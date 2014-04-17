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Контекстная реклама - сложный выбор агентства..
17/04/2014
больше 30 не видел и то все порезали начисто год назад...
сейчас в очередной раз урезали, так что начинаем брать 10% со всех и гугл и яндекс.
каких то критериев по выбору нет - главное наличие мозгов и стимула к работе. тупое вывешивание по объявке на ключ и выбор тыс ключей на простенькую региональную компанию это скорее идиотизм чем трудолюбие.
ну и автоматы ставок все таки рулят относительно политик яндекса зашитых.
ну и лендинги зачастую наше все хотя мну временами от них и коробит, но работают заразы...
больше 30 не видел и то все порезали начисто год назад...
сейчас в очередной раз урезали, так что начинаем брать 10% со всех и гугл и яндекс.
каких то критериев по выбору нет - главное наличие мозгов и стимула к работе. тупое вывешивание по объявке на ключ и выбор тыс ключей на простенькую региональную компанию это скорее идиотизм чем трудолюбие.
ну и автоматы ставок все таки рулят относительно политик яндекса зашитых.
ну и лендинги зачастую наше все хотя мну временами от них и коробит, но работают заразы...
17/04/2014
Именно. Если только это человек непосредственно занимающийся контекстной рекламой и ничем другим больше.
В моём случае это не работники а сообщество специалистов каждый из которых работает в своей сфере. Как вы думаете, выше ли будет ценник у компании с офисом в Москве и 20 сертфицированными, опытными, профессиональными специалистами каждый из которых специализировался бы на: SMM, SEO, контекстная реклама, разработка рекламных носителей, веб-мастеров, программистов, верстальщиков, контент-менеджеров, копирайтеров (зачем? 60% тех кто обращаются за контекстной рекламы обречены на неудачу при самом виртуозной подготовке контекстных кампаний из-за банального отстутствия адекватной лендинговой страницы).
Как вы думаете какая в этом случае будет наценка в счет бюджета и/или качества?
Отвечу за вас — 30-100%. Меньшие значения возможны при автоматизации процесса через софт в ущерб качеству. Спорить об этом пожалуйста не будем. Мне довелось ставить на поток услуги в таких конторах, вклчюая профильное рекламное агентство с офисами, персоналом и т.д., которое стало тем самыми официальными агентством-партнёром Яндекса и Гугля и их цены, наценки, время которое выделяется специалписту на запуск РК я прекрасно знаю. Как и то, как, например, там говорили что, мол кампания крутится уже почти месяц а деньги не открутили по бюджету, — снимите там минус слова или расширьте географию что-ли, чтобы открутить за 3 дня оставшиеся деньги.
Волосы встают дыбом от того как чужие деньги улетали в трубу.
И дело тут не в саморекламе совершенно. Я не возьму ни вашу кампанию ни чью-либо ещё с форума: нет коммерческих задач тут. Оговоримся, что мы обсуждаем только оптимальный подход к выбору исполнителя и работе исполнителя.
Цитата:
а будет он фрилансе или сотрудник РА все равно
а будет он фрилансе или сотрудник РА все равно
Именно. Если только это человек непосредственно занимающийся контекстной рекламой и ничем другим больше.
Цитата:
Почему-то еще новый (может и не новый) тренд - работники из разных стран. Два последних общения с РА были практически слово в слово, что вы про своих написали.
Почему-то еще новый (может и не новый) тренд - работники из разных стран. Два последних общения с РА были практически слово в слово, что вы про своих написали.
В моём случае это не работники а сообщество специалистов каждый из которых работает в своей сфере. Как вы думаете, выше ли будет ценник у компании с офисом в Москве и 20 сертфицированными, опытными, профессиональными специалистами каждый из которых специализировался бы на: SMM, SEO, контекстная реклама, разработка рекламных носителей, веб-мастеров, программистов, верстальщиков, контент-менеджеров, копирайтеров (зачем? 60% тех кто обращаются за контекстной рекламы обречены на неудачу при самом виртуозной подготовке контекстных кампаний из-за банального отстутствия адекватной лендинговой страницы).
Как вы думаете какая в этом случае будет наценка в счет бюджета и/или качества?
