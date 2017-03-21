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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.



Ссылка на сообщение alex5
21/03/2017

Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.

Нам нужен несложный интернет магазин на бесплатном движке для запуска быстрых продаж.
Готовы купить у вас Копию уже сделанного вами несложного интернет магазина с небольшой правкой цветов дизайна и наполнением контента для нас. А если он создан на шаблоне, то можно вообще ничего править.

Наш ассортимент- Сантехника. Товаров 1500 шт.
Требования: возможность залить наши товары. Возможность клиентом сделать покупку товара на сайте.

Для ускорения обсуждения высылайте в личку ссылки на готовые магазины, сделанные Вами и которые подходят под нашу задачу.



Ссылка на сообщение svp
21/03/2017

Вы это серьезно, или просто грибов каких-то съели :) ?

Скачайте любой бесплатный магазин, и для вас он будет "настроенным по чужим хотелкам". Нафига кому-то платить за настроенное для него, в результате настройки народ обычно всё лишнее выкидывает, то самое лишнее которое для вас может нелишним оказаться.
Стартовать с такой точки гораздо хуже, чем с стокового движка...



Ссылка на сообщение qualified
21/03/2017

svp:

Вы это серьезно, или просто грибов каких-то съели ?

Нафига кому-то платить за настроенное для него,


У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?

svp:

в результате настройки народ обычно всё лишнее выкидывает, то самое лишнее которое для вас может нелишним оказаться.

12 шагов при заказе через корзину может кому-то быть нужным?

alex5:

Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.


Сделали копию с нашего основного сайта для знакомого человека, но он пользоваться не стал. Если интересно пишите в личку, думаю договоримся.



Ссылка на сообщение svp
21/03/2017

qualified:

У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?


Считаю ничего не стоит. Для меня это даже вредно.
Я перед тем как эту престу выкинуть, настроил так, чтобы было за 1 шаг...
Мне что теперь, на 4 переходить :) ?

Понимаете ?
Требования всегда субъективны. Что там "выкусили" ваши специалисты никто не знает.
Нужно ли это ТСу тоже.

Я, к примеру, выкусил функции генерации УРЛ-ов.
Т.е. переписал их под себя таким образом, чтобы, к примеру,
для генерации имен файлов они не долбили базу запросами имен категорий.
Получил неслабый буст по производительности.
Но кому-то это покажется вредным, т.к. усложняет поддержку.

Я также переделал на 100% работу с изображениями вариантов.
Потому как встроенная убога.
Но для моих нужд подходила парадигма "1 вариант = 1 фото", а кому-то надо больше.

Понимаете ?
То что для меня 100% благо, для кого-то 100% вред.
И заранее сказать это невозможно.

Наиболее "общий" и готовый к доделкам магазин в таком виде,
как его предоставляет разработчик.



Ссылка на сообщение qualified
21/03/2017

svp:

Я, к примеру, выкусил функции генерации УРЛ-ов.

Т.е. переписал их под себя таким образом, чтобы, к примеру,

для генерации имен файлов они не долбили базу запросами имен категорий.

Получил неслабый буст по производительности.

Но кому-то это покажется вредным, т.к. усложняет поддержку.



Я также переделал на 100% работу с изображениями вариантов.

Потому как встроенная убога.

Но для моих нужд подходила парадигма "1 вариант = 1 фото", а кому-то надо больше.


Странные у Вас запросы однако.

У меня сайт летает, хотя генерацию ЧПУ я не отключал. Возможно как раз от движка это и зависит, ну, и от хостинга само собой.

В Престашопе так, сколько фотографий добавили в карточке товара в админке, столько и отображается в пользовательской части. Добавили одну, значит отобразится только одна и ничего для этого переделывать не надо.

Но оригинальные фотографии и их количество очень положительно влияют но органический поиск.



Ссылка на сообщение svp
21/03/2017

Очень рад, что у вас летает.
Верно понимаю, что страница выдается за десятки миллисекунд ?
Надо сказать вы первый, кто сообщает, что у него нет нареканий
на скорость работы этого движка.

Кто-то "гордится свершениями", кто-то ищет "как сделать еще лучше".
Вы к какой категории себя относите :) ?


Не знаю какая у вас версия, в 1.6 я лично заполнял багрепорт на стоковую тему,
к сожалению она содержала функциональность, которая позволяла выбрать клиенту
"красное платье", а в корзине получить "синее".
В 1.7. там что-то кастрировали, и вроде стало чуть-чуть получше.

В целом "как вспомню, так вздрогну".
Но ТСу вероятно сойдет и так, как есть, впаривайте.



Ссылка на сообщение qualified
21/03/2017

svp, у меня версия 1.4.4 специально на ней делали, там ничего лишнего нет, но всё нужное уже есть. Плюс хороший хостинг, специально миллисекунды не замерял, но сайт работает очень быстро.

Версия 1.6. есть в запасе, в неё в своё время около 100 тысяч руб. вложили, докупали дизайн и т.д. Она действительно заметно медленнее ворочается даже на хорошем хостинге. Мне кажется в последних версиях половину функционала надо деактивировать, чтобы они нормально работали.



Ссылка на сообщение alex5
22/03/2017

qualified:

У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?


Поэтому и не хочу с нуля.

Плачу 10 тыс в день.

Настроить файл импорта. Обновление товаров, цен и т.д. через ручной запуск файла импорта.
Заливать на сайт товары из экселя.



Ссылка на сообщение qualified
22/03/2017

alex5:

Настроить файл импорта. Обновление товаров, цен и т.д. через ручной запуск файла импорта.

Заливать на сайт товары из экселя.

Это есть. Один раз только надо настроить под конкретный файл Excel. После этого только загружаете файл, нажимаете кнопку Импорт и обновляются цены и наличие. Так и работаем с некоторыми поставщиками.



Ссылка на сообщение alex5
24/03/2017

Ок. Пишите в личку, у кого есть готовые сайты.



Ссылка на сообщение qualified
25/03/2017

alex5:

Ок. Пишите в личку, у кого есть готовые сайты.

Написал в личку.



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
13/04/2017

alex5:

qualified:

У меня Престашоп, изначально для заказа через корзину надо было сделать 12 шагов, мы оставили 4 шага. Программисты урезали и тестировали корзину 2 недели - некоторые ненужные вещи сразу убрать не удалось. Теперь заказ через корзину очень прост, почти, как "Купить В Один Клик". Вы считаете это ничего не стоит?


Поэтому и не хочу с нуля.

Плачу 10 тыс в день.

Настроить файл импорта. Обновление товаров, цен и т.д. через ручной запуск файла импорта.
Заливать на сайт товары из экселя.


Возьмите готовый сайт, например в Маркетплейсе Битрикс или WordPress.



Ссылка на сообщение Кирилл Ложников,
Менеджер по работе с клиентами ООО "Топпитер"
Санкт-Петербург, Россия
1
14/04/2017

alex5:

Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.

Нам нужен несложный интернет магазин на бесплатном движке для запуска быстрых продаж.
Готовы купить у вас Копию уже сделанного вами несложного интернет магазина с небольшой правкой цветов дизайна и наполнением контента для нас. А если он создан на шаблоне, то можно вообще ничего править.

Наш ассортимент- Сантехника. Товаров 1500 шт.
Требования: возможность залить наши товары. Возможность клиентом сделать покупку товара на сайте.

Для ускорения обсуждения высылайте в личку ссылки на готовые магазины, сделанные Вами и которые подходят под нашу задачу.


У нормальных компаний есть готовые сайты на продажу,а также сайты в аренду!



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
16/04/2017

Кирилл Ложников:

alex5:

Куплю Копию готового и настроенного интернет магазина на бесплатном движке.

Нам нужен несложный интернет магазин на бесплатном движке для запуска быстрых продаж.
Готовы купить у вас Копию уже сделанного вами несложного интернет магазина с небольшой правкой цветов дизайна и наполнением контента для нас. А если он создан на шаблоне, то можно вообще ничего править.

Наш ассортимент- Сантехника. Товаров 1500 шт.
Требования: возможность залить наши товары. Возможность клиентом сделать покупку товара на сайте.

Для ускорения обсуждения высылайте в личку ссылки на готовые магазины, сделанные Вами и которые подходят под нашу задачу.


У нормальных компаний есть готовые сайты на продажу,а также сайты в аренду!


Верно! Вот тут их очень много - http://marketplace.1c-bitrix.ru/



Ссылка на сообщение Дмитрий Зеленов,
Менеджер TOOLS4SHOP.PRO
Одесса, Украина
20:41

Посмотрите https://tools4shop.pro - может это то, что вы ищете?
Готовые магазины, любые доработки, наполнение/синхронизация данных.


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