможность клиентом сделать покупку товара на сайте.
Для ускорения обсуждения высылайте в личку ссылки на готовые магазины, сделанные Вами и которые подходят под нашу задачу.
Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.
Нам нужен несложный интернет магазин на бесплатном движке для запуска быстрых продаж.
Готовы купить у вас Копию уже сделанного вами несложного интернет магазина с небольшой правкой цветов дизайна и наполнением контента для нас. А если он создан на шаблоне, то можно вообще ничего править.
Наш ассортимент- Сантехника. Товаров 1500 шт.
Требования: возможность залить наши товары. Возможность клиентом сделать покупку товара на сайте.
Для ускорения обсуждения высылайте в личку ссылки на готовые магазины, сделанные Вами и которые подходят под нашу задачу.
21/03/2017
Вы это серьезно, или просто грибов каких-то съели ?
Скачайте любой бесплатный магазин, и для вас он будет "настроенным по чужим хотелкам". Нафига кому-то платить за настроенное для него, в результате настройки народ обычно всё лишнее выкидывает, то самое лишнее которое для вас может нелишним оказаться.
Стартовать с такой точки гораздо хуже, чем с стокового движка...
Вы это серьезно, или просто грибов каких-то съели ?
Скачайте любой бесплатный магазин, и для вас он будет "настроенным по чужим хотелкам". Нафига кому-то платить за настроенное для него, в результате настройки народ обычно всё лишнее выкидывает, то самое лишнее которое для вас может нелишним оказаться.
Стартовать с такой точки гораздо хуже, чем с стокового движка...
21/03/2017
У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?
12 шагов при заказе через корзину может кому-то быть нужным?
Сделали копию с нашего основного сайта для знакомого человека, но он пользоваться не стал. Если интересно пишите в личку, думаю договоримся.
svp:
Вы это серьезно, или просто грибов каких-то съели ?
Нафига кому-то платить за настроенное для него,
Вы это серьезно, или просто грибов каких-то съели ?
Нафига кому-то платить за настроенное для него,
У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?
svp:
в результате настройки народ обычно всё лишнее выкидывает, то самое лишнее которое для вас может нелишним оказаться.
в результате настройки народ обычно всё лишнее выкидывает, то самое лишнее которое для вас может нелишним оказаться.
12 шагов при заказе через корзину может кому-то быть нужным?
alex5:
Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.
Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.
Сделали копию с нашего основного сайта для знакомого человека, но он пользоваться не стал. Если интересно пишите в личку, думаю договоримся.
21/03/2017
Считаю ничего не стоит. Для меня это даже вредно.
Я перед тем как эту престу выкинуть, настроил так, чтобы было за 1 шаг...
Мне что теперь, на 4 переходить ?
Понимаете ?
Требования всегда субъективны. Что там "выкусили" ваши специалисты никто не знает.
Нужно ли это ТСу тоже.
Я, к примеру, выкусил функции генерации УРЛ-ов.
Т.е. переписал их под себя таким образом, чтобы, к примеру,
для генерации имен файлов они не долбили базу запросами имен категорий.
Получил неслабый буст по производительности.
Но кому-то это покажется вредным, т.к. усложняет поддержку.
Я также переделал на 100% работу с изображениями вариантов.
Потому как встроенная убога.
Но для моих нужд подходила парадигма "1 вариант = 1 фото", а кому-то надо больше.
Понимаете ?
То что для меня 100% благо, для кого-то 100% вред.
И заранее сказать это невозможно.
Наиболее "общий" и готовый к доделкам магазин в таком виде,
как его предоставляет разработчик.
qualified:
У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?
У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?
Считаю ничего не стоит. Для меня это даже вредно.
Я перед тем как эту престу выкинуть, настроил так, чтобы было за 1 шаг...
Мне что теперь, на 4 переходить ?
Понимаете ?
Требования всегда субъективны. Что там "выкусили" ваши специалисты никто не знает.
Нужно ли это ТСу тоже.
Я, к примеру, выкусил функции генерации УРЛ-ов.
Т.е. переписал их под себя таким образом, чтобы, к примеру,
для генерации имен файлов они не долбили базу запросами имен категорий.
Получил неслабый буст по производительности.
Но кому-то это покажется вредным, т.к. усложняет поддержку.
Я также переделал на 100% работу с изображениями вариантов.
Потому как встроенная убога.
Но для моих нужд подходила парадигма "1 вариант = 1 фото", а кому-то надо больше.
Понимаете ?
То что для меня 100% благо, для кого-то 100% вред.
И заранее сказать это невозможно.
Наиболее "общий" и готовый к доделкам магазин в таком виде,
как его предоставляет разработчик.
21/03/2017
Странные у Вас запросы однако.
У меня сайт летает, хотя генерацию ЧПУ я не отключал. Возможно как раз от движка это и зависит, ну, и от хостинга само собой.