Отвечу за вас — 30-100%. Меньшие значения возможны при автоматизации процесса через софт в ущерб качеству. Спорить об этом пожалуйста не будем. Мне довелось ставить на поток услуги в таких конторах, вклчюая профильное рекламное агентство с офисами, персоналом и т.д., которое стало тем самыми официальными агентством-партнёром Яндекса и Гугля и их цены, наценки, время которое выделяется специалписту на запуск РК я прекрасно знаю. Как и то, как, например, там говорили что, мол кампания крутится уже почти месяц а деньги не открутили по бюджету, — снимите там минус слова или расширьте географию что-ли, чтобы открутить за 3 дня оставшиеся деньги.
Волосы встают дыбом от того как чужие деньги улетали в трубу.
И дело тут не в саморекламе совершенно. Я не возьму ни вашу кампанию ни чью-либо ещё с форума: нет коммерческих задач тут. Оговоримся, что мы обсуждаем только оптимальный подход к выбору исполнителя и работе исполнителя.
17/04/2014
На самом деле, я отдаю ведение контекста, чтобы не брать дополнительного сотрудника или разгрузить остальных. Это удобно, но рынок поставил планку по ценам, и от этого никуда (к стати, если бы на рынке была др. ситуация - я бы платил и больше).
Но, несмотря на всё это понятно, что ничего сложного в ведении кампании нет:
1. Внося на счёт более 21000 руб- Вы получаете профессионального менеджера от Яндекса совершенно бесплатно.
2. Используя сервисы типа http://spywords.ru/ вы мониторите компании конкурентов и составляете свои рекламные блоки, основываясь на ошибках других.
3. Используя беспланый инструмент типа: http://elama.ru/ - настраиваете автоматизацию.
Ну и что здесь сложного, кроме траты времени?
На самом деле, я отдаю ведение контекста, чтобы не брать дополнительного сотрудника или разгрузить остальных. Это удобно, но рынок поставил планку по ценам, и от этого никуда (к стати, если бы на рынке была др. ситуация - я бы платил и больше).
Но, несмотря на всё это понятно, что ничего сложного в ведении кампании нет:
1. Внося на счёт более 21000 руб- Вы получаете профессионального менеджера от Яндекса совершенно бесплатно.
2. Используя сервисы типа http://spywords.ru/ вы мониторите компании конкурентов и составляете свои рекламные блоки, основываясь на ошибках других.
3. Используя беспланый инструмент типа: http://elama.ru/ - настраиваете автоматизацию.
Ну и что здесь сложного, кроме траты времени?
17/04/2014
И не нужно мне говорить, что агентства этого не делает не сливают бюджеты. При самом честном подходе есть руководство и есть план.
И компания не может выделить сотруднику 1-2 дня и капитально подойти к разработке сложной рк десятками и сотнями объявлений, тысячами запросов и минус-слов, качественным подбором рекламных площадок, при этом скурпулёзно оценивать и конечные переходы и прямую конверсию с рк (если поступает такая задача) и при необходимости отказаться от рк если банально нет нормальной приземляющей страницы и объявление ведёт на главную страницу сайта магазина или один из разделов (Вот как минимум половина объявлений в директе крутятся именно вот с этими проблемами!).
То как можно сделать дешевле или дороже, мне рассказывать пожалуйста не нужно я знаю API Директа Adwords вдоль и поперёк и писал софт для автоматизации контроля за РК, не говоря уже про сдачу всех их экзаменов и сертификаций для работы в качесвте официального партнёра и знаю, что при желании поставить дело на поток, можно выставить клиенут счёт за 5 минут и запустить РК за 10.
Также совершенно бредово выглядит идея когда к компании или отделньому специалсту обращаются с заказом один раз сформировать объявления ключевые и минус слова и потом по ним крутятся кампания месяцами и годами. Тем кто так делает могу только выразисть соболезнования. Ладно это был бы обувной магазин в Мухосранске, но когда за этим обращаются серьёзные компании работающие в высококонкурентых средах... .
Я конечно всё понимаю, — есть куры в их маркетинговых отделах, которым нужно отдать их откат и красивую картинку в виде отчета, чтобы с графиками и т.п., но куда смотрят руководители этих компаний? Все ратуют на словах за качество, пафосно заявляя, что мол мы то разбираемся в рынках и знаем с какими парьтнёрами можно работать, а с какими нет и потом рассержено пишут на форумах, какие они плохие, как нам найти профессональное агентство... .
И не нужно мне говорить, что агентства этого не делает не сливают бюджеты. При самом честном подходе есть руководство и есть план.
И компания не может выделить сотруднику 1-2 дня и капитально подойти к разработке сложной рк десятками и сотнями объявлений, тысячами запросов и минус-слов, качественным подбором рекламных площадок, при этом скурпулёзно оценивать и конечные переходы и прямую конверсию с рк (если поступает такая задача) и при необходимости отказаться от рк если банально нет нормальной приземляющей страницы и объявление ведёт на главную страницу сайта магазина или один из разделов (Вот как минимум половина объявлений в директе крутятся именно вот с этими проблемами!).
То как можно сделать дешевле или дороже, мне рассказывать пожалуйста не нужно я знаю API Директа Adwords вдоль и поперёк и писал софт для автоматизации контроля за РК, не говоря уже про сдачу всех их экзаменов и сертификаций для работы в качесвте официального партнёра и знаю, что при желании поставить дело на поток, можно выставить клиенут счёт за 5 минут и запустить РК за 10.
Также совершенно бредово выглядит идея когда к компании или отделньому специалсту обращаются с заказом один раз сформировать объявления ключевые и минус слова и потом по ним крутятся кампания месяцами и годами. Тем кто так делает могу только выразисть соболезнования. Ладно это был бы обувной магазин в Мухосранске, но когда за этим обращаются серьёзные компании работающие в высококонкурентых средах... .
Я конечно всё понимаю, — есть куры в их маркетинговых отделах, которым нужно отдать их откат и красивую картинку в виде отчета, чтобы с графиками и т.п., но куда смотрят руководители этих компаний? Все ратуют на словах за качество, пафосно заявляя, что мол мы то разбираемся в рынках и знаем с какими парьтнёрами можно работать, а с какими нет и потом рассержено пишут на форумах, какие они плохие, как нам найти профессональное агентство... .
17/04/2014
Правильно, но в том то и дело, что выбрать очень трудно. Как я уже говорил выше, все оперируют похожими плюсами, а в результате цель одна, перевести кампанию на свой аккаунт.
Ни кто не скажет, что у него работают люди без опыта, снимающие дорогую квартиру. Странно:)
Еще раз моя мысль: на словах все говорят примерно одно и тоже, а вот результат... Хотя и результат будет один и тот же:)
1. А толку то, от этого менеджера? У нас за два года было единственное действие - перенос кампании под её обслуживание.
Кстати, может кто в курсе, с ним надо говорить или они сами, что-то предлагают?
2. Подобные сервисы очень сильно ошибаются:)
Дмитрий Осипов:
Оговоримся, что мы обсуждаем только оптимальный подход к выбору исполнителя и работе исполнителя
Оговоримся, что мы обсуждаем только оптимальный подход к выбору исполнителя и работе исполнителя
Правильно, но в том то и дело, что выбрать очень трудно. Как я уже говорил выше, все оперируют похожими плюсами, а в результате цель одна, перевести кампанию на свой аккаунт.
Ни кто не скажет, что у него работают люди без опыта, снимающие дорогую квартиру. Странно:)
Еще раз моя мысль: на словах все говорят примерно одно и тоже, а вот результат... Хотя и результат будет один и тот же:)
Текми Текми:
1. Внося на счёт более 21000 руб- Вы получаете профессионального менеджера от Яндекса совершенно бесплатно.
2. Используя сервисы типа http://spywords.ru/ вы мониторите компании конкурентов и составляете свои рекламные блоки, основываясь на ошибках других.
1. Внося на счёт более 21000 руб- Вы получаете профессионального менеджера от Яндекса совершенно бесплатно.
2. Используя сервисы типа http://spywords.ru/ вы мониторите компании конкурентов и составляете свои рекламные блоки, основываясь на ошибках других.
1. А толку то, от этого менеджера? У нас за два года было единственное действие - перенос кампании под её обслуживание.
Кстати, может кто в курсе, с ним надо говорить или они сами, что-то предлагают?
2. Подобные сервисы очень сильно ошибаются:)
17/04/2014
При этом, возвращаясь вопросу по "заграничному тренду" товарища kuzmin, честно, уже жалею что написал о том что в команде есть разработчики и специласты из разных стран. Никаким козырем это не является. Ключевой момент тут в том, что люди профессионально занимаются узкоспециализированной работой и занимаются ей постоянно. То есть не конвеер — договор, интернет-сервис по управлению кампаниями Яндекс-Директ, отправить отчёт на почту и, другой вариант, — договор, сеопульт, отправить отчёт, а могут серьёзнее подойти к задаче, не имея потока в 1000 клиентов с миллиоными бюджетами треть из которых можно потерять и ещё столько же найдётся. Когда специалист может перезвонить в офис, уточнить какие-либо детали рк, изменения в ходе рк (изменения в запросах, ставках, необходимость увеличения бюджета при эффективной отдаче до завершения кампании по закрытию бюджета), согласовать тексты объявлений с курами маркетингово отдела, объяснив почему не нужно "выделять красненьким" или упоминать полное название компании, отправить полный и честный отчёт отдаваемый самой контекстной системой (удивительно, но половина контор по личным наблюдениям, занимающихся контекстом предпочитают это не делать) вместе со своим отчетом и т.д.
При этом это удаленные партнёры, не сотрудники конкретного ООО, которое заключает с вами договор. Они сидят на сдельщине и если напортачат или не справятся — заказов не получат. А конкретное ООО выступает гарантом выполнения обязательств по договору, в отличии от случая работы с фрилансером, когда и вас могут "послать" и "вы можете", прошу прощение за прямоту.
В этом оправдание конкретно моего подхода.
Именно. Лучше ручного анализа ещё никто ничего не придумал.
kuzmin, можно понять, что действительно есть кампании по продвижению узкого ассортимента с узким спектром товаров или услуг для которых дейсвительно какое-то время может работать одна и та же настроенная рк. Тем не менее, какие изменчивые факторы тут есть:
1. Управление бюджетами и ставками. Цена клика (учитываем специфику запроса, но в целом) за год может изменить в несколько раз. Соответственно можно всё время платить 10 руб. за клик, и держать эти ставки, а можно платить 1 руб. когда нет конкурентов в запросе. Если система контроля ставок и бюджетов написана качесвтенно, то она поможет во многом автоматиизировать этот процесс (по личному опуту скажу, что 90% агентств оказывающих услуги по контекстной рекламе ничем подобны не пользуются. Максимум — открыте интернет-сервисы).
2. Пиковый спрос в праздничные дни. Позиция объявления за час может прыгать с первой до выпадения из серпа. Соответственно компании, объявления которых оперативно контролируются могут получить, условно, 100 заказов, а за которыми контроль отстутствует или ограничен установками ставок в настройках самого Директа, получат 5 заказов.
3. Акции, скидки, подарки, то есть новые объявления в кампании (у некоторых даже есть).
4. Лендинг на сайте партнёра и оценка конверсии. Как делают 99% заказчиков контекстной рекламы. В самом лучшем случае один раз под кампанию готовится какой-то лендинг либо в его роли выступает страница товара. Дальше метрика как-то там отслеживает (хорошо если вообще настроено) какуюто конверсию и количесвто заказов конкретно приходящих с директа. Это количество плавает в пределах 1-10 в день и на этом всё останавливается... . Чесаться начинаем тогда, когда количество заказов с контекстной рекламы вдруг кратно сокращается либо вообще отсутствует. Тогда выясняется, что либо мы не проплатили бюджет РК и объявления отключились, либо лендинг отвалился. При этом никакой работы по оптимизиации самой страницы на которыую переходит пользователь (не говоря уже о всём пути до совершении целевого действия) ни изначальной ни в процессе кампании не происходит.
При этом, возвращаясь вопросу по "заграничному тренду" товарища kuzmin, честно, уже жалею что написал о том что в команде есть разработчики и специласты из разных стран. Никаким козырем это не является. Ключевой момент тут в том, что люди профессионально занимаются узкоспециализированной работой и занимаются ей постоянно. То есть не конвеер — договор, интернет-сервис по управлению кампаниями Яндекс-Директ, отправить отчёт на почту и, другой вариант, — договор, сеопульт, отправить отчёт, а могут серьёзнее подойти к задаче, не имея потока в 1000 клиентов с миллиоными бюджетами треть из которых можно потерять и ещё столько же найдётся. Когда специалист может перезвонить в офис, уточнить какие-либо детали рк, изменения в ходе рк (изменения в запросах, ставках, необходимость увеличения бюджета при эффективной отдаче до завершения кампании по закрытию бюджета), согласовать тексты объявлений с курами маркетингово отдела, объяснив почему не нужно "выделять красненьким" или упоминать полное название компании, отправить полный и честный отчёт отдаваемый самой контекстной системой (удивительно, но половина контор по личным наблюдениям, занимающихся контекстом предпочитают это не делать) вместе со своим отчетом и т.д.
При этом это удаленные партнёры, не сотрудники конкретного ООО, которое заключает с вами договор. Они сидят на сдельщине и если напортачат или не справятся — заказов не получат. А конкретное ООО выступает гарантом выполнения обязательств по договору, в отличии от случая работы с фрилансером, когда и вас могут "послать" и "вы можете", прошу прощение за прямоту.
В этом оправдание конкретно моего подхода.
Цитата:
2. Подобные сервисы очень сильно ошибаютсяSmile
2. Подобные сервисы очень сильно ошибаютсяSmile
Именно. Лучше ручного анализа ещё никто ничего не придумал.
Цитата:
1. А толку то, от этого менеджера? У нас за два года было единственное действие - перенос кампании под её обслуживание.
1. А толку то, от этого менеджера? У нас за два года было единственное действие - перенос кампании под её обслуживание.
kuzmin, можно понять, что действительно есть кампании по продвижению узкого ассортимента с узким спектром товаров или услуг для которых дейсвительно какое-то время может работать одна и та же настроенная рк. Тем не менее, какие изменчивые факторы тут есть:
1. Управление бюджетами и ставками. Цена клика (учитываем специфику запроса, но в целом) за год может изменить в несколько раз. Соответственно можно всё время платить 10 руб. за клик, и держать эти ставки, а можно платить 1 руб. когда нет конкурентов в запросе. Если система контроля ставок и бюджетов написана качесвтенно, то она поможет во многом автоматиизировать этот процесс (по личному опуту скажу, что 90% агентств оказывающих услуги по контекстной рекламе ничем подобны не пользуются. Максимум — открыте интернет-сервисы).
2. Пиковый спрос в праздничные дни. Позиция объявления за час может прыгать с первой до выпадения из серпа. Соответственно компании, объявления которых оперативно контролируются могут получить, условно, 100 заказов, а за которыми контроль отстутствует или ограничен установками ставок в настройках самого Директа, получат 5 заказов.
3. Акции, скидки, подарки, то есть новые объявления в кампании (у некоторых даже есть).
4. Лендинг на сайте партнёра и оценка конверсии. Как делают 99% заказчиков контекстной рекламы. В самом лучшем случае один раз под кампанию готовится какой-то лендинг либо в его роли выступает страница товара. Дальше метрика как-то там отслеживает (хорошо если вообще настроено) какуюто конверсию и количесвто заказов конкретно приходящих с директа. Это количество плавает в пределах 1-10 в день и на этом всё останавливается... . Чесаться начинаем тогда, когда количество заказов с контекстной рекламы вдруг кратно сокращается либо вообще отсутствует. Тогда выясняется, что либо мы не проплатили бюджет РК и объявления отключились, либо лендинг отвалился. При этом никакой работы по оптимизиации самой страницы на которыую переходит пользователь (не говоря уже о всём пути до совершении целевого действия) ни изначальной ни в процессе кампании не происходит.
17/04/2014
Дмитрий, это и пытаюсь донести. Ни кто не скажет, что у нас тупые не опытные люди, ни кто.
Речь не о вас, а о выборе. Мне, к примеру, хочется найти агентство/человека, все равно. Но, если с агентством довольно просто понять конвейер там или нет, то с фрилансером не все так просто.
К примеру, теперь я будут говорить только с агентствами берущими % за обслуживание.
Дмитрий Осипов:
Ключевой момент тут в том, что люди профессионально занимаются узкоспециализированной работой и занимаются ей постоянно. То есть не конвеер
Ключевой момент тут в том, что люди профессионально занимаются узкоспециализированной работой и занимаются ей постоянно. То есть не конвеер
Дмитрий, это и пытаюсь донести. Ни кто не скажет, что у нас тупые не опытные люди, ни кто.
Речь не о вас, а о выборе. Мне, к примеру, хочется найти агентство/человека, все равно. Но, если с агентством довольно просто понять конвейер там или нет, то с фрилансером не все так просто.
К примеру, теперь я будут говорить только с агентствами берущими % за обслуживание.
17/04/2014
У меня был опыта работы с менеджером Y. Впечатления остались неоднозначные: больше времени ушло на раскачку, но, в итоге, всё было настроено и менеджер помогал.
Кампания была успешной. Меня в сове время научили работать с директом.
Далее, на разных проектах мимо прошло очень большое кол-во агентств. Сказать что-то плохое -не могу (бюджеты всегда были больше 200 000), но, точно скажу, что работают все по-шаблону: "Дайте посмотрю прошлую кампанию и внесу коррективы!"
