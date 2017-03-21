svp:



Вы это серьезно, или просто грибов каких-то съели ?



Нафига кому-то платить за настроенное для него,

У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?

svp:



в результате настройки народ обычно всё лишнее выкидывает, то самое лишнее которое для вас может нелишним оказаться.

12 шагов при заказе через корзину может кому-то быть нужным?

alex5:



Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.

Сделали копию с нашего основного сайта для знакомого человека, но он пользоваться не стал. Если интересно пишите в личку, думаю договоримся.