В Престашопе так, сколько фотографий добавили в карточке товара в админке, столько и отображается в пользовательской части. Добавили одну, значит отобразится только одна и ничего для этого переделывать не надо.
Но оригинальные фотографии и их количество очень положительно влияют но органический поиск.
svp:
Я, к примеру, выкусил функции генерации УРЛ-ов.
Т.е. переписал их под себя таким образом, чтобы, к примеру,
для генерации имен файлов они не долбили базу запросами имен категорий.
Получил неслабый буст по производительности.
Но кому-то это покажется вредным, т.к. усложняет поддержку.
Я также переделал на 100% работу с изображениями вариантов.
Потому как встроенная убога.
Но для моих нужд подходила парадигма "1 вариант = 1 фото", а кому-то надо больше.
Я, к примеру, выкусил функции генерации УРЛ-ов.
Т.е. переписал их под себя таким образом, чтобы, к примеру,
для генерации имен файлов они не долбили базу запросами имен категорий.
Получил неслабый буст по производительности.
Но кому-то это покажется вредным, т.к. усложняет поддержку.
Я также переделал на 100% работу с изображениями вариантов.
Потому как встроенная убога.
Но для моих нужд подходила парадигма "1 вариант = 1 фото", а кому-то надо больше.
Странные у Вас запросы однако.
У меня сайт летает, хотя генерацию ЧПУ я не отключал. Возможно как раз от движка это и зависит, ну, и от хостинга само собой.
В Престашопе так, сколько фотографий добавили в карточке товара в админке, столько и отображается в пользовательской части. Добавили одну, значит отобразится только одна и ничего для этого переделывать не надо.
Но оригинальные фотографии и их количество очень положительно влияют но органический поиск.
21/03/2017
Очень рад, что у вас летает.
Верно понимаю, что страница выдается за десятки миллисекунд ?
Надо сказать вы первый, кто сообщает, что у него нет нареканий
на скорость работы этого движка.
Кто-то "гордится свершениями", кто-то ищет "как сделать еще лучше".
Вы к какой категории себя относите ?
Не знаю какая у вас версия, в 1.6 я лично заполнял багрепорт на стоковую тему,
к сожалению она содержала функциональность, которая позволяла выбрать клиенту
"красное платье", а в корзине получить "синее".
В 1.7. там что-то кастрировали, и вроде стало чуть-чуть получше.
В целом "как вспомню, так вздрогну".
Но ТСу вероятно сойдет и так, как есть, впаривайте.
Очень рад, что у вас летает.
Верно понимаю, что страница выдается за десятки миллисекунд ?
Надо сказать вы первый, кто сообщает, что у него нет нареканий
на скорость работы этого движка.
Кто-то "гордится свершениями", кто-то ищет "как сделать еще лучше".
Вы к какой категории себя относите ?
Не знаю какая у вас версия, в 1.6 я лично заполнял багрепорт на стоковую тему,
к сожалению она содержала функциональность, которая позволяла выбрать клиенту
"красное платье", а в корзине получить "синее".
В 1.7. там что-то кастрировали, и вроде стало чуть-чуть получше.
В целом "как вспомню, так вздрогну".
Но ТСу вероятно сойдет и так, как есть, впаривайте.
21/03/2017
svp, у меня версия 1.4.4 специально на ней делали, там ничего лишнего нет, но всё нужное уже есть. Плюс хороший хостинг, специально миллисекунды не замерял, но сайт работает очень быстро.
Версия 1.6. есть в запасе, в неё в своё время около 100 тысяч руб. вложили, докупали дизайн и т.д. Она действительно заметно медленнее ворочается даже на хорошем хостинге. Мне кажется в последних версиях половину функционала надо деактивировать, чтобы они нормально работали.
svp, у меня версия 1.4.4 специально на ней делали, там ничего лишнего нет, но всё нужное уже есть. Плюс хороший хостинг, специально миллисекунды не замерял, но сайт работает очень быстро.
Версия 1.6. есть в запасе, в неё в своё время около 100 тысяч руб. вложили, докупали дизайн и т.д. Она действительно заметно медленнее ворочается даже на хорошем хостинге. Мне кажется в последних версиях половину функционала надо деактивировать, чтобы они нормально работали.
22/03/2017
Поэтому и не хочу с нуля.
Плачу 10 тыс в день.
Настроить файл импорта. Обновление товаров, цен и т.д. через ручной запуск файла импорта.
Заливать на сайт товары из экселя.
qualified:
У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?
У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?
Поэтому и не хочу с нуля.
Плачу 10 тыс в день.
Настроить файл импорта. Обновление товаров, цен и т.д. через ручной запуск файла импорта.
Заливать на сайт товары из экселя.