Пока не пригрозишь разрывом контракта - нормального менеджера не предоставят.
ИМХО, все компании, предлагающие ведение КР- работают шаблонно, разница лишь в опыте менеджера и погружении в кампанию.
В любом случае, каждый раз мне приходилось самому указывать "слова-минус" и контролировать слив через РСЯ (другого слива не видел), т.к. старался работать с агентствами, у которых есть имя.
Тоже касается SЕО: при прочих равных я предпочту нанять Ашманова, Кокоса или Демис, чтобы иметь возможность повлиять на их работу, потому что они дорожат своими брендами.
kuzmin:
А толку то, от этого менеджера? У нас за два года было единственное действие - перенос кампании под её обслуживание.
Кстати, может кто в курсе, с ним надо говорить или они сами, что-то предлагают?
2. Подобные сервисы очень сильно ошибаются
А толку то, от этого менеджера? У нас за два года было единственное действие - перенос кампании под её обслуживание.
Кстати, может кто в курсе, с ним надо говорить или они сами, что-то предлагают?
2. Подобные сервисы очень сильно ошибаются
У меня был опыта работы с менеджером Y. Впечатления остались неоднозначные: больше времени ушло на раскачку, но, в итоге, всё было настроено и менеджер помогал.
Кампания была успешной. Меня в сове время научили работать с директом.
Далее, на разных проектах мимо прошло очень большое кол-во агентств. Сказать что-то плохое -не могу (бюджеты всегда были больше 200 000), но, точно скажу, что работают все по-шаблону: "Дайте посмотрю прошлую кампанию и внесу коррективы!"
Пока не пригрозишь разрывом контракта - нормального менеджера не предоставят.
ИМХО, все компании, предлагающие ведение КР- работают шаблонно, разница лишь в опыте менеджера и погружении в кампанию.
В любом случае, каждый раз мне приходилось самому указывать "слова-минус" и контролировать слив через РСЯ (другого слива не видел), т.к. старался работать с агентствами, у которых есть имя.
Тоже касается SЕО: при прочих равных я предпочту нанять Ашманова, Кокоса или Демис, чтобы иметь возможность повлиять на их работу, потому что они дорожат своими брендами.
17/04/2014
А что значит "настроено"? Просто как я вижу работу с контекстом (в конкурентной тематике). Либо бой за позиции (война бюджетов) либо через "одноцентовые" РК.
В первом случае основная работа - это контроль ставок (не менеджер же это делает?), во втором - генерация объявлений (опять же вряд ли это делает менеджер?).
Текми Текми:
У меня был опыта работы с менеджером Y. Впечатления остались неоднозначные: больше времени ушло на раскачку, но, в итоге, всё было настроено и менеджер помогал
У меня был опыта работы с менеджером Y. Впечатления остались неоднозначные: больше времени ушло на раскачку, но, в итоге, всё было настроено и менеджер помогал
А что значит "настроено"? Просто как я вижу работу с контекстом (в конкурентной тематике). Либо бой за позиции (война бюджетов) либо через "одноцентовые" РК.
В первом случае основная работа - это контроль ставок (не менеджер же это делает?), во втором - генерация объявлений (опять же вряд ли это делает менеджер?).
17/04/2014
Вы ожидали другого? Только опытным путём причем путем ещё и самокритично-опытным. Мне доводилось наблюдать (в бытность работы с агентством) когда качественная работа специалистов партнёра рубилась на корню представителями заказчика. Когда звонит или приходит такая фифа-менджер или пятый заместитель десятого руководителя маркетиного отдела и отметает кампанию над который сотрудник корпел сутки, подготовив десятки объявлений по каждому ключу в ЯД и Adwords, часы на пролёт работал с минус-словами, подобрал им площадки под план целевых переходов. В результате перекрывались бы все объявления конкурентов, они получили бы сотни целевых звонков и сделок от заинтересованных людей.
Так она перечеркивает все объявления пишет свой текст на всю кампанию и указывает страницу куда будут вести объявления вместо разработканного лендинга (конкретно даже скажу куда, — на страницу прайс-листа со списком автомобилей и их оснащением!) Цена на эту РК была примерно такой же как у ТС! 100 штук порвали и выкинули.
Как вы думаете провело ли агентство эту кампанию?
При этом мой коллега, который специализируется конкретно на контексте пошлёт и меня и эту барышню на 3 весёлых если она придёт с такими заявлениями потому такие небольшие команды и держутся небольшого числа клиентов но белой репутации.
kuzmin:
Дмитрий, это и пытаюсь донести. Ни кто не скажет, что у нас тупые не опытные люди, ни кто.
