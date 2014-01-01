Главная Форум Привлечение клиентов Продвижение бренда
Кросс-промо - уникальный рекламный инструмент
Марина Дрёмова,
маркетолог Ассоциация Ко-Маркетинга России
маркетолог Ассоциация Ко-Маркетинга России
|2
17:03
Во время всеобщего удорожания товаров и услуг компании находятся в поиске новых способов привлечения клиентов. Имея сложную статистику инвестирования в интернет-продвижение, все большее предпочтение отдается интересным, понятным и наименее затратным приемам привлечения клиентов. Например, таким, как кросс-маркетинг.
Кросс-маркетинг или перекрестная реклама - это маркетинговая стратегия, которой придерживаются две или большее количество компаний. В рамках кросс-маркетинга, как правило, продвигаются продукты и услуги, которые дополняет друг друга. Например, купившему костюм - скидка на обувь или подарочный купон на АЗС владельцам новых автомобилей.
С приемами кросс-продаж потребитель сталкивается постоянно. Например, при походе в супермаркет за бутылкой шампанского вроде бы и не планировалось покупать конфеты. Но при наличии скидки на продукт, идеально дополняющий набор, многие потребители делают выбор в его пользу. И, если при других обстоятельствах, вполне вероятно, что покупатель прошел бы мимо конкретного товара, то при условии кросс-маркетингового предложения выбор делается практически автоматически.
Кросс-маркетинговые все чаще используют различные российские и зарубежные бренды, поскольку он позволяет получить компаниям ряд выгод.
• Во-первых, совместная организация кросс-активностей позволяет сократить расходы на рекламу. Американские маркетологи считают эти расходы настолько мизерными, что часто говорят, что кросс-маркетинг - это бесплатная реклама, имея ввиду отсутствие ежемесячных счетов.
• Во-вторых, кросс-маркетинг часто называют перекрестной рекламой из-за того, что во время акции происходит обмен целевыми группами партнеров. При соблюдении всех условий клиент одной компании становятся клиентами второй компании. Таким образом, происходит качественный прирост клиентской базы.
• В-третьих, совместными усилиями компании создают более привлекательные торговые предложения. Кросс-акции находят большой отклик у потребителей, в результате чего расширяется спрос.
• В-четвертых, совместные акции могут перерасти в более тесное сотрудничество. Например, создание общего продукта. А это - отличная возможность получить новые клиентские потоки.
• И, наконец, кросс-маркетинг позволяет получить дополнительный PR, улучшить имидж торговой марки и репутацию компании.
Источник - Ассоциация Ко-Маркетинга России.
Во время всеобщего удорожания товаров и услуг компании находятся в поиске новых способов привлечения клиентов. Имея сложную статистику инвестирования в интернет-продвижение, все большее предпочтение отдается интересным, понятным и наименее затратным приемам привлечения клиентов. Например, таким, как кросс-маркетинг.
Кросс-маркетинг или перекрестная реклама - это маркетинговая стратегия, которой придерживаются две или большее количество компаний. В рамках кросс-маркетинга, как правило, продвигаются продукты и услуги, которые дополняет друг друга. Например, купившему костюм - скидка на обувь или подарочный купон на АЗС владельцам новых автомобилей.
С приемами кросс-продаж потребитель сталкивается постоянно. Например, при походе в супермаркет за бутылкой шампанского вроде бы и не планировалось покупать конфеты. Но при наличии скидки на продукт, идеально дополняющий набор, многие потребители делают выбор в его пользу. И, если при других обстоятельствах, вполне вероятно, что покупатель прошел бы мимо конкретного товара, то при условии кросс-маркетингового предложения выбор делается практически автоматически.
Кросс-маркетинговые все чаще используют различные российские и зарубежные бренды, поскольку он позволяет получить компаниям ряд выгод.
• Во-первых, совместная организация кросс-активностей позволяет сократить расходы на рекламу. Американские маркетологи считают эти расходы настолько мизерными, что часто говорят, что кросс-маркетинг - это бесплатная реклама, имея ввиду отсутствие ежемесячных счетов.
• Во-вторых, кросс-маркетинг часто называют перекрестной рекламой из-за того, что во время акции происходит обмен целевыми группами партнеров. При соблюдении всех условий клиент одной компании становятся клиентами второй компании. Таким образом, происходит качественный прирост клиентской базы.
• В-третьих, совместными усилиями компании создают более привлекательные торговые предложения. Кросс-акции находят большой отклик у потребителей, в результате чего расширяется спрос.
• В-четвертых, совместные акции могут перерасти в более тесное сотрудничество. Например, создание общего продукта. А это - отличная возможность получить новые клиентские потоки.
• И, наконец, кросс-маркетинг позволяет получить дополнительный PR, улучшить имидж торговой марки и репутацию компании.
Источник - Ассоциация Ко-Маркетинга России.
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив