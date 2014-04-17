Текми Текми:



Ну да, это делаете Вы, но менеджер дает рекомендации

Так а для этого вы ему пишите? Типа дайте мне рекомендации?

Текми Текми:



Вам же приходит сообщение на почу, когда Вас выкинуло из спецразмещения).

Нет, но мы редко где в спец. В нашей теме это обычно очень дорого и не эффективно.

Дмитрий Осипов:



Только опытным путём причем путем ещё и самокритично-опытным

Опытным, когда выбора нет или мало. А нам в день 2-3 агентства звонят/пишут. Но с агентствами я уже придумал, как фильтровать. Говорим, что у нас РК из 5000 объявлений и их надо "править". Обычно, продажники без раздумий типа - да, легко. Сразу понятно, что он таким не занимался, прошу уточнить у непосредственного исполнителя. На этом все общение заканчивается. Или, если врубились, что надо делать, берут паузу и общение также заканчивается.C фрилансерами хуже, почти все берут % и вот тут сложнее. Но они и не особо ищут клиентов. Тех, кого находил по отзывам, обычно, в сложных клиентах не нуждаются:)