Дмитрий, это и пытаюсь донести. Ни кто не скажет, что у нас тупые не опытные люди, ни кто.
Вы ожидали другого? Только опытным путём причем путем ещё и самокритично-опытным. Мне доводилось наблюдать (в бытность работы с агентством) когда качественная работа специалистов партнёра рубилась на корню представителями заказчика. Когда звонит или приходит такая фифа-менджер или пятый заместитель десятого руководителя маркетиного отдела и отметает кампанию над который сотрудник корпел сутки, подготовив десятки объявлений по каждому ключу в ЯД и Adwords, часы на пролёт работал с минус-словами, подобрал им площадки под план целевых переходов. В результате перекрывались бы все объявления конкурентов, они получили бы сотни целевых звонков и сделок от заинтересованных людей.
Так она перечеркивает все объявления пишет свой текст на всю кампанию и указывает страницу куда будут вести объявления вместо разработканного лендинга (конкретно даже скажу куда, — на страницу прайс-листа со списком автомобилей и их оснащением!) Цена на эту РК была примерно такой же как у ТС! 100 штук порвали и выкинули.
Как вы думаете провело ли агентство эту кампанию?
При этом мой коллега, который специализируется конкретно на контексте пошлёт и меня и эту барышню на 3 весёлых если она придёт с такими заявлениями потому такие небольшие команды и держутся небольшого числа клиентов но белой репутации.
17/04/2014
Ну да, это делаете Вы, но менеджер дает рекомендации. Вам же приходит сообщение на почу, когда Вас выкинуло из спецразмещения).
Вообще, не вижу ничего сложного в РК, кроме траты времени.
И ещё, я сомневаюсь, что передавая данную функцию на аутсорс- кто-либо получает тот же результат, что и самостоятельно занимаясь данным процессом!
Как менеджер, ведущий РК может знать продукт? Или Вы считаете, что всё продается одинаково?
kuzmin:
А что значит "настроено"? Просто как я вижу работу с контекстом (в конкурентной тематике). Либо бой за позиции (война бюджетов) либо через "одноцентовые" РК.
В первом случае основная работа - это контроль ставок (не менеджер же это делает?), во втором - генерация объявлений (опять же вряд ли это делает менеджер?).
А что значит "настроено"? Просто как я вижу работу с контекстом (в конкурентной тематике). Либо бой за позиции (война бюджетов) либо через "одноцентовые" РК.
В первом случае основная работа - это контроль ставок (не менеджер же это делает?), во втором - генерация объявлений (опять же вряд ли это делает менеджер?).
Ну да, это делаете Вы, но менеджер дает рекомендации. Вам же приходит сообщение на почу, когда Вас выкинуло из спецразмещения).
Вообще, не вижу ничего сложного в РК, кроме траты времени.
И ещё, я сомневаюсь, что передавая данную функцию на аутсорс- кто-либо получает тот же результат, что и самостоятельно занимаясь данным процессом!
Как менеджер, ведущий РК может знать продукт? Или Вы считаете, что всё продается одинаково?
17/04/2014
Так а для этого вы ему пишите? Типа дайте мне рекомендации?
Нет, но мы редко где в спец. В нашей теме это обычно очень дорого и не эффективно.
Опытным, когда выбора нет или мало. А нам в день 2-3 агентства звонят/пишут. Но с агентствами я уже придумал, как фильтровать. Говорим, что у нас РК из 5000 объявлений и их надо "править". Обычно, продажники без раздумий типа - да, легко. Сразу понятно, что он таким не занимался, прошу уточнить у непосредственного исполнителя. На этом все общение заканчивается. Или, если врубились, что надо делать, берут паузу и общение также заканчивается.
C фрилансерами хуже, почти все берут % и вот тут сложнее. Но они и не особо ищут клиентов. Тех, кого находил по отзывам, обычно, в сложных клиентах не нуждаются:)
Текми Текми:
Ну да, это делаете Вы, но менеджер дает рекомендации
Ну да, это делаете Вы, но менеджер дает рекомендации
Так а для этого вы ему пишите? Типа дайте мне рекомендации?
Текми Текми:
Вам же приходит сообщение на почу, когда Вас выкинуло из спецразмещения).
Вам же приходит сообщение на почу, когда Вас выкинуло из спецразмещения).