22/03/2017
Это есть. Один раз только надо настроить под конкретный файл Excel. После этого только загружаете файл, нажимаете кнопку Импорт и обновляются цены и наличие. Так и работаем с некоторыми поставщиками.
alex5:
Настроить файл импорта. Обновление товаров, цен и т.д. через ручной запуск файла импорта.
Заливать на сайт товары из экселя.
Настроить файл импорта. Обновление товаров, цен и т.д. через ручной запуск файла импорта.
Заливать на сайт товары из экселя.
Это есть. Один раз только надо настроить под конкретный файл Excel. После этого только загружаете файл, нажимаете кнопку Импорт и обновляются цены и наличие. Так и работаем с некоторыми поставщиками.
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
|1
13/04/2017
Возьмите готовый сайт, например в Маркетплейсе Битрикс или WordPress.
alex5:
Поэтому и не хочу с нуля.
Плачу 10 тыс в день.
Настроить файл импорта. Обновление товаров, цен и т.д. через ручной запуск файла импорта.
Заливать на сайт товары из экселя.
qualified:
У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?
У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?
Поэтому и не хочу с нуля.
Плачу 10 тыс в день.
Настроить файл импорта. Обновление товаров, цен и т.д. через ручной запуск файла импорта.
Заливать на сайт товары из экселя.
Возьмите готовый сайт, например в Маркетплейсе Битрикс или WordPress.
Кирилл Ложников,
Менеджер по работе с клиентами ООО "Топпитер"
Санкт-Петербург, Россия
Менеджер по работе с клиентами ООО "Топпитер"
Санкт-Петербург, Россия
|1
14/04/2017
У нормальных компаний есть готовые сайты на продажу,а также сайты в аренду!
alex5:
Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.
Нам нужен несложный интернет магазин на бесплатном движке для запуска быстрых продаж.
Готовы купить у вас Копию уже сделанного вами несложного интернет магазина с небольшой правкой цветов дизайна и наполнением контента для нас. А если он создан на шаблоне, то можно вообще ничего править.
Наш ассортимент- Сантехника. Товаров 1500 шт.
Требования: возможность залить наши товары. Возможность клиентом сделать покупку товара на сайте.
Для ускорения обсуждения высылайте в личку ссылки на готовые магазины, сделанные Вами и которые подходят под нашу задачу.
Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.
Нам нужен несложный интернет магазин на бесплатном движке для запуска быстрых продаж.
Готовы купить у вас Копию уже сделанного вами несложного интернет магазина с небольшой правкой цветов дизайна и наполнением контента для нас. А если он создан на шаблоне, то можно вообще ничего править.
Наш ассортимент- Сантехника. Товаров 1500 шт.
Требования: возможность залить наши товары. Возможность клиентом сделать покупку товара на сайте.
Для ускорения обсуждения высылайте в личку ссылки на готовые магазины, сделанные Вами и которые подходят под нашу задачу.
У нормальных компаний есть готовые сайты на продажу,а также сайты в аренду!
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
|1
16/04/2017
Верно! Вот тут их очень много - http://marketplace.1c-bitrix.ru/
Кирилл Ложников:
У нормальных компаний есть готовые сайты на продажу,а также сайты в аренду!
alex5:
Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.
Нам нужен несложный интернет магазин на бесплатном движке для запуска быстрых продаж.
Готовы купить у вас Копию уже сделанного вами несложного интернет магазина с небольшой правкой цветов дизайна и наполнением контента для нас. А если он создан на шаблоне, то можно вообще ничего править.
Наш ассортимент- Сантехника. Товаров 1500 шт.
Требования: возможность залить наши товары. Возможность клиентом сделать покупку товара на сайте.
Для ускорения обсуждения высылайте в личку ссылки на готовые магазины, сделанные Вами и которые подходят под нашу задачу.
Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.
Нам нужен несложный интернет магазин на бесплатном движке для запуска быстрых продаж.
Готовы купить у вас Копию уже сделанного вами несложного интернет магазина с небольшой правкой цветов дизайна и наполнением контента для нас. А если он создан на шаблоне, то можно вообще ничего править.
Наш ассортимент- Сантехника. Товаров 1500 шт.
Требования: возможность залить наши товары. Возможность клиентом сделать покупку товара на сайте.
Для ускорения обсуждения высылайте в личку ссылки на готовые магазины, сделанные Вами и которые подходят под нашу задачу.
У нормальных компаний есть готовые сайты на продажу,а также сайты в аренду!
Верно! Вот тут их очень много - http://marketplace.1c-bitrix.ru/
Дмитрий Зеленов,
Менеджер TOOLS4SHOP.PRO
Одесса, Украина
Менеджер TOOLS4SHOP.PRO
Одесса, Украина
20:41
Посмотрите https://tools4shop.pro - может это то, что вы ищете?
Готовые магазины, любые доработки, наполнение/синхронизация данных.
Посмотрите https://tools4shop.pro - может это то, что вы ищете?
Готовые магазины, любые доработки, наполнение/синхронизация данных.
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