Нет, но мы редко где в спец. В нашей теме это обычно очень дорого и не эффективно.
Дмитрий Осипов:
Только опытным путём причем путем ещё и самокритично-опытным
Только опытным путём причем путем ещё и самокритично-опытным
Опытным, когда выбора нет или мало. А нам в день 2-3 агентства звонят/пишут. Но с агентствами я уже придумал, как фильтровать. Говорим, что у нас РК из 5000 объявлений и их надо "править". Обычно, продажники без раздумий типа - да, легко. Сразу понятно, что он таким не занимался, прошу уточнить у непосредственного исполнителя. На этом все общение заканчивается. Или, если врубились, что надо делать, берут паузу и общение также заканчивается.
C фрилансерами хуже, почти все берут % и вот тут сложнее. Но они и не особо ищут клиентов. Тех, кого находил по отзывам, обычно, в сложных клиентах не нуждаются:)
17/04/2014
Нет, рекомендации по кампании даёт менеджер, Вы с ним договариваетесь о том как вы будет взаимодействовать.
Если Вы о экономии времени -согласен, на самостоятельное размещение с менеждером от "Я" будет затрачено гораздо больше времени, но это общение позволит далее самостоятельно разбираться в РК и правильно ставить задачи агентству.
kuzmin:
Так а для этого вы ему пишите? Типа дайте мне рекомендации?
Так а для этого вы ему пишите? Типа дайте мне рекомендации?
Нет, рекомендации по кампании даёт менеджер, Вы с ним договариваетесь о том как вы будет взаимодействовать.
Если Вы о экономии времени -согласен, на самостоятельное размещение с менеждером от "Я" будет затрачено гораздо больше времени, но это общение позволит далее самостоятельно разбираться в РК и правильно ставить задачи агентству.
Вероника Мерзлова,
Менеджер HappyBaby
Менеджер HappyBaby
11:42
Случайно наткнулась на тему и решила поделиться своей болью.
Ранее компания, в которой работаю, не прибегала к услугам по контекстной рекламе (сфера деятельности - торговля). Как любой наемный работник, желающий получить премию, приходится осваивать новые рынки, каналы сбыта и т.д. и т.п. со всеми вытеющими. И вот когда наконец было принято совместно с руководством решение испытать на себе, так сказать, настройку контекста, тогда и появилась аналогичная проблема с выбором подрядчика. Вариант с самостоятельной настройкой отпал сразу, в штат тоже брать специалиста не выгодно, поэтому на чашу весов встали фрилансеры и агентства. После долгого поиска информации, взвешивания всех за и против все-таки решили искать агентство... Наткнулась на толковую статью с описанием плюсов и минусов разных вариантов, может кому-то тоже поможет, вот https://imserv.ru/blog/podryadchik-kont ... yudzhetom/
НО! Будьте готовы к тому, что найти действительно хороших специалистов будет очень сложно, особенно в рамках ограниченного бюджета (крупные агентства не работают с небольшими бюджетами).
Мы проверяли агентства, обзванивая их же клиентов (можно смотреть на странице отзывов). Если отзывов нет, это как минимум должно настораживать.
В общем, удачи с выбором подрядчика, коллеги!
Случайно наткнулась на тему и решила поделиться своей болью.
Ранее компания, в которой работаю, не прибегала к услугам по контекстной рекламе (сфера деятельности - торговля). Как любой наемный работник, желающий получить премию, приходится осваивать новые рынки, каналы сбыта и т.д. и т.п. со всеми вытеющими. И вот когда наконец было принято совместно с руководством решение испытать на себе, так сказать, настройку контекста, тогда и появилась аналогичная проблема с выбором подрядчика. Вариант с самостоятельной настройкой отпал сразу, в штат тоже брать специалиста не выгодно, поэтому на чашу весов встали фрилансеры и агентства. После долгого поиска информации, взвешивания всех за и против все-таки решили искать агентство... Наткнулась на толковую статью с описанием плюсов и минусов разных вариантов, может кому-то тоже поможет, вот https://imserv.ru/blog/podryadchik-kont ... yudzhetom/
НО! Будьте готовы к тому, что найти действительно хороших специалистов будет очень сложно, особенно в рамках ограниченного бюджета (крупные агентства не работают с небольшими бюджетами).
Мы проверяли агентства, обзванивая их же клиентов (можно смотреть на странице отзывов). Если отзывов нет, это как минимум должно настораживать.
В общем, удачи с выбором подрядчика, коллеги